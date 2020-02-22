《阿鼻劍前傳〈卷一〉封印重啟》：身為阿鼻第九使者，我所記得的

文：馬利（郝明義）

前言

火，在竄騰。

影子像巨大的黑色波浪，緩吞而落，又急升而上。

空中有一幅畫在飛盪。

畫中，黑鬚金角、全身墨綠的龍，和一條赤紅的巨蟒在歙張廝殺。

也在糾纏交配。

巨斧和銅撾交擊。

帶著雷鳴的劍影轟然而過。

一切歸於寂滅。

只有勿生的臉，在火焰閃動中時明時暗。

而他最後一句話氣息低弱，卻清楚：「你要等到我再醒來。」

是的。

等到他再醒來。三百三十年。

他交付我的任務。

沒有死亡，長生不老。

對此刻已經活了兩百八十七年的我來說，這個常人祈求不得的願望卻成了無從擺脫的糾纏。

不是任務。更像懲罰。

其實，幾乎就在看著他死去的那一刻，我就知道錯了。

我不該答應他的。

一起經歷過那些事情之後，我應該和他一起死在那裡。

生命結束在那裡，才是善終。起碼，和他一起結束在那裡。

鐘鼓齊發，百樂琤琮之後，只剩孤弦單音，太寂寞，也太空洞。

空洞到錯亂。

起初，時間是快的。

快到只剩下眨動。一年如一日的眨動。

北風的呼嘯，夏夜的蛙鳴，都在眨動中更替。

再逐漸，時間是慢的。

慢到春日草葉上的露珠成了永恆的飽滿。

飽滿到讓人難以喘息。

還好，是進入第一百二十年吧，我找到這座洞窟，有了遁逃的去處。

不見任何光亮的山洞好找。沒有任何聲響的，難。

黑暗有了動靜，就會透出層次。

有了層次，就會波動。

而我只要靜止。

我需要在絕對的靜止中定坐。

坐到不知自己是從岩石中虯結而出，還是從地縫鑽入無邊的虛空。

我總想告訴自己：這就是死亡的面目。

或者，最接近死亡的距離。

但知道都不是。

因為最後，我還是會聽到一個潮浪般的聲音。

我的心跳。

將近三百年的光陰，把許多回憶的河道阻塞，留下模糊的水面。

隨著潮聲在水面浮起的殘木，像是指引，也像讓我攀附的依託。

所以，不是我找到記憶，而是記憶找到我。

但，又有什麼關係？

畢竟，如果他答應的日子沒錯，只要再過四十三年，就是我們重逢之日。

我也到了需要把記得的都整理一遍的時候。

我和勿生的相逢。

他之成為尊者。

風起八千里的征戰。

那最後一夜的到來。

以及為什麼要等待他復活的理由。

身為阿鼻第九使者，我所記得的。

跋

《阿鼻劍》漫畫，從一九八九年在《星期漫畫》上連載，到後來結集出版，不只成為武俠漫畫的經典，也因為中斷而給讀者留下許多漫長的等待。勿生到底想起了什麼前世？他和阿鼻第九使者到底是什麼關係？阿鼻劍到底是什麼來歷？接下來到底會發生什麼事？

過去三十年，大家不斷在詢問。

現在，《阿鼻劍前傳》，終於以小說的形式開始和大家見面了。

會寫成小說，開始是偶然的因素。二○○八年，因為我和鄭問一直各有忙碌的事情，中斷的合作總是陰錯陽差而沒法接續，所以當時就動念先來嘗試寫小說看看。但畢竟因為我從沒有寫過小說，那之前身為編劇和鄭問的合作經驗又太愉快，所以寫了沒多久就想偷懶，覺得還是先擱下，等未來再繼續和鄭問合作漫畫才是正道。但是三年前鄭問去世，我們的合作再也不可能，於是要把接下來的故事寫成小說，就成 了必然。把這個三十年來一直在腦中斷續發展的故事，以小說形式寫出來，成了唯一的選擇。不只為了向讀者，也為了向鄭問有一個交代。

真正開始寫，是去年年初的事。寫到四月左右，一度很順手。但是接下來遇到瓶頸。中斷到七月底，才又接續。只是再不久，就又卡關。

最主要的原因，就是鄭問所畫的漫畫版本《阿鼻劍》實在太精采了。

鄭問在《阿鼻劍》的跋裡說，因為兩人分工，有我在編劇，所以他可以把構思劇情的力量全部轉移到畫面的處理上，融入各種插畫理論與技法，發展出《阿鼻劍》獨樹一格的魅力。

同樣地，對身為編劇的我來說，也是如此。因為兩人分工，有鄭問這樣的絕頂高手在繪圖，所以我不需要構思畫面的細節，而只要發展故事的脈絡、氛圍，在情節上可以跳躍前進。

然而，一旦我自己寫小說，挑戰就完全不一樣了。除了故事的脈絡、氛圍、情節，我必須自己照顧所有的畫面細節，而所有這些都是要用文字進行的。我必須用文字經營所有的畫面和細節，一如鄭問用圖像經營所有的畫面和細節。

我才嘗試寫第一本小說，覺得沒法做到鄭問那麼好。

在半夜的掙扎裡，我經常問鄭問：「為了不要破壞大家對《阿鼻劍》的印象，我還是不要寫下去了。該成為絕響的，就絕響如何？」 鄭問沒有回答過我。 但我畢竟還是不能放棄。這麼多人等了這麼多年，他們總該知道一些事情到底怎麼了。去年十一月，在我們的「image3非常圖像空間」，有一位先生過來找我，指指他的頭髮，說是已經從濃黑等到花白。他說：他知道鄭問已經過世，但希望我另想辦法，讓他趁眼睛還行的時候，可以把這個故事看完。

於是，一次又一次地掙扎著，我還是一點點寫下去了。

能寫下去的動力，也還是因為鄭問所畫的漫畫版本《阿鼻劍》實在太精采了。

雖然力有未逮，但我想那還是鼓勵，或者刺激我要把小說設法再寫好一點的動力。

所以我在寫的過程裡，還是會問鄭問問題。但換一種問法。

這要感謝有一次和陳志隆對談《阿鼻劍》時候的意外收穫。

當年和鄭問合作《阿鼻劍》的時候，十分順暢。尤其寫第二部的時候，常在搭機的旅途上寫，到了飯店再找傳真機發回台北。連載過程中，鄭問從沒對我劇情如何發展表示過意見，我也沒從問過鄭問準備如何舖陳。跟所有的讀者一樣，我都是到雜誌出來了才看到漫畫，再寫下一期劇本給他。

陳志隆是鄭問當時的助手。那天對談，他跟我說了鄭問聽到傳真機響，去收我劇本的時候經常會發生的情況。

鄭問會站在傳真機旁邊讀。讀完了會哈哈大笑三聲。

所以，寫這部小說，每寫到一個場面，我會停下來想一想鄭問在處理漫畫的某些場面，問一下他：「你看如何？這樣還可以吧？」

或者，想像他看了會不會哈哈大笑三聲。

當然，有時候我也會跟他說：「鄭問，幫我一下！別讓小說漏漫畫的氣啊！」

這樣，我努力著把《阿鼻劍前傳》的卷一〈封印重啟〉完成了。

《阿鼻劍》漫畫版的第三集有過短暫的兩回。當時是把勿生回憶起的前世，和他的現世交錯進行。

而小說版的《阿鼻劍前傳》，則是集中寫前世，寫阿鼻劍的由來，寫勿生如何由摩訶劍的大護法轉變為阿鼻使者，甚至再成為尊者。整個故事則透過阿鼻第九使者的旁觀和回憶來敘述。

時代的背景，則放在五代。

五代不只是亂世，不只有烽火殺戳，還有各種不可思議的人性扭曲。

我覺得那是一個人世和地獄的界限難分的年代，很適合阿鼻劍的情節發展。

整體來說，我想寫的是一部武俠小說，也是愛情小說，也是青春和成長的小說。

要感謝的人很多。

專研五代史的陳弱水教授，和他的高足黃庭碩，費心指點我許多那個時空的細節；洪啟嵩推介我閱讀地藏菩薩相關的經典，都受益良多。如果引用上如有疏失，都是我自己的責任。

吳繼文給我初稿的指教，方竹給我的一些情節建議，讓我大幅翻修內容。

吳孟芸和曾孜榮協助提供許多歷史書畫、文物說明；王倩雯幫我搜尋許多參考讀物；大辣編輯洪雅雯，和設計楊啟巽及邱美春在最後階段的全力配合；黃健和秉持三十年前漫畫版催稿的精神持續催生，也都在此一併致謝。

尤其三十年來所有《阿鼻劍》的讀者，沒有各位一直的鼓勵，這本書也就不會出現。

這本小說，是我和鄭問一起獻給各位的。

書籍介紹

本文摘錄自《阿鼻劍前傳〈卷一〉封印重啟》，大辣出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者：馬利（郝明義）

《阿鼻劍前傳》小說╱暫定三冊

編劇馬利醞釀30年的大作

和鄭問一起獻給《阿鼻劍》所有讀者

鄭問《阿鼻劍》漫畫，從一九八九年問世，前後出版過兩集之後，不只從此成為武俠漫畫的經典，也給眾多讀者留下漫長的等待。

勿生到底想起了什麼前世？他和阿鼻第九使者到底是什麼關係？阿鼻劍到底是什麼來歷？接下來到底會發生什麼事？

過去三十年，大家不斷在詢問。

現在，《阿鼻劍前傳》的小說，終於開始和大家見面了。

《阿鼻劍》漫畫版的第三集有過短暫的兩回。當時是把勿生回憶起的前世，和他的現世交錯進行。

而小說版的《阿鼻劍前傳》，則是集中寫前世，寫阿鼻劍的由來，寫勿生如何由摩訶劍的大護法轉變為阿鼻使者，甚至再成為尊者。整個故事則透過阿鼻第九使者的旁觀和回憶來敘述。

小說的背景，在五代十國的亂世。人間與地獄難分的亂世。

十九歲的平川，從一個在客棧裡跑堂的少年，抱著夢想，想要見識外面的天地，一步步走入人生的險境，但也有了平常人畢生難求的奇遇。

他在走投無路要自殺的時候，遇上了讓他生命得以昇華的嬋兒。

他在殺了第一個人之後，遇上了愛他如痴的小青。

小說的第一個脈絡，是在講平川的少年成長，逐步如何遇上勿生，成為阿鼻第九使者。

小說的第二個脈絡，則是在講摩訶劍莊大護法勿生，如何由各方的正派人物遭到暗算，不得已走上自己避多年的路，重啟阿鼻劍封印，大開殺戒，震動四方。

小說的第三個脈絡，則是阿鼻劍的由來，為什麼和勿生有眾多糾結，以及勿生如何封印，又要花上如何代價重啟封印。

漫畫版裡的司劍、十八惡道，也都在前傳中紛紛亮相。

看過漫畫版的讀者，一定會因為看到這些脈絡的展現而興奮！

沒看過漫畫版的讀者，也會因為故事本身的曲折引人而入迷！

《阿鼻劍前傳》目前暫定三卷。

2020年2月出版的是〈卷一：封印重啟〉。

這是一本武俠小說。

這是一本愛情小說。

這也是一本青春與成長的小說。

《阿鼻劍》漫畫的由來

鄭問第一部黑白水墨作品

一九八九年郝明義決定創辦《星期漫畫》，找了導演楊德昌當監製，並且頭陣作家鎖定了三位：麥仁杰、曾正忠，以及鄭問。麥仁杰以《鳥人》，曾正忠以《花心赤狐》，鄭問以《阿鼻劍》，又曾經是《刺客列傳》的讀者，所以他給自己留了一個和漫畫家鄭問共同合作的機會，以筆名「馬利」化身劇作家，這就是阿鼻劍的起源……

鄭問畫風融合中國水墨技法與西方繪畫技巧，細膩而大膽，作品充滿豪邁灑脫的豪情俠意。一九九○年受日本重要漫畫出版社講談社的邀請，在日本發表描繪中國歷史故事的《東周英雄傳》，引起轟動。一九九一年更獲得日本漫畫家協會「優秀賞」，他是這個大獎二十年來第一位非日籍的得獎者。日本《朝日新聞》讚嘆他是漫畫界二十年內無人能出其右的「天才、鬼才、異才」，日本漫畫界更譽為「亞洲至寶」。

極具詩意的武俠漫畫

《阿鼻劍》是國內漫畫創作的傳奇之一，也是鄭問的漫畫創作轉捩點，他獨特的水墨畫法，將武俠漫畫帶入了新的層次；而編劇馬利則將原本武俠小說的元素精采地串連重組，並融入發人深省的佛義，使得這部武俠漫畫有別於一般武俠的刀光劍影，有了更深的意涵。

編劇馬利表示，一開始，《阿鼻劍》就有「前世」、「今生」的設計。我和鄭問合作的兩部《阿鼻劍》，第一部〈尋覓〉、第二部〈覺醒〉，都是「今生」的前半段。我的想法是：先用這兩部來讓今生的「何勿生」登場，然後回頭講他的前世，最後再來講他覺醒之後，今生要執行的是什麼。這樣，我和鄭問合作，而有了三十年前出版的兩部《阿鼻劍》漫畫。

Photo Credit： 大辣出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九