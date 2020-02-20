隔離營隱藏選項：洞梓警察度假屋

研究員剛在田野考察過程中，發現有個隱世度假營相當適合做隔離營，叫洞梓警察度假屋，請大家幫手推介一下。

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度假屋位處大埔洞梓路到盡頭，人煙稀少，營內屋與屋間隔適中，每間度假屋都上千呎，廚房廁所、燒烤爐、娛樂設施一應俱全，之前還有麻雀供應，面對大埔慈山寺觀音像景，風水好過火神山，相當適合做隔離營。

不要被官方資料影響，誤以為裡面只得5間度假大屋可租[1]，做隔離營空間有限。實地可見，其實另一邊重收埋左十多個門牌（B1-B5、B8-B12和C2-C5）大屋，長期丟空，又唔翻新，現時放在可供短租政府土地表無人問津。

翻查官方紀錄，揭示該度假營亦曾於2014年用作跨部門伊波拉病毒防疫演習，與當時與鯉魚門公園同時被徵用作模擬感染病毒後的防疫訓練。[2]現時鯉魚門公園已被徵用作隔離營，但警察度假屋卻依然故我。

去年警隊還為度假屋重開舉辦過一場度假屋命名大賽，最後得獎名稱叫梓藍、梓樂、梓然、梓雅與梓和[3]，反映了現時警隊的創意水平。如果徵用做隔離營，大家又會幫佢改個咩名？

其實政府連自己設施都未善用好，又不肯全面封關，就要徵用社區公屋戶埋單，根本說不過去，應倡議立即徵用度假營及翻新丟空度假屋做隔離營，相關部門亦不要在疫情當前還漠視未善用官地。

註：

本文獲本土研究社授權轉載，原文請看此。

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責任編輯︰Alex

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