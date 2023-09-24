杭州亞運：楊勇緯替中華隊拿下亞運第100面金牌，跆拳道品勢男女分別奪銀牌銅牌
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台灣代表團在本屆亞運之前累積99金144銀276銅，加上楊勇緯這面柔道金牌，達成隊史第100金里程碑。另外在跆拳道品勢今天也收下兩面獎牌，空氣手槍、桌球等項目都有不錯成績：
楊勇緯擊敗韓國好手柔道奪金
（中央社）「柔道男神」楊勇緯今天在杭州亞運男子柔道60公斤級決賽，擊敗世錦賽銅牌得主韓國選手李夏林（Harim Lee），奪得柔道隊史首金，這也是台灣代表團亞運史上第100面金牌，楊勇緯賽後激動落淚。
台灣代表團在本屆亞運之前累積99金144銀276銅，加上楊勇緯這面金牌，達成隊史第100金里程碑。
楊勇緯稍早在4強賽時迎戰蒙古選手阿倫包勒德（Enkhtaivan Ariunbold），靠著招牌三角固壓制對手，拿下一本勝、闖進決賽。楊勇緯8強賽對手為近藤隼斗，一路激戰至黃金得分制仍僵持不下，在雙方都吞下2個指導後，因近藤隼斗被判定消極進攻，因此領到第3個指導，最終由楊勇緯帶走勝利，搶下4強門票。
跆拳道品勢陳歆雅奪銅
杭州亞運台灣隊跆拳道品勢女子好手陳歆雅今天一路闖進4強賽，對上韓國隊強敵車藝恩，陳歆雅以7.170分不敵車藝恩的7.430分，不過仍摘下銅牌，本屆亞運台灣首面獎牌出爐。
陳歆雅在早上的16強賽以平均7.680分擊敗平均7.630的泰國選手披差蒙林派汶（Pichamon Limpaiboon），8強賽又以平均7.770擊敗7.700的新加坡選手阿姬達．賓特．穆罕默德．迪亞．迪亞娜（Aqidah Binte Muhammad Dia Diyanah），闖進4強、保底銅牌。
進入4強賽，陳歆雅對上韓國隊的車藝恩，在公認品勢拿下7.480分，落後車藝恩的7.580分，自由品勢陳歆雅拿下6.860分，不敵對手的7.280，最後陳歆雅以平均7.170不敵對手的7.430，不過仍拿下銅牌，拿下台灣代表隊本屆首面獎牌。
跆拳道品勢馬允中奪銀
杭州亞運跆拳道品勢男子好手馬允中今天一路闖進金牌戰，公認品勢拿下7.880分，自由品勢則是7.080分，以平均7.480分不敵韓國隊選手姜完珍，奪下銀牌。
馬允中今天一路闖進8強、4強，在4強賽對上菲律賓的培瑞茲（Patrick King Perez），馬允中先在公認品勢拿下8.000超高分（滿分10分），之後在自由品勢取得6.900分也高於對手，最後以平均7.450高分擊敗對手的6.910，晉級決賽。
馬允中在決賽與韓國的姜完珍交手，在公認品勢拿下7.880高分，不過姜完珍的8.000分更勝一籌；自由品勢部分，馬允中拿下7.080，對手則是7.460。最終馬允中以平均7.480分不敵姜完珍的7.730分，奪下銀牌。
女子10公尺空氣步槍，18歲陳淇黑馬拿下第8名
杭州亞運女子10公尺空氣步槍台灣18歲新秀陳淇今天晉決賽，雖然決賽因太緊張最後以第8名作收，不過也收穫滿滿，談到之前因低潮哭了3年，她說：「這樣才促成現在的自己。」
這次女子10公尺空氣步槍項目的台灣選手有林穎欣、宋諭婷、陳淇，其中年僅18歲的陳淇在預賽以629.1分、第8名晉級決賽。決賽陳淇在第1至第5發打下50.6分，第6至第10發打下51.5分，第11至第12發打下20.2分，以總計122.3分位居第8名。
首次參加亞運就拿下這樣的成績實屬難得，賽後陳淇接受媒體訪問時表示，「其實預賽表現有點出乎我預期，因為直到今年狀況都不是很好，直到上星期才有一些表現，這次比賽本來沒有抱很大期待，自己打這麼好也滿驚訝的，只是決賽有點太過緊張、慌張。」
沒有綜合大賽經驗的陳淇笑說，在唱名時就覺得很緊張，「我覺得超可怕的，前面在介紹的時候都有講到其他選手個人成績，可是我沒有個人成績怎麼辦，就很緊張。」陳淇也指出，本來沒有想到自己會晉級決賽，因此從確定晉級到打完決賽都有點「狀況外」。
陳淇在國三、高一時成績都不錯，但之後遇到瓶頸期，讓她哭了整整3年，「覺得壓力很大，去年甚至連訓練狀況都不好，今年初的時候練習狀況比較好，但比賽打不出來，就每一場比賽都在哭。」
不過陳淇也說，在低潮時有很多教練、學長姐幫助，每次聽他們意見後都會改進動作、心態，「這樣反反覆覆下來2、3年，才促成現在的自己。」陳淇也提到，在亞運前練習時狀況就一直有在大幅進步，給了自己信心，「現在比賽都有比較果斷在擊發。」
陳淇的特色就是「快、狠、準」，教練也稱她為「快槍手」，陳淇表示，「之前不果斷時都會壓很久，導致表現比較不理想，再加上我的體型比較嬌小一點（158.9公分），沒有很辦法很長時間撐槍，現在打得比較快一點，讓我維持在還不錯的表現。」
這次亞運繳出好成績，陳淇說：「我覺得這次經驗有更鞏固自己的信心，像是我前陣子換動作，一直在思考這個動作可不可行，直到這次比賽覺得好像是可行的，
女子桌球團體闖進八強
杭州亞運今天進行的女子桌球團體16強賽，台灣女子代表隊靠著鄭怡靜、陳思羽、李昱諄聯手以3比0擊敗新加坡，順利挺進最終8強。
台灣女子桌球代表隊在預賽關鍵戰役以2比3敗給北韓，無緣拿下分組第1提前晉級8強，因此今天才必須在16強賽事多打一輪對新加坡的比賽。
今天首點還是排出有傷在身的鄭怡靜出賽，她和新加坡的曾尖對戰近50分鐘，才以11比9、11比9、11比13、13比11獲勝，也替台灣女團打出士氣。
接著陳思羽以11比3、11比7、11比4擊敗王歆茹，而隨後第3點台灣小將李昱諄和新加坡的周靖褘苦戰5局，才以12比14、11比8、14比12、5比11、11比4驚險過關，幫助台灣女團收下勝利。
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【馬力歐陪你喝一杯】看見身障老後的照顧困境，讓照顧悲劇不再發生
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伊甸基金會期待家有身心障礙者的朋友，能夠知道自己並不孤單，只要願意求助，不需自己一肩扛起所有的照顧重擔。
高齡社會是醫療技術進步、養生觀念提升的反映，但這樣的發展，也伴隨著許多問題，比方勞動力下降、經濟問題、醫療需求改變等。與此同時，我們可能較少關注到的身心障礙族群以及他們的照顧者，同樣也呈現逐年高齡化的發展，而且背負著更多挑戰與考驗，包括家庭、社會資源、公眾意識等。
根據衛福部統計，近七成生活需要他人協助的身心障礙者，是由家人照顧。老人福利法定義老人為年滿65歲，而身心障礙者往往比一般人提早退化20年，表示身心障礙者45歲即邁入老年期。在家人依舊承擔最多照顧勞動的現況，身心障礙者與照顧者雙雙老化的現象加速，照顧需求更顯迫切與複雜。
關於身心障礙者，你所不知道的是⋯⋯
「自從2000年以來，台灣的社會福利發生了很多變化，不管是在食衣住行各方面，當然，也包括政府開始推動長照2.0的制度。這些改變的立意都是良善的，但是我們的社會觀念卻可能還沒有追上。」伊甸基金會副執行長何天元談起關於身心障礙者的福利，有感而發地表示。
在台灣，大眾對身心障礙者還是普遍存在著排斥的心態。何副執行長提到，這樣的排斥，可能不僅僅存在於一般身心健康的民眾，甚至是身心障礙者的家屬，都有可能抗拒接受現實，選擇封閉自己和身心障礙者，停止與外界接觸。「在推動照顧身心障礙者相關的服務上，真的是困難重重，比方我們要辦活動，或者要尋找合適的機構場地，常常遭到民眾抗議。」何副執行長表示。不過，即使如此，伊甸基金會想要持續為身心障礙者倡議、改善現況的決心，並沒有絲毫改變。「因為照顧身心障礙者，真的是非常重要，同時也非常辛苦的一件事情。也正因為如此，所以沒有人應該被孤立，或者獨自承擔這一切。」
目前伊甸基金會提供日間照顧、居家照顧、社區服務、住宿機構等不同形式的服務，希望可以讓更多有需要的家庭，找到一個最適合自己和家人的方式來照顧身心障礙者。「除此之外，因為科技不斷地進步，很多觀念也都在改變，伊甸希望可以永遠多想一步，替大家先做好準備，所以我們提供的各種課程、教材，還有對我們工作人員的培訓等，也都持續在更新。」為了打破傳統觀念上對於身心障礙者的排斥感，伊甸基金會更是持續舉辦活動，透過各種媒體、平台的宣導，希望能夠改變社會普遍的觀感。更重要的是，讓所有的身心障礙者和他們的家屬知道——你不需要孤軍奮戰，伊甸願意提供各種你需要的支援和資源。
當我老了，你也老了
提到伊甸所能提供的支援和資源，家有多重障礙者的恩蓉媽媽對此感受最深。「我們恩蓉是多重障礙的孩子，她還在我肚子裡的時候我就知道了。既然我們選擇迎接她的到來，就必須要為她做好最周全的準備，所以我跟恩蓉爸爸一直都很積極地去找各種課程、復健來上，希望恩蓉在人生的這路上，可以走得更順一點。」恩蓉自從八個月大左右就開始接受復健，在醫療上，恩蓉的爸爸媽媽也非常重視她的黃金治療期。除此之外，各種相關的課程、活動，恩蓉爸爸和媽媽也都盡可能去學習、接觸。在恩蓉一家搬到台北之後，恩蓉更是直接開始使用伊甸的日間照顧服務。「這個決定真的是最好的決定，因為伊甸的照顧服務，改變了我們一家相處的氣氛。」恩蓉媽媽真誠地說。
恩蓉是個喜歡學習的孩子，在享有義務教育的十二年期間，她白天到學校接受教育，傍晚放學回家休息，行程和一般的學生幾乎一樣。但是在高中畢業之後，恩蓉就面臨了大學裡面沒有這樣的服務的問題，換句話說，她白天沒有地方可以去，只能待在家裡，由爸爸媽媽照顧。
「那時候我們想了很多方法、討論過各種可能性，但是因為恩蓉是多重障礙，能夠幫助她的機構真的不多，後來我們只能選擇看護，讓她待在家裡。」但這樣的做法引起了恩蓉很大的反彈，因為她喜歡接觸新事物和具有學習的熱情，和被困在家裡的現實，起了巨大的衝突。恩蓉常常鬧起脾氣，爸爸媽媽也被迫在日常的工作之外，還要處理更多事情、更多情緒，一家人都感到喘不過氣來。
「搬到台北之後，我們進入了伊甸的民生日照中心，在這裡恩蓉可以參加課程，可以復健，有很多她沒有接觸過的新鮮事，讓她非常開心；甚至我常常很驚喜地發現，她持續在進步、在成長。」不只如此，一家人因為伊甸照顧服務的幫助，都各自獲得了喘息的機會，在體力上、心情上都更加有餘裕與彼此相處。
你的辛苦有伊甸懂，請放心好好休息
「絕對要尋求協助，一定要給自己一點休息的空間。」恩蓉媽媽談到過去認識的朋友中，也有一位家有身心障礙兒的媽媽。「那位媽媽的先生沒有辦法接受有障礙的孩子，在孩子出生沒多久之後就選擇消失，把孩子丟給媽媽。唯一值得慶幸的是，他們家家境還不錯，不需要為經濟問題太費心。」即使如此，這位媽媽朋友還是在某一天傳訊給恩蓉媽媽，說自己真的很累，想要結束一切。「我收到訊息真的嚇到了，立刻找里長、找社工過去那位媽媽家，還好沒有發生遺憾的事情。但這也讓我思索到，人是沒有辦法獨自存在的，特別是有身心障礙者的家庭，了解各種支援系統可以怎樣隨時幫到你，隨時給你一個出口、一個喘息的機會，真的很重要。」
把成為身心障礙者家庭的後盾，當成一生目標的何副執行長，也提到他在第一線上，觀察到一些家庭的狀況。「很多家庭把自己封閉起來的原因，是不想讓別人知道自己家裡有這樣的問題，覺得很羞恥；有些則是對外尋求協助，就會產生愧疚感。這樣的觀念，其實直到今天還一直困擾著非常多的家庭。」除此之外，經濟上的壓力，也是讓許多身心障礙者家庭不敢求援的主要原因之一。何副執行長提到，曾經遇到過一位身心障礙者，他的一天四餐就是一片厚片吐司，切成四塊，早餐、午餐、晚餐、宵夜各一塊。「而且你可以看到那片吐司已經是幾乎要腐敗的狀態，真的很令人揪心。」
目前政府已經開始在很多地方設立日間照顧機構，就是希望讓身心障礙者可以就近在社區裡也接受到不同需求的照顧服務。何副執行長強調，現在政府有補助，伊甸基金會也很願意提供急難救助，給所有有需要的家庭，一個暫時緩解現況的機會。「只要願意尋求援助，我們一定會想辦法幫到你。我們只希望能夠傳達一個觀念：讓身心障礙者獲得更好的照顧，其實是讓整個家庭過得更好。」
這是一段讓力量凝聚的旅程
除了縱向的提供幫助之外，橫向的新知教育、心得分享也一樣重要，伊甸透過許多方式，讓資訊透明，讓不管是不是身心障礙者和其家庭，都能對身心障礙者的能力和需求更有概念。
何副執行長邀請大家收聽伊甸的Podcast——「先來一杯，我們再聊」，希望能透過照顧者的分享，讓彼此都有傾訴、傾聽的機會，更讓未來都可能是照顧者的你我，有越來越多的參考樣本。與此同時，讓照顧者們知道自己並不孤單，自己也有權力追求快樂與自我人生。
談到分享，恩蓉媽媽也非常同意「吐苦水」的重要性。「因為我先生是牧師，我身為師母，其實也常常扮演著傾聽者、照顧者的角色，所以我都很鼓勵有同樣狀況的家庭，把感受說出來、把問題說出來，我們一起來解決。」恩蓉媽媽希望讓更多身障家庭知道他們並不孤單：勇於求助、適時喘息、讓專業介入。
伊甸基金會從身心障礙者的角度出發，提供個案管理、心智障礙者雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務、社區居住等服務，另外還有居家修繕、交通接送、輔具服務等。不僅為身心障礙者提供了實際的幫助，更重要的是給予了他們和家庭一份深深的愛和希望。就像恩蓉和恩蓉媽媽，透過這些協助，重新找回了生活的意義和價值，並成為社區中傳播正能量的重要角色。我們期待更多家有身心障礙者的朋友，能夠知道自己並不孤單，只要願意求助，身心障礙者的照顧重擔，真的不用自己一肩扛。