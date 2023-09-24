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2023/09/24,
科技

【專訪】唐鳳預言人工智慧將挑戰中共的網路審查：可以問AI幾年幾月發生什麼事

【專訪】唐鳳預言人工智慧將挑戰中共的網路審查：可以問AI幾年幾月發生什麼事
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

唐鳳表示，人工智慧技術可以把整個網路公開資料變成素材，煉製成功之後的模型，其實大小用一個隨身碟就可以放得下，任何人都可以在筆記型電腦或個人電腦上運行這個模型，這對言論管制造成很大的挑戰。

台灣數位發展部部長唐鳳上週訪美，除了在紐約聯合國大會期間出席非營利組織Concordia年度峰會，以「AI時代的數位民主」為題發表演講之外，也和美國國務卿布林肯在自由線上聯盟（Freedom Online Coalition, FOC）舉辦的部長級會議上同場座談。

唐鳳週五轉往美國首都華盛頓出席全球新興科技高峰會（Special Competitive Studies Project (SCSP)’s Global Emerging Tech Summit），與美方討論如何加強美台之間的資安聯防，同時聚焦人工智慧技術為全球民主帶來的挑戰與契機。

唐鳳在接受《美國之音》專訪的時候表示，這是她第一次以台灣數位部長的身份訪問華盛頓，雖然過去在疫情期間也經常通過視訊會議與不同國家的數位官員互動，但這次訪美能夠直接面對面和來自世界各地的外交、數位首長以及大使們交流，興奮的程度有如網友終於見面。

被問到此行與美方官員會面的情況，唐鳳表示，「台灣在資安聯防方面一直跟美國持續合作，這次美台資安聯防對話，雙方聚焦在一個新的威脅，那就是特別關於生成式人工智慧技術。」

除了與美方官員討論之外，更重要的也是把美方官員的關切和想法，與台灣的顧慮彙集起來之後，給這些正在研究尖端AI技術的公司，包括Meta、Google、Open AI和Anthropic等等，讓他們知道，這一次很高興大家針對「Race to Safety」（人工智慧安全競賽）也達成了共識，這一點很不容易。

唐鳳：中國封鎖Google、維基百科以控制網路言論將被AI將挑戰

被問到中國發展人工智慧的潛力與限制，唐鳳表示。「言論審查這件事，讓AI在推論時，思路進行到一半就會被迫中斷，這讓很多中國的尖端研究人員在做出新發明的時候，如果一定要適應言論審查，就變成要花額外的力氣，這些都會對中國AI的應用與研發形成障礙。」

唐鳳並強調，人工智慧的發展也會反過來對中共的極權造成很大的挑戰。

她說，人工智慧技術可以把整個網路公開資料變成素材，煉製成功之後的模型，其實大小用一個隨身碟就可以放得下，任何人都可以在筆記型電腦或個人電腦上運行這個模型，這就給言論管制造成很大的挑戰。

全面極權管制的政體，在以前只要守住大家通往Google、維基百科或其他網站的關口，人民就不太容易去查詢一些事情的真相，「但現在網友只要想辦法把我剛剛提到的這個語言模型，通過一個隨身碟的大小拿到手上，之後就不再需要網路連線。也可以一直去問它『當年的幾月幾日究竟發生了什麼事情？』」

言論審查雖然對AI造成妨礙，但是在自由民主世界訓練出來的開源語言模型，反過來也對言論審查與中共的極權政體造成很大的挑戰。

唐鳳在與《美國之音》進行的深度專訪中，揭秘美台之間如何聯手模擬演練反制中國黑客的網路攻擊、解析中共如何利用深偽技術在明年台灣總統大選之前加強資訊戰與認知戰、探究人工智慧技術究竟能夠如何協助民主國家對抗中共的極權統治？中國的防火長城是否可能有一天被推倒？人工智慧如何影響未來世界的戰爭與和平？完整專訪內容敬請鎖定10月7日播出的《縱深視角》節目

本文經《美國之音》授權轉載，原文發表於此
原標題：台灣數位部長唐鳳訪華盛頓聚焦AI 預言人工智慧將對中共極權形成挑戰

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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：楊士範


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