杭州亞運：楊勇緯替中華隊拿下亞運第100面金牌，跆拳道品勢男女分別奪銀牌銅牌

楊勇緯擊敗韓國好手柔道奪金

（中央社）「柔道男神」楊勇緯今天在杭州亞運男子柔道60公斤級決賽，擊敗世錦賽銅牌得主韓國選手李夏林（Harim Lee），奪得柔道隊史首金，這也是台灣代表團亞運史上第100面金牌，楊勇緯賽後激動落淚。

台灣代表團在本屆亞運之前累積99金144銀276銅，加上楊勇緯這面金牌，達成隊史第100金里程碑。

楊勇緯稍早在4強賽時迎戰蒙古選手阿倫包勒德（Enkhtaivan Ariunbold），靠著招牌三角固壓制對手，拿下一本勝、闖進決賽。楊勇緯8強賽對手為近藤隼斗，一路激戰至黃金得分制仍僵持不下，在雙方都吞下2個指導後，因近藤隼斗被判定消極進攻，因此領到第3個指導，最終由楊勇緯帶走勝利，搶下4強門票。

跆拳道品勢陳歆雅奪銅

杭州亞運台灣隊跆拳道品勢女子好手陳歆雅今天一路闖進4強賽，對上韓國隊強敵車藝恩，陳歆雅以7.170分不敵車藝恩的7.430分，不過仍摘下銅牌，本屆亞運台灣首面獎牌出爐。

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陳歆雅在早上的16強賽以平均7.680分擊敗平均7.630的泰國選手披差蒙林派汶（Pichamon Limpaiboon），8強賽又以平均7.770擊敗7.700的新加坡選手阿姬達．賓特．穆罕默德．迪亞．迪亞娜（Aqidah Binte Muhammad Dia Diyanah），闖進4強、保底銅牌。

進入4強賽，陳歆雅對上韓國隊的車藝恩，在公認品勢拿下7.480分，落後車藝恩的7.580分，自由品勢陳歆雅拿下6.860分，不敵對手的7.280，最後陳歆雅以平均7.170不敵對手的7.430，不過仍拿下銅牌，拿下台灣代表隊本屆首面獎牌。

跆拳道品勢馬允中奪銀

杭州亞運跆拳道品勢男子好手馬允中今天一路闖進金牌戰，公認品勢拿下7.880分，自由品勢則是7.080分，以平均7.480分不敵韓國隊選手姜完珍，奪下銀牌。

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馬允中今天一路闖進8強、4強，在4強賽對上菲律賓的培瑞茲（Patrick King Perez），馬允中先在公認品勢拿下8.000超高分（滿分10分），之後在自由品勢取得6.900分也高於對手，最後以平均7.450高分擊敗對手的6.910，晉級決賽。

馬允中在決賽與韓國的姜完珍交手，在公認品勢拿下7.880高分，不過姜完珍的8.000分更勝一籌；自由品勢部分，馬允中拿下7.080，對手則是7.460。最終馬允中以平均7.480分不敵姜完珍的7.730分，奪下銀牌。

女子10公尺空氣步槍，18歲陳淇黑馬拿下第8名

杭州亞運女子10公尺空氣步槍台灣18歲新秀陳淇今天晉決賽，雖然決賽因太緊張最後以第8名作收，不過也收穫滿滿，談到之前因低潮哭了3年，她說：「這樣才促成現在的自己。」

這次女子10公尺空氣步槍項目的台灣選手有林穎欣、宋諭婷、陳淇，其中年僅18歲的陳淇在預賽以629.1分、第8名晉級決賽。決賽陳淇在第1至第5發打下50.6分，第6至第10發打下51.5分，第11至第12發打下20.2分，以總計122.3分位居第8名。

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首次參加亞運就拿下這樣的成績實屬難得，賽後陳淇接受媒體訪問時表示，「其實預賽表現有點出乎我預期，因為直到今年狀況都不是很好，直到上星期才有一些表現，這次比賽本來沒有抱很大期待，自己打這麼好也滿驚訝的，只是決賽有點太過緊張、慌張。」

沒有綜合大賽經驗的陳淇笑說，在唱名時就覺得很緊張，「我覺得超可怕的，前面在介紹的時候都有講到其他選手個人成績，可是我沒有個人成績怎麼辦，就很緊張。」陳淇也指出，本來沒有想到自己會晉級決賽，因此從確定晉級到打完決賽都有點「狀況外」。

陳淇在國三、高一時成績都不錯，但之後遇到瓶頸期，讓她哭了整整3年，「覺得壓力很大，去年甚至連訓練狀況都不好，今年初的時候練習狀況比較好，但比賽打不出來，就每一場比賽都在哭。」

不過陳淇也說，在低潮時有很多教練、學長姐幫助，每次聽他們意見後都會改進動作、心態，「這樣反反覆覆下來2、3年，才促成現在的自己。」陳淇也提到，在亞運前練習時狀況就一直有在大幅進步，給了自己信心，「現在比賽都有比較果斷在擊發。」

陳淇的特色就是「快、狠、準」，教練也稱她為「快槍手」，陳淇表示，「之前不果斷時都會壓很久，導致表現比較不理想，再加上我的體型比較嬌小一點（158.9公分），沒有很辦法很長時間撐槍，現在打得比較快一點，讓我維持在還不錯的表現。」

這次亞運繳出好成績，陳淇說：「我覺得這次經驗有更鞏固自己的信心，像是我前陣子換動作，一直在思考這個動作可不可行，直到這次比賽覺得好像是可行的，

女子桌球團體闖進八強

杭州亞運今天進行的女子桌球團體16強賽，台灣女子代表隊靠著鄭怡靜、陳思羽、李昱諄聯手以3比0擊敗新加坡，順利挺進最終8強。

台灣女子桌球代表隊在預賽關鍵戰役以2比3敗給北韓，無緣拿下分組第1提前晉級8強，因此今天才必須在16強賽事多打一輪對新加坡的比賽。

今天首點還是排出有傷在身的鄭怡靜出賽，她和新加坡的曾尖對戰近50分鐘，才以11比9、11比9、11比13、13比11獲勝，也替台灣女團打出士氣。

接著陳思羽以11比3、11比7、11比4擊敗王歆茹，而隨後第3點台灣小將李昱諄和新加坡的周靖褘苦戰5局，才以12比14、11比8、14比12、5比11、11比4驚險過關，幫助台灣女團收下勝利。