非洲豬瘟仍嚴峻：台灣將義大利列入「疫區名單」，2/20起豬肉製品禁止入境

非洲豬瘟疫情未退，防檢局今（19）日公告，義大利薩丁尼亞島非洲豬瘟疫情升溫，決定自今日將義大利列入非洲豬瘟國家名單，暫停該國一切豬肉產品輸台，旅客若違規攜帶其豬肉產品入境，最重可罰100萬元。

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局指出，滾動式評估國際疫情後，考量近年義大利薩丁尼亞島非洲豬瘟疫情有升溫趨勢，決定於今天公告將義大利自非疫區國家（地區）名單除名。同時將該國列入過去3年發生非洲豬瘟國家名單，包含義大利活豬、豬精液、豬胚及豬肉產品暫停輸台。

20日凌晨零時起，旅客違規攜帶豬肉產品未申報遭查獲，第一次裁處新台幣20萬元，第二次以上就裁處100萬元。

義大利的薩丁尼亞島一直有非洲豬瘟疫情，義大利於2009年向我國申請以區域化認定該國除薩島以外地區為非洲豬瘟非疫區。經風險評估及實地查核，我國於2017年認定同意。義國隨後向我國申請薩島以外地區生產的豬肉產品輸台，經防檢局與食藥署進行書面審查及實地查核後，於2018年3月9日開放。

不過防檢局指出，依據世界動物衛生組織疫情資訊，義大利2017年通報薩島家豬及野豬案例45例，2018年為90例，2019年上半年則為27例，皆為家豬案例，顯示疫情有傳播至義國本土的風險。

防檢局說，義大利自非疫區名單除名後，後續如欲再向我國申請認定該國薩島以外地區為非疫區，必須提送申請文件並經風險評估及派員實地查核，確認沒有傳播疫情的風險後，才能再輸銷相關產品來臺。

依防檢局統計資料，2019年義大利在准許輸台的13個國家中排名第9，豬肉進口量計1747公噸，佔總進口量1.6%。豬肉輸台量前5名國家分別為加拿大、美國、西班牙、丹麥及荷蘭。

防檢局強調，將義國自非洲豬瘟非疫區除名是基於疫病風險的專業考量。防檢局提醒民眾，當大家關注新型冠狀病毒肺炎疫情的同時，也不要忘記繼續防堵非洲豬瘟。政府既有的邊境管制並沒有鬆懈，執法強度維持不變，手提及託運行李以X光機查驗，並搭配檢疫犬嗅聞，民眾不要心存僥倖，以免遭受重罰。

非洲豬瘟中央災害應變中心昨（18）日也表示，2020年亞洲地區仍有中國、越南、韓國、印尼、緬甸及菲律賓等國家向世界動物衛生組織（OIE）通報發生新的非洲豬瘟案例。除了韓國僅發生野豬案例外，其他國家則是發生家豬案例，顯示國際非洲豬瘟疫情沒有降溫，疫病引入我國的風險仍高。

近3年曾發生非洲豬瘟的國家：（2020/2/19更新）

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範