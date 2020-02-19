中國長城汽車進軍東協，接手通用汽車泰國羅勇府工廠
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通用汽車將位於泰國汽車工業重心羅勇府的製造廠賣給中國長城汽車。而長城汽車將推動長城以泰國為中心到東協及澳洲等國的出口業務。
通用汽車（General Motors）於16日宣布逐步退出「無法獲益的市場」，包括泰國、紐西蘭和澳洲。也計畫將在2021年全面停止旗下品牌Holden在澳洲、紐西蘭的所有汽車銷售業務；旗下汽車品牌雪佛蘭（Chevrolet）也將在2020年底停止在泰國市場的銷售。並且將位於泰國汽車工業重心羅勇府（Rayong）的製造廠賣給中國長城汽車（Great Wall Motor）。
通用汽車於17日表示，這是他們全球業務重組的一環。在通用汽車退出東南亞之際，長城汽車則選擇進場，並著手全球布局。《經濟日報》報導，長城汽車全球戰略副總裁劉向上表示，此次收購將推動長城以泰國為中心，出口產品到東協及澳洲等國。泰國工廠將成為俄羅斯圖拉廠和印度塔里岡廠後，長城海外第3個整車製造基地。
泰國每年製造200萬輛輕型汽車，其中有一半出口銷售，當中多數是日本品牌Toyota、Honda和Suzuki。去年8月通用汽車就已在羅勇府的工廠裁撤了327個職位，為了降低成本和減產，而這次的交易則有1500個工作機會受影響。
《Thaiger》報導，長城汽車與BMW集團合作在中國設置工廠，去年銷售了106萬台輕型汽車，其中包括6萬5175部的出口量。據《新華網》報導，長城汽車作為中國汽車企業龍頭，持續在皮卡及SUV市場保持領軍地位。旗下品牌哈弗蟬聯SUV銷量冠軍，其生產的皮卡市占率超過45%。
《路透社》報導，長城汽車董事長魏建軍去年在俄羅斯建廠時曾說，「我們沒有選擇，如果不全球化的話無法生存。」他們的競爭對手吉利汽車（Geely）透過馬來西亞國產品牌寶騰（Proton）合作，擴張東南亞地區的輕型汽車銷售。長城汽車在趨緩的中國內需市場中，尋求擴張全球市場的目標，並表示未來將透過這間製造廠在泰國、其他東南亞國家、澳洲銷售汽車。
長城汽車才在1月與通用汽車簽訂收購印度工廠，海通國際證券集團（Haitong Internation）的分析師Shi Ji告訴路透社，這兩家工廠的收購將加速東南亞汽車市場的開放，「像這樣的收購案讓長城汽車迅速接軌東南亞市場，而泰國是當中作為製造基地建立汽車工業供應鏈，一個很好的選擇。」
泰國近來相當積極推動汽車工業轉型，包括給予本地製造的電動車享有5~25%車輛貨物稅減免等。《曼谷郵報》19日報導，通用汽車（General Motors）表示，汽車裝配和引擎生產的生產線都會轉移給買主。此外，也確認一旦長城汽車接管工廠，將辭退約1500名員工。而泰國政府希望新的經營者可以活絡電動車工業，並帶動擺脫內燃機的轉型。
通用汽車將更倚重美國製造鏈，保守佈局全球市場
《Thaiger》報導，美國通用汽車執行長Mary Barra表示，他們可能也將在日本、俄羅斯和歐洲採取同樣的策略，「我們（在這些地方）沒有得到明顯收益增長」。通用汽車在聲明中表示，「通用汽車將著重於我們使用正確策略而得到穩健回報的市場，以及優先在全球投資可以推動經濟增長的汽車前景，比如電動或自動汽車。」通用汽車未來的製造鏈將更倚賴美國、中國、拉丁美洲與南韓等國。
《路透社》報導，本次通用汽車估計總共將花費11億，乃是延續自2015年其停止旗下品牌汽車在印尼製造時，就開始陸續退出亞洲部分地區的措施。中國最大的休旅車製造商、民營企業長城汽車，17日表示已與通用汽車簽訂合約購買其在泰國羅勇的製造廠，並在聲明中表示預計在2020年底完成交易。
通用汽車東南亞董事長Hector Villarreal說，約有1500名在曼谷和羅勇的員工在交易中不會被轉移，「通用汽車將提供資遣費和過渡期的支援給影響的員工。」此外，目前大約有30萬輛雪佛蘭的汽車登記在泰國，對此，他表示將提供顧客車輛服務與維修備品的擔保到2020年以後。不過，並沒有提到會提供多久售後服務。
延伸閱讀
- 東南亞最大電動車電池生產基地，泰國可望在2020年達成
- 泰國4.0的戰略目標，東部經濟走廊將如何實現？
新聞來源
- 長城汽車收購通用泰國廠 進軍東協澳洲添助力（經濟日報）
- 通用汽車加速全球重組 年底前將關閉紐澳業務 出售泰國工廠 （鉅亨）
- 长城汽车收购通用汽车泰国罗勇府工厂 全球战略再次进阶（新華網）
- GM shuts Australia, NZ operations; sells Thai plant to Great Wall（路透社）
- Thailand’s General Motors plant sold to China’s Great Wall Motors（The Thaiger）
- General Motors pulling out of Thailand（The Thaiger）
- GM to lay off 1,500 staff in Rayong（曼谷郵報）
責任編輯：徐卉馨
核稿編輯：楊之瑜