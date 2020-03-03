文：JANDI

如果你對以下場景很熟悉，請你看完此文。

「報告老闆，關於專案進度，我已經很努力在發想，只是暫時沒有靈感。可以再等我一下嗎？」

「報告長官，資料我是查詢了很多，但目前還在整理中⋯⋯」（然後顯示為一團亂，完全無法歸納，資料查了也是枉然）

「報告學長，關於這次活動的專案，我遇到了瓶頸，不知道有哪些項目應該考量⋯⋯。」

先來弄清楚：「什麼是靈感？」

從天而降的靈感是騙人的，幾乎所有的創意都是來自於「借鏡與公式」。

借鏡，前人成功的案例，解剖其重要因素，抓出脈絡，重新填充。

公式，被歸納後的條件限制公式，讓靈感有方向可著墨。

借鏡：憑著看過大量的「個別案例」作為參考

所以職場上的前輩的經驗才如此寶貴，因為他們能在短時間內剖析「為什麼這個專案會成功？」因為他用了「什麼什麼因素」，然後把這些因素，調整個形式、換上自己的內容，就是新的靈感——用生物學來譬喻叫做：「擬態」。

擬態（Mimicry）在演化生物學裡，指的是一個物種在演化過程中，獲得與另一種成功物種相似的特徵，以混淆另一方，如掠食者（這邊是你的用戶）的認知，進而遠離或靠近擬態物種（參考的案例）。

你發現「營火晚會」是個很久遠的活動，但它的確能成功凝聚大家的心，讓陌生的彼此好像突然有某種羈絆？

仔細推敲其中因素，發現有個關鍵：「圍圈」。

所以，你會發現戒酒會也會圍圈，讓分享感受時不會因為旁邊是陌生人而感到孤獨不被理解；許多活動最後分享的圍圈，為什麼能讓你自在的說出感受？這都可能是來自「營火晚會」的案例參考。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

公式：將專案執行的限制，歸納成「條件公式」

一般來說，一個專案要「具體可實現」必須考量下面六個條件限制，若以一個「行銷活動」舉例：

範疇（Scope） ：能接觸到的用戶範圍？（是 22–25 歲的職場男性，還是 22–55 歲的職場人士？）

：能接觸到的用戶範圍？（是 22–25 歲的職場男性，還是 22–55 歲的職場人士？） 品質（Quality） ：這個活動的成效？（能賺多少錢？轉換率有多少？能達到業主或用戶的多少需求？）

：這個活動的成效？（能賺多少錢？轉換率有多少？能達到業主或用戶的多少需求？） 金錢（Money） ：不必說明了吧？最萬用的因子，沒了錢基本上什麼都別談了，但有了太多錢也是個問題。

：不必說明了吧？最萬用的因子，沒了錢基本上什麼都別談了，但有了太多錢也是個問題。 時間（Time） ：如何用最少的時間資源，去做到分子的事？

：如何用最少的時間資源，去做到分子的事？ 戰力（Human） ：不是傳統的人數，而是你能用到越少的戰力完成這個專案嗎？（通常高戰力的人難請，而且容易影響到團隊，造成不確定性的風險）

：不是傳統的人數，而是你能用到越少的戰力完成這個專案嗎？（通常高戰力的人難請，而且容易影響到團隊，造成不確定性的風險） 風險（Risk）：未兌現之資源消耗，此項是來評估一個可能的風險。通常可透過「消除變因」（下雨天有雨備？）、轉移變因（可能會發生的需求，找別人來幫忙）、夥伴合作（把競爭對手變成同盟，一起吃市場）

作者提供

專案執行的條件公式：讓分子放大，盡可能降低分母。

靈感不是要你隨便發想，而是有脈絡有方向的讓專案的可行性提高，業主與老闆才會覺得你有邏輯、能說服，又做人靠譜。

思維導圖（心智圖工具）推薦

關於公式的細部講解，之後用另一篇文章來好好解析，不然這篇文章會過長的。但我相信大家的高度認知能力，應該可以再透過下面的心智圖，大致上摸索出個七八成吧！？

作者提供 靈感紀錄、歸納整理的必備工具：心智圖（思維導圖）

心智圖：是一種圖像式的工具，來輔助思考，將思維建構、連結、一目瞭然，能有效降低人處理大量訊息的認知成本。

先把專案的細部條件列出（心智圖工具能讓你清晰縱覽全局，了解每個項目之間的關係），然後再填「執行的細節」，把整個專案從「骨架」到「血肉」，慢慢發想完成。

macOS 推薦：MindNode

作者截圖 MindNode：我自己對於心智圖的要求：簡潔、快速、能跨裝置（雲端服務）

特色：支援所有蘋果裝置，夠簡潔，能用快速鍵（Tab：延伸下層分支、建立同層分支），可以用極快的速度建立玩心智圖，完全不用碰到滑鼠。

使用iCould Drive儲存後，可以分享給蘋果系統的朋友，一起線上共享協作，速度穩定又快，買斷式付費（我自己就是付費用戶，iPhone, iPad, Macbook都有裝），我認為的唯一缺點就是只支援蘋果系統。

Windows 推薦：XMind

作者截圖

XMind 8是款老牌而常見的心智圖軟體，Windows、Mac、iOS都有提供，但我個人是覺得在macOS上介面太複雜，不夠簡單，速度也有點卡頓，所以選擇用了上面的Mindnode。

不過他們在2018年1月推出了一個新的服務「XMind ZEN」（ZEN：禪，給人一種境界上的大突破吧哈哈）。「禪」不能算是XMind 8的延續版本，而是一款全新的心智圖軟體。

別擔心，「XMind ZEN」可以完全相容XMind 8的心智圖檔案格式，所以在轉移上是無痛的。

但是他們為什麼要做兩個軟體，而「不直接將XMind 8升級」呢？

付費採訂閱制（而非過往的買斷制），可以參考我過去寫的「常見雲端工具迷思：為什麼大量服務開始轉訂閱制付費？」 將XMind 8上大量且複雜功能都先在界面上隱藏，介面乾淨了，速度也更快，降低干擾，專注在心智圖的內容本身 XMind ZEN 還提供了：流程圖、魚骨圖、SWOT模板（而且更美觀）、主題圖標、Markdown格式 缺少了XMind 8原有的：錄音功能、甘特圖模式、圖示圖庫

作者截圖 Coggle是完全基於雲端的心智圖，繁體中文介面，與 Google Drive 整合

真正跨平台的心智圖工具：Windows、Mac、Android、iOS，操作速度快，有協作評論區（畫面右邊），簡潔好看。可以輸出成圖片但是唯一的缺點是：快捷鍵很不直覺，要搭配滑鼠點擊。

而且透過邀請朋友就能升級付費版本，一個月也才5美元（1年50美元，再送兩個月），不過我自己最後還是因為MindNode的使用速度更快、快捷鍵更為直覺，所以沒使用Coggle。

然而，工具的選擇本來就沒有絕對正確的，我喜歡用電子書，你喜歡拿紙本書，但我們都能成為充滿知識的人，這樣就足夠了。我雖然推薦了上述三個，還是要由你自己來使用，才能找到最合適自己的思維導圖工具！

總結：多看個案、抓脈絡用公式、用思維導圖工具

靈感不會從天而降，你想了三個小時還是一樣。

避免焦慮的最靠譜方法：「借鏡與公式」。

借鏡：多閱讀研究前人成功的案例，解剖其重要因素，重新填充

公式：使用專案的條件限制公式，讓靈感有方向可著墨

工具：用思維導圖（心智圖），讓你能夠一覽整個思考過程，並且了解每個項目之間的關係。

最後祝福你，跟老闆報告專案時，能順利提案。

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本文經YOTTA線上學習平台授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航