【專訪】唐鳳預言人工智慧將挑戰中共的網路審查：可以問AI幾年幾月發生什麼事
我們想讓你知道的是
唐鳳表示，人工智慧技術可以把整個網路公開資料變成素材，煉製成功之後的模型，其實大小用一個隨身碟就可以放得下，任何人都可以在筆記型電腦或個人電腦上運行這個模型，這對言論管制造成很大的挑戰。
台灣數位發展部部長唐鳳上週訪美，除了在紐約聯合國大會期間出席非營利組織Concordia年度峰會，以「AI時代的數位民主」為題發表演講之外，也和美國國務卿布林肯在自由線上聯盟（Freedom Online Coalition, FOC）舉辦的部長級會議上同場座談。
唐鳳週五轉往美國首都華盛頓出席全球新興科技高峰會（Special Competitive Studies Project (SCSP)’s Global Emerging Tech Summit），與美方討論如何加強美台之間的資安聯防，同時聚焦人工智慧技術為全球民主帶來的挑戰與契機。
唐鳳在接受《美國之音》專訪的時候表示，這是她第一次以台灣數位部長的身份訪問華盛頓，雖然過去在疫情期間也經常通過視訊會議與不同國家的數位官員互動，但這次訪美能夠直接面對面和來自世界各地的外交、數位首長以及大使們交流，興奮的程度有如網友終於見面。
被問到此行與美方官員會面的情況，唐鳳表示，「台灣在資安聯防方面一直跟美國持續合作，這次美台資安聯防對話，雙方聚焦在一個新的威脅，那就是特別關於生成式人工智慧技術。」
除了與美方官員討論之外，更重要的也是把美方官員的關切和想法，與台灣的顧慮彙集起來之後，給這些正在研究尖端AI技術的公司，包括Meta、Google、Open AI和Anthropic等等，讓他們知道，這一次很高興大家針對「Race to Safety」（人工智慧安全競賽）也達成了共識，這一點很不容易。
唐鳳：中國封鎖Google、維基百科以控制網路言論將被AI將挑戰
被問到中國發展人工智慧的潛力與限制，唐鳳表示。「言論審查這件事，讓AI在推論時，思路進行到一半就會被迫中斷，這讓很多中國的尖端研究人員在做出新發明的時候，如果一定要適應言論審查，就變成要花額外的力氣，這些都會對中國AI的應用與研發形成障礙。」
唐鳳並強調，人工智慧的發展也會反過來對中共的極權造成很大的挑戰。
她說，人工智慧技術可以把整個網路公開資料變成素材，煉製成功之後的模型，其實大小用一個隨身碟就可以放得下，任何人都可以在筆記型電腦或個人電腦上運行這個模型，這就給言論管制造成很大的挑戰。
全面極權管制的政體，在以前只要守住大家通往Google、維基百科或其他網站的關口，人民就不太容易去查詢一些事情的真相，「但現在網友只要想辦法把我剛剛提到的這個語言模型，通過一個隨身碟的大小拿到手上，之後就不再需要網路連線。也可以一直去問它『當年的幾月幾日究竟發生了什麼事情？』」
言論審查雖然對AI造成妨礙，但是在自由民主世界訓練出來的開源語言模型，反過來也對言論審查與中共的極權政體造成很大的挑戰。
唐鳳在與《美國之音》進行的深度專訪中，揭秘美台之間如何聯手模擬演練反制中國黑客的網路攻擊、解析中共如何利用深偽技術在明年台灣總統大選之前加強資訊戰與認知戰、探究人工智慧技術究竟能夠如何協助民主國家對抗中共的極權統治？中國的防火長城是否可能有一天被推倒？人工智慧如何影響未來世界的戰爭與和平？完整專訪內容敬請鎖定10月7日播出的《縱深視角》節目
本文經《美國之音》授權轉載，原文發表於此
原標題：台灣數位部長唐鳳訪華盛頓聚焦AI 預言人工智慧將對中共極權形成挑戰
延伸閱讀
- 《時代雜誌》評選AI領域百大影響力人物，唐鳳、黃仁勳、李開復入列
- 生成式AI倫理受關注：數位部建立規範，智慧局建議企業4面向因應機密外洩風險
- 《紐約時報》：中國趁夏威夷野火利用AI散布陰謀論，認知作戰進入新階段
責任編輯：李秉芳
核稿編輯：楊士範
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裝修費用預算怎麼抓？設計費、工程費、監工費用該如何計算？
我們想讓你知道的是
裝修費用/裝修預算拿捏是民眾在裝修過程中極為重視的一環，依據房子的新舊，新成屋裝修和老屋翻新的裝潢費用就會有所差距。針對這部分跟大家分享3個思考要點，掌握以上觀念，就能幫助你釐清裝修預算的比例分配，至於實際要花費多少，就看你的口袋有多深囉。
對有裝修需求的民眾而言，裝修費用/裝修預算拿捏是民眾在裝修過程中極為重視的一環，面對預算表上林林總總羅列的裝修設計費、工程費、監工管理費，到底要怎麼分辨呢？
其實，依據房子的新舊，新成屋裝修和老屋翻新的裝潢費用就會有所差距。新屋的整體室內設計與裝潢工程的費用大約落在4~6萬元；毛胚屋為6～8萬元；中古屋約莫是8～12萬，而且依據風格、選材的不同，也會大大影響整體價格。像是古典風、奢華風預算就較高，且若使用到原木、大理石等高價材料數字就會繼續向上增加，此外，如果你更動了格局與管線，費用又會再往上加……，以下《幸福空間》就為大家彙整關於裝修預算的大小事 ！➤➤➤想了解裝修要花多少錢? 裝修計算機線上報價
裝修費用有哪些？
一般來說，一個完整的裝修費用包含「設計費」、「工程費」及「監工費」，其中設計費取決於設計師個人的經歷、名氣、公司規模或是難易度，而有不同的計價方式；工程費則會因為選用的建材或是施工方法不同產生很大的價差，至於監工費部分通常為總工程款的5%～10%。
【丈量費】
現場勘查、工地丈量、現場測繪、了解需求、平面繪製。
每次 3,000～5,000 元不等，有時丈量費也可以合併於設計費中。
【設計費】
大致上常見的設計費計算方式可分為兩種，一種是以「坪數」計價，依照實際規劃的坪數收取設計費用，視設計公司不同，平均每坪收費3000元～10000元不等；另一種情況是，工程也由設計公司承包，設計費則會以總工程款來計算，就目前市場行情來說，大約落在5%～20%不等，因此在洽詢時雙方必須溝通清楚。若希望設計公司提供3D平面圖則需額外付費，依目前市場行情，一張約5000元～8000元不等。
此外，有些設計公司會以不收設計費或監工費的行銷方式吸引屋主，要特別注意，這些費用可能無形之中已經分散到工程款項當中，因此報價單上的工程項目與收費方式要確認清楚，以免發生不必要的裝修糾紛。
【工程費】
工程費包含建材與施工項目的所有費用，以實際選用的建材、數量及工法做報價，但其中的複雜度與專業程度之高，對於一般民眾來說，不是短時間內就能完全理解的範疇，建議要了解市場行情、多方比價，合約書內的報價單也必須確認清楚各種款項與細節，避免日後惡意追加款項的情形發生。
【監工費】
若是委託設計師代為監工，就會有監工費的產生，目前市面上較常見的收費方式，依照設計公司不同，大約會以總工程款5%～10%計算；第二種方式是，設計合約與工程合約統一交由設計公司統包，監工費則包含在工程費中。
裝修費用多少才合理？
許多人對裝修費用評估或裝修費用拿捏沒什麼概念。針對這部分跟大家分享3個思考要點：
Point01. 搞懂屋況 以利精算裝修費用
裝修達人張德良指出，民眾常有「我不會抓預算耶！總預算會不會跟需求差距太遠？有行情價可以參考嗎？」考量新成屋、毛胚屋或中古屋的裝修重點大不同，裝修預算拿捏與編列重點也會有所差異，建議買房時就應注意房子格局狀況，挑選適當的房子，有助未來裝修時能減少不必要的預算花費，並將裝修重點放在提升生活機能性與風格營造。另外，若是購買的是預售屋，則可以善用客變的優勢，省下日後調整格局、重拉管線的費用，讓資金運用更有彈性。
新成屋
毛胚屋
中古屋
Point02. 釐清3大裝修重點，分配裝修預算比重，排出優先順序
有了工程總預算之後，一般來說該如何分配呢？張德良指出，將裝修重點分成三大類：「基礎工程」、「裝修工程」、「裝飾工程」，視屋況條件與個人需求不同分配比重。
以老屋翻新為例，考量居家安全與延長使用年限，基礎工程的整頓絕對是首要重點，因此建議先將預算放在基礎工程，其次才是機能、生活滿足的設計，最後才會是風格及其他裝飾工程與擺設部分。當裝修預算有限時，建議全面性考量實際裝修需求，列出裝修項目的優先順序，建立明確裝修方向，並適時做出取捨，才能以最精準的預算分配打造最具效益的房子。
新成屋：基礎工程花費最少，因此可將更多費用著重裝修工程，滿足生活機能上。
毛胚屋：介於新成屋與全屋改造之間，考量格局與管線需要重新規劃安排，所以基礎工程上相較新成屋就會略微提高。
中古屋：裝修費用相較其他屋型而言，花費佔比高得多，主要在於管線修改、格局打掉重做，以及可能伴隨老屋漏水等問題，窗戶更新為隔音氣密窗等需求。
有了以上的認知之後，民眾就可以釐清裝修預算花到哪去了，並掌握還有多少預算可以用來強化風格設計與裝飾工程的應用。上述的總工程預算，是實際用在裝修、裝修材料上的基本費用。張德良提醒，還有所謂獨立的五大項目，包含家具、燈具、窗簾、衛浴與廚具都在其中。另外，像是設計費、工程費及監工費也都是另計！
Point03. 首購族vs .換屋族，裝修思考面向不同
如果你是首購族，請一定要相信，未來換屋的機會很高，「保值性」與「轉手性」的考量較高一點。建議買新一點的房子，來降低裝修的費用。例如買了500萬的房子，花了80萬裝修，5年後再轉手時，買方只會參考你5年前買房的價格500萬，而不會把裝修的80萬算入，那麼這80萬就不是資產，而是沉沒成本。
倘若你是換屋族，會比首購族較清楚，哪裡住起來較不方便、舒適，對空間大小也比較有概念，那麼投入較多的裝修預算，是可行的，畢竟換屋就是要改善居住品質。
掌握以上觀念，就能幫助你釐清裝修預算的比例分配，至於實際要花費多少，就看你的口袋有多深囉。
裝修費用如何付？
動輒上百萬的裝修費用，一般會分多個階段付款。而各家設計公司的付款方式不大相同，須以合作的設計公司為準，建議在簽約時就訂出各階段的驗收項目，並於確認進度與項目後再匯入工程款。目前，最常見的付款模式俗稱「3-3-3-1」，也就是分四個階段付：
第一期
簽約時支付工程總價的30%款項。
第二期
開工後，拆除工程、基礎工程完工後，支付工程總價的30%款項。
第三期
油漆工程進場前支付工程總價的30%款項。
第四期
驗收合格後收最後10%款。
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