川普護航也沒用，爭議農藥「陶斯松」將因銷售不佳而停產

環境資訊中心綜合外電；鄒敏惠編譯、許芷榕審校

全球廣泛使用又極具爭議的農藥陶斯松（chlorpyrifos），因有證據指向兒童腦部傷害的暴露風險，不斷傳出禁用聲浪。衛報報導，全球最大陶斯松生產商——由陶氏杜邦公司（DowDuPont Inc.）分拆出來的農業部門、獨立公司「科迪華農業科技」（Corteva）在2月6日宣布，將在今年底前停止生產陶斯松。

科迪華表示，停產的原因是銷售量日漸下滑。該公司穀類業務部門總裁Susanne Wasson告訴路透社，「這不是個容易的決定。」

陶斯松常用於穀類、黃豆、杏仁、棉花、柑橘和葡萄等作物，但研究指出，出生前暴露於低劑量陶斯松的兒童，會出現智商較低、注意力缺陷障礙和動作發育遲緩。

2015年歐巴馬曾計畫全面禁用陶斯松，後來在2017年遭到川普政府推翻。川普無視自家專業諮詢團隊對於安全性使用的警告，堅持讓陶斯松留在市面上。不過，美國有些州並不理會川普的做法。夏威夷在2018年率先成為全美第一個禁用農藥陶斯松的州，加州隨後於2019年跟進。

根據科迪華公司資料，即便是最大市場的美國，陶斯松需求量也比尖峰時期的1990年代減少了20%。2005年的銷售額為3億5000萬美元，比1990年下跌45%。

根據美國地質調查局資料，全美每年陶斯松使用量也從1994年的1300萬磅，跌到2016年的500萬磅以下。

陶斯松具有機磷神經毒，台灣大多用在防治薊馬、蛾類、水稻二化螟蟲，以及荔枝椿象。自由時報報導，防檢局2018年預告陶斯松管制措施，將使用範圍刪除國人食用量大的作物，剩下觀賞作物，包括花卉、樟樹、蓮花、菊花及咖啡和茶樹等。

參考資料

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