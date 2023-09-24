中華電信佈局國際，拿下台積美國與熊本廠大案，郭水義：台商在哪，我們就到哪
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消息人士指出，中華電繼去年助台積電打造在美國建廠所需的網路基礎建設，近期也拿下台積電在日本熊本建廠合作案。中華電信在全球已有美、日、港、新、越、泰等11個據點。郭水義指出，目前仍缺歐洲，近期將成立歐洲團隊，「台商到哪，中華電就到哪」
（中央社）中華電信國際布局開花結果，接連傳出在美國、日本拿下指標性台商建廠的「大案子」。董事長郭水義接受專訪時，低調不願證實，但強調台商海外擴展，中華電一直鼎力相助，也深刻體會國際布局是一步一腳印。
中華電信布局國際市場，近年屢傳捷報，消息人士指出，中華電繼去年幫助台積電打造在美國建廠所需的網路基礎建設，近期也拿下台積電在日本熊本建廠的合作案。
對此，中華電信董事長郭水義在接受《中央社》專訪時表示，「不評論客戶」，低調不願證實。
但郭水義透露，去年美國子公司滿20週年之際，他特地赴美自掏腰包買了知名酒莊的葡萄酒送給當地員工，就是為了慶祝他們拿下「大案子」，這豐碩成果背後，都仰賴中華電團隊辛苦努力付出。
事實上，中華電信在全球已有美、日、港、新、越、泰等，總計超過11個據點。郭水義指出，目前仍缺少歐洲版圖，中華電近期將成立歐洲團隊，「台商到哪，中華電就到哪」，而此舉不免讓外界聯想，是否也與台積電前進德國的計畫不謀而合。
中華電擦亮國際招牌 海外屢傳捷報
今年3月，中華電信與越南Viettel合資公司成立滿15週年，IDC業務已從當年不被看好，到現在蓬勃發展成當地市占第一。郭水義邀請當年籌設合資公司的推手、時任中華電信董事長的賀陳旦重回越南見證。
越南的成功經驗，也複製到泰國等東南亞市場，例如中華電持續與泰國國家電信（NT）等當地企業合攻智慧應用市場。此外，中華電信在美國ADR掛牌滿20年，今年7月，郭水義受邀赴紐交所敲鐘，駐美代表蕭美琴也一同見證祝賀；同月中華電也宣布與波蘭EXATEL電信簽署新興業務合作備忘錄及台波網路服務合約。
國際布局開花結果，讓郭水義感受深刻，中華電信在海外的據點和資源，是靠前人一步步的累積，未來他會把現有基礎深化，「讓它長成大樹、供後人乘涼」。
中華電打造網路韌性 加強離島微波助攻衛星
俄烏戰爭和台馬海纜雙斷等事件，都凸顯網路韌性的重要。郭水義表示，中華電在海纜、微波、衛星皆有建設，海纜就像高速公路，傳輸量以TB為單位，微波如同一般道路，還有GB等級的傳輸量，而衛星傳輸量則是MB，大部分作為「緊急替代道路」用途。
為打造更強韌的網路，郭水義指出，首先中華電會持續與國際業者合作投資海纜，加強聯外道路；其次，也會加強離島微波通訊，例如年底前，台馬微波會擴充到10G，也就是平時所需容量，以增強網路韌性。
此外，英國衛星服務供應商OneWeb可望年底覆蓋全台，成為台灣強化網路韌性的隊友。郭水義表示，目前政府正在進行低軌衛星概念性驗證（PoC）計畫，中華電很有機會參與，而台灣電信業者中，也只有中華電有地面接收站和衛星運營經驗，可全力支援，「以國家戰略安全的角度，中華電絕對全力配合」。
至於在高軌衛星部分，中華電已與新加坡電信簽約共同發射ST-X衛星，以接續ST-2衛星，中華電預計投資金額新台幣69.6億元，最快2026年發射並加入營運。
因應NCC裁定「台台併」案缴回的超標頻率，郭水義認為可與800MHz頻段整合規劃，推動寬頻PPDR通訊系統的建置，提升公共安全守護能量與應變韌性。
電信業重回三雄鼎立 郭水義：中華電優勢手指數不完
國內電信業完成整併後，將重塑產業版圖，屹立20年的「三大兩小」生態將重回三雄時代，由於用戶規模一下子拉近，業界擔憂中華電龍頭地位受威脅，但郭水義氣定神閒表示，「中華電樂觀其成，且向來堅定地走自我價值所創造的路線」。
記者問到，未來中華電有哪些領域，可以讓對手看不見車尾燈。郭水義半開玩笑地說，「兩隻手指頭可能都數不完」，中華電的人才、網路、研發、客戶、現金流等都是優勢，而「頻譜資源」更是令他自豪。
對電信業來說，頻譜就像土地資產，除了比數量，也比是否位處精華地段，以及幅員是否相連且遼闊。中華電信2020年大手筆以483.73億元，於3.5GHz及28GHz兩個頻段皆取得最大頻寬，且是最有利的「魚肚」位置，奠定未來20年行動寬頻業務的重要資源。
郭水義強調，中華電頻譜高低頻組合是業界最優，有了先天優勢，加上後天加量、加速建設，基地台目前已將近2萬座，遠遠超過對手，若以道路來比喻5G頻寬，「中華電一開始就開到9線道，而人家還在兩個網路（正要合併）」，換言之，不需冗長的整併程序，「中華電現在就ready」。
另外，面對市場質疑台灣5G滲透率比預期落後，郭水義並不贊同；他表示，現在台灣的全球滲透率大概在第7名左右，前面的韓國、中國、美國、日本等，取得5G執照的時間都比台灣早，如果考量這些因素，「台灣5G滲透率其實相當不錯」。
郭水義表示，中華電信目前5G滲透率已超越30%，且國內3家業者水準彼此接近，他看好未來會逐步成長、推進5G普及，迎接國內電信產業整併後新的篇章。
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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：楊士範
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從影業小編到台灣變色龍，UG is hot with Photoshop
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「做最精彩的你自己」的白靈、跨年大唱 First Love 主題曲的白冰冰、手機桌面幸運女神美輪明 —— UG is Hot，那個總是出現在大樓屋頂上的人緊追時事梗，彷彿他的衣櫃裡有無限的道具隨手捻來都能搭上。充滿 B 級感的變裝加上高超的 Photoshop 技巧，讓一個人以千百種人設亮相。讓我們一起來看看平時身為平凡上班族的 UG 是怎樣煉成社群百變女王的，而他最愛用的 P 圖小撇步又是哪些呢。
從「過氣網紅」到「最快的變裝民眾」
許多人認識 UG 是因為他 2009-2010 年 cover 少女時代的精湛模仿，當時甚至受邀上韓國綜藝節目《Star King》與偶像相見。在 15 年前，所謂「網紅」一詞還未被廣泛使用的時候，那年還只是個大學生的 UG 用他的熱情示範了追星的極致，並在社群網路上發酵。不過 UG 並沒有選擇走上演藝之路，如今回看往事直笑說自己是「過氣網紅」，他反而在近年不斷透過變裝「成為」各種偶像，反映時事的速度堪稱「最快的變裝民眾」。
「我變裝的故事要從小時候說起，」小學時迷戀美少女戰士華麗的變身，加上看綜藝節目中反串藝人帶來的娛樂效果，「我覺得這個東西我好像做的來，而且與其被大家說你『有點娘』，不如把它轉換成一個表演的形式，就會變得很光明正大。」UG 不只自己表演，也帶著同學在兒童節大會上跳徐懷鈺，從小就展現自信光芒。
社群在走 Photoshop 要懂
若從很早就在 Instagram 上追蹤 UG 的朋友，應該會發現他從某個時期開始，照片中的場景從居家環境大量轉換到一個大樓的頂樓——那正是 UG 任職電影發行公司的頂樓。「我剛進公司老闆就知道我會變裝，有次《穆荷蘭大道》特映會老闆就提議我扮成電影中的角色，讓觀眾可以來合照，」UG 聊到公司很支持讓他很合理地時常扮裝，「讓我覺得哇原來這在一個 30 幾歲的上班族身上是件被鼓勵的事。」也因為如此他對變裝愈來愈認真，也開始用變裝的形式參加同志遊行等等的公眾活動。
平時的 UG 除了經營自己的社群平台之外，也時常利用 Photoshop 製作工作所需的宣傳素材、電影周邊等，「我們三不五時就要拍一些商品照，公司頂樓剛好很漂亮就會上去拍。」雖然從大學時期就學了各種影像處理的軟體，「Photoshop 還是最直觀的！」UG 說在電影發行公司當小編，幾乎每天都會用到 Photoshop，不管是 banner、gif 動圖還是小型印刷品通通都可以用 PS 搞定。
看我 Photoshop 三十六技
社群上火熱起來的事件通常是沒有預告的，但 UG 總是能抓住這些時事梗的精髓，他對於挑選變裝的角色也有一套自己的邏輯，「通常以我自己喜歡的影視或音樂作品為主，時事的話，除了社群上的熱度之外，我也會選擇有很明顯特徵的，大家一看就知道這是什麼！」仔細看 UG 每次扮演不同角色，神情絕對都是最到位的。
不僅變裝角色多元，UG 的 P 圖技巧也是三十六技各種搭配！在這次採訪中 UG 回歸初心，化身成他的變裝啟蒙「美少女戰士水手月亮」，並且首次公開分享了幾個在後製變裝照片時最愛的 PS 祕技！
首先是修圖最經典招式：去背！Adobe 推出了「物件選取」工具讓去背變得超簡單，只需要開啟圖檔點擊「物件選取」，Photoshop 就會自動辨識畫面中的關鍵物件，不到 10 秒就幫水手月亮去背完成。接著 UG 使用「色相／飽和度」調整功能，增加漸變疊加與外光暈，把水手月亮變得閃閃發亮。下一步在背景加上星空圖案與不同 pose 的水手月亮之後，UG 到圖層區調整不同物件的「混合模式」，選擇「濾色」然後調整「透明度」，只要簡單拉動一下就能讓水手月亮與星空自然地融合
Everyone can Photoshop！百變人生沒有侷限
在今年大港開唱的演出者介紹裡，UG 被以「台灣變色龍 aka 屋頂皇后 aka 變裝民眾」這個串超長的頭銜介紹，這三個稱號似乎點出了他被大家記憶的不同面向，包括從最早 cover 少女時代紅到韓國，一直到公司頂樓的精彩變裝。
這些年來 Photoshop 陪伴著 UG 不斷超越，不斷成為那個最精彩的他自己，「變裝對我的人生帶來的改變，除了成就感之外，最重要的是創造了更多的連結，」如同在性別運動中的站在最前排、最吸睛的變裝皇后們，「變裝可以是一種溝通的工具，鼓勵很多可能到很多對自己的狀態還不是很了解的人。」採訪尾聲，我們問 UG 下一個角色會扮誰？他笑說還不知道，「但一定是好玩的！」
Everyone can Photoshop！百變無法侷限，Photoshop提升你的創意戰鬥力！