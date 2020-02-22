2020/02/22, 藝文

《阿鼻劍前傳〈卷一〉封印重啟》：身為阿鼻第九使者，我所記得的

《阿鼻劍前傳〈卷一〉封印重啟》：身為阿鼻第九使者，我所記得的
Photo Credit: 大辣出版
我們想讓你知道的是

《阿鼻劍》漫畫版的第三集有過短暫的兩回。當時是把勿生回憶起的前世，和他的現世交錯進行。而小說版的《阿鼻劍前傳》，則是集中寫前世，寫阿鼻劍的由來，寫勿生如何由摩訶劍的大護法轉變為阿鼻使者，甚至再成為尊者。整個故事則透過阿鼻第九使者的旁觀和回憶來敘述。

唸給你聽
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文：馬利（郝明義）

前言

火，在竄騰。
影子像巨大的黑色波浪，緩吞而落，又急升而上。
空中有一幅畫在飛盪。
畫中，黑鬚金角、全身墨綠的龍，和一條赤紅的巨蟒在歙張廝殺。
也在糾纏交配。
巨斧和銅撾交擊。
帶著雷鳴的劍影轟然而過。
一切歸於寂滅。
只有勿生的臉，在火焰閃動中時明時暗。
而他最後一句話氣息低弱，卻清楚：「你要等到我再醒來。」
是的。
等到他再醒來。三百三十年。
他交付我的任務。
沒有死亡，長生不老。
對此刻已經活了兩百八十七年的我來說，這個常人祈求不得的願望卻成了無從擺脫的糾纏。
不是任務。更像懲罰。

其實，幾乎就在看著他死去的那一刻，我就知道錯了。
我不該答應他的。
一起經歷過那些事情之後，我應該和他一起死在那裡。
生命結束在那裡，才是善終。起碼，和他一起結束在那裡。
鐘鼓齊發，百樂琤琮之後，只剩孤弦單音，太寂寞，也太空洞。
空洞到錯亂。

起初，時間是快的。
快到只剩下眨動。一年如一日的眨動。
北風的呼嘯，夏夜的蛙鳴，都在眨動中更替。
再逐漸，時間是慢的。
慢到春日草葉上的露珠成了永恆的飽滿。
飽滿到讓人難以喘息。
還好，是進入第一百二十年吧，我找到這座洞窟，有了遁逃的去處。
不見任何光亮的山洞好找。沒有任何聲響的，難。
黑暗有了動靜，就會透出層次。
有了層次，就會波動。
而我只要靜止。
我需要在絕對的靜止中定坐。
坐到不知自己是從岩石中虯結而出，還是從地縫鑽入無邊的虛空。
我總想告訴自己：這就是死亡的面目。
或者，最接近死亡的距離。
但知道都不是。
因為最後，我還是會聽到一個潮浪般的聲音。
我的心跳。
將近三百年的光陰，把許多回憶的河道阻塞，留下模糊的水面。

隨著潮聲在水面浮起的殘木，像是指引，也像讓我攀附的依託。
所以，不是我找到記憶，而是記憶找到我。

但，又有什麼關係？
畢竟，如果他答應的日子沒錯，只要再過四十三年，就是我們重逢之日。
我也到了需要把記得的都整理一遍的時候。
我和勿生的相逢。
他之成為尊者。
風起八千里的征戰。
那最後一夜的到來。
以及為什麼要等待他復活的理由。
身為阿鼻第九使者，我所記得的。

《阿鼻劍》漫畫，從一九八九年在《星期漫畫》上連載，到後來結集出版，不只成為武俠漫畫的經典，也因為中斷而給讀者留下許多漫長的等待。勿生到底想起了什麼前世？他和阿鼻第九使者到底是什麼關係？阿鼻劍到底是什麼來歷？接下來到底會發生什麼事？

過去三十年，大家不斷在詢問。

現在，《阿鼻劍前傳》，終於以小說的形式開始和大家見面了。

會寫成小說，開始是偶然的因素。二○○八年，因為我和鄭問一直各有忙碌的事情，中斷的合作總是陰錯陽差而沒法接續，所以當時就動念先來嘗試寫小說看看。但畢竟因為我從沒有寫過小說，那之前身為編劇和鄭問的合作經驗又太愉快，所以寫了沒多久就想偷懶，覺得還是先擱下，等未來再繼續和鄭問合作漫畫才是正道。但是三年前鄭問去世，我們的合作再也不可能，於是要把接下來的故事寫成小說，就成 了必然。把這個三十年來一直在腦中斷續發展的故事，以小說形式寫出來，成了唯一的選擇。不只為了向讀者，也為了向鄭問有一個交代。

真正開始寫，是去年年初的事。寫到四月左右，一度很順手。但是接下來遇到瓶頸。中斷到七月底，才又接續。只是再不久，就又卡關。

最主要的原因，就是鄭問所畫的漫畫版本《阿鼻劍》實在太精采了。

鄭問在《阿鼻劍》的跋裡說，因為兩人分工，有我在編劇，所以他可以把構思劇情的力量全部轉移到畫面的處理上，融入各種插畫理論與技法，發展出《阿鼻劍》獨樹一格的魅力。

同樣地，對身為編劇的我來說，也是如此。因為兩人分工，有鄭問這樣的絕頂高手在繪圖，所以我不需要構思畫面的細節，而只要發展故事的脈絡、氛圍，在情節上可以跳躍前進。

然而，一旦我自己寫小說，挑戰就完全不一樣了。除了故事的脈絡、氛圍、情節，我必須自己照顧所有的畫面細節，而所有這些都是要用文字進行的。我必須用文字經營所有的畫面和細節，一如鄭問用圖像經營所有的畫面和細節。

我才嘗試寫第一本小說，覺得沒法做到鄭問那麼好。

在半夜的掙扎裡，我經常問鄭問：「為了不要破壞大家對《阿鼻劍》的印象，我還是不要寫下去了。該成為絕響的，就絕響如何？」 鄭問沒有回答過我。 但我畢竟還是不能放棄。這麼多人等了這麼多年，他們總該知道一些事情到底怎麼了。去年十一月，在我們的「image3非常圖像空間」，有一位先生過來找我，指指他的頭髮，說是已經從濃黑等到花白。他說：他知道鄭問已經過世，但希望我另想辦法，讓他趁眼睛還行的時候，可以把這個故事看完。

於是，一次又一次地掙扎著，我還是一點點寫下去了。

能寫下去的動力，也還是因為鄭問所畫的漫畫版本《阿鼻劍》實在太精采了。

雖然力有未逮，但我想那還是鼓勵，或者刺激我要把小說設法再寫好一點的動力。

所以我在寫的過程裡，還是會問鄭問問題。但換一種問法。

這要感謝有一次和陳志隆對談《阿鼻劍》時候的意外收穫。

當年和鄭問合作《阿鼻劍》的時候，十分順暢。尤其寫第二部的時候，常在搭機的旅途上寫，到了飯店再找傳真機發回台北。連載過程中，鄭問從沒對我劇情如何發展表示過意見，我也沒從問過鄭問準備如何舖陳。跟所有的讀者一樣，我都是到雜誌出來了才看到漫畫，再寫下一期劇本給他。

陳志隆是鄭問當時的助手。那天對談，他跟我說了鄭問聽到傳真機響，去收我劇本的時候經常會發生的情況。

鄭問會站在傳真機旁邊讀。讀完了會哈哈大笑三聲。

所以，寫這部小說，每寫到一個場面，我會停下來想一想鄭問在處理漫畫的某些場面，問一下他：「你看如何？這樣還可以吧？」

或者，想像他看了會不會哈哈大笑三聲。

當然，有時候我也會跟他說：「鄭問，幫我一下！別讓小說漏漫畫的氣啊！」

這樣，我努力著把《阿鼻劍前傳》的卷一〈封印重啟〉完成了。

《阿鼻劍》漫畫版的第三集有過短暫的兩回。當時是把勿生回憶起的前世，和他的現世交錯進行。

而小說版的《阿鼻劍前傳》，則是集中寫前世，寫阿鼻劍的由來，寫勿生如何由摩訶劍的大護法轉變為阿鼻使者，甚至再成為尊者。整個故事則透過阿鼻第九使者的旁觀和回憶來敘述。

時代的背景，則放在五代。

五代不只是亂世，不只有烽火殺戳，還有各種不可思議的人性扭曲。

我覺得那是一個人世和地獄的界限難分的年代，很適合阿鼻劍的情節發展。

整體來說，我想寫的是一部武俠小說，也是愛情小說，也是青春和成長的小說。

要感謝的人很多。

專研五代史的陳弱水教授，和他的高足黃庭碩，費心指點我許多那個時空的細節；洪啟嵩推介我閱讀地藏菩薩相關的經典，都受益良多。如果引用上如有疏失，都是我自己的責任。

吳繼文給我初稿的指教，方竹給我的一些情節建議，讓我大幅翻修內容。

吳孟芸和曾孜榮協助提供許多歷史書畫、文物說明；王倩雯幫我搜尋許多參考讀物；大辣編輯洪雅雯，和設計楊啟巽及邱美春在最後階段的全力配合；黃健和秉持三十年前漫畫版催稿的精神持續催生，也都在此一併致謝。

尤其三十年來所有《阿鼻劍》的讀者，沒有各位一直的鼓勵，這本書也就不會出現。

這本小說，是我和鄭問一起獻給各位的。

書籍介紹

本文摘錄自《阿鼻劍前傳〈卷一〉封印重啟》，大辣出版

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作者：馬利（郝明義）

《阿鼻劍前傳》小說╱暫定三冊
編劇馬利醞釀30年的大作

和鄭問一起獻給《阿鼻劍》所有讀者

鄭問《阿鼻劍》漫畫，從一九八九年問世，前後出版過兩集之後，不只從此成為武俠漫畫的經典，也給眾多讀者留下漫長的等待。
勿生到底想起了什麼前世？他和阿鼻第九使者到底是什麼關係？阿鼻劍到底是什麼來歷？接下來到底會發生什麼事？

過去三十年，大家不斷在詢問。
現在，《阿鼻劍前傳》的小說，終於開始和大家見面了。

《阿鼻劍》漫畫版的第三集有過短暫的兩回。當時是把勿生回憶起的前世，和他的現世交錯進行。

而小說版的《阿鼻劍前傳》，則是集中寫前世，寫阿鼻劍的由來，寫勿生如何由摩訶劍的大護法轉變為阿鼻使者，甚至再成為尊者。整個故事則透過阿鼻第九使者的旁觀和回憶來敘述。

小說的背景，在五代十國的亂世。人間與地獄難分的亂世。

十九歲的平川，從一個在客棧裡跑堂的少年，抱著夢想，想要見識外面的天地，一步步走入人生的險境，但也有了平常人畢生難求的奇遇。
他在走投無路要自殺的時候，遇上了讓他生命得以昇華的嬋兒。
他在殺了第一個人之後，遇上了愛他如痴的小青。
小說的第一個脈絡，是在講平川的少年成長，逐步如何遇上勿生，成為阿鼻第九使者。

小說的第二個脈絡，則是在講摩訶劍莊大護法勿生，如何由各方的正派人物遭到暗算，不得已走上自己避多年的路，重啟阿鼻劍封印，大開殺戒，震動四方。

小說的第三個脈絡，則是阿鼻劍的由來，為什麼和勿生有眾多糾結，以及勿生如何封印，又要花上如何代價重啟封印。

漫畫版裡的司劍、十八惡道，也都在前傳中紛紛亮相。

看過漫畫版的讀者，一定會因為看到這些脈絡的展現而興奮！
沒看過漫畫版的讀者，也會因為故事本身的曲折引人而入迷！

《阿鼻劍前傳》目前暫定三卷。
2020年2月出版的是〈卷一：封印重啟〉。

這是一本武俠小說。
這是一本愛情小說。
這也是一本青春與成長的小說。

《阿鼻劍》漫畫的由來
鄭問第一部黑白水墨作品

一九八九年郝明義決定創辦《星期漫畫》，找了導演楊德昌當監製，並且頭陣作家鎖定了三位：麥仁杰、曾正忠，以及鄭問。麥仁杰以《鳥人》，曾正忠以《花心赤狐》，鄭問以《阿鼻劍》，又曾經是《刺客列傳》的讀者，所以他給自己留了一個和漫畫家鄭問共同合作的機會，以筆名「馬利」化身劇作家，這就是阿鼻劍的起源……

鄭問畫風融合中國水墨技法與西方繪畫技巧，細膩而大膽，作品充滿豪邁灑脫的豪情俠意。一九九○年受日本重要漫畫出版社講談社的邀請，在日本發表描繪中國歷史故事的《東周英雄傳》，引起轟動。一九九一年更獲得日本漫畫家協會「優秀賞」，他是這個大獎二十年來第一位非日籍的得獎者。日本《朝日新聞》讚嘆他是漫畫界二十年內無人能出其右的「天才、鬼才、異才」，日本漫畫界更譽為「亞洲至寶」。

極具詩意的武俠漫畫

《阿鼻劍》是國內漫畫創作的傳奇之一，也是鄭問的漫畫創作轉捩點，他獨特的水墨畫法，將武俠漫畫帶入了新的層次；而編劇馬利則將原本武俠小說的元素精采地串連重組，並融入發人深省的佛義，使得這部武俠漫畫有別於一般武俠的刀光劍影，有了更深的意涵。

編劇馬利表示，一開始，《阿鼻劍》就有「前世」、「今生」的設計。我和鄭問合作的兩部《阿鼻劍》，第一部〈尋覓〉、第二部〈覺醒〉，都是「今生」的前半段。我的想法是：先用這兩部來讓今生的「何勿生」登場，然後回頭講他的前世，最後再來講他覺醒之後，今生要執行的是什麼。這樣，我和鄭問合作，而有了三十年前出版的兩部《阿鼻劍》漫畫。

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Photo Credit： 大辣出版

責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九