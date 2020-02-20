爺兒們被迫當「阿孃」：17世紀縱橫東亞的華人女海盜與「偽娘」海盜
我們想讓你知道的是
華人典型的同性戀關係中欣賞的並不是男性的陽剛，而是在被欲望投射的男性身上發現比女性還要女性的柔媚氣質。這點在當時一些形容男同性戀的文學作品中不但多有反應，在當時的海商、海盜之間亦不例外。「小名鳳姐」的鄭芝龍就是個例子。
華人女海盜大概以19世紀初的鄭一嫂最有名，西方人甚至將她著錄於各國有名的海盜之列，當時就有圖一幀供人揣想。其實17世紀華人當中也有些女海盜，只是聲跡不那麼突出。例如三藩之亂時，福建耿精忠的水師裡頭就有位阮姑娘：
阮姑娘，閩人，乃係婺婦，性最兇殘，亦帶水師寇吾（清軍）營。此婦威猛莫倫，舉步如飛，遇夜恐人行刺，獨宿桅斗之上。部下之寇，皆熬煎桐油，磨煉兩足。有赤腳者，有穿名鐵草鞵者， 怒即殺人；水師時本婦輒為先鋒。
張名振麾下也有一位阮姑娘，官至參將，後來被清軍擒斬，與上面那位應該不是同一人。除此之外還有沒有呢？
如果我們把史料當中與鄭氏有關聯的、女孩字氣的名字一一列出來，是可以得到一張名單的；例如在順治十六年的某份清單裡，在五十九名帶著刀械投降的投誠人當中，我們可以發現諸如「洪秀玉」「余女匽」等貌似女子的姓名。其他人名中大有女性嫌疑的還可列出下面一長串：
|姓名
|概述
|許媽
|與鄭芝龍一同結拜的眾兄弟之一。
|蔡（徐？）媽
|被施琅派去招降林順。
|楊媽
|周全斌麾下兵丁。
以娘、孃為名者：
|姓名
|概述
|劉三娘
|水手，違反禁海令出洋，遭風溺死。
|廖八娘
|八娘是渾名，原名廖福，在國姓五大商義行中買賣行商。
|伍乞娘
|替國姓五大商作生意被清廷查獲，斬立決，妻妾子女解部入官。
|伍八娘
|乞娘的弟弟，本名吳胤開。
|龔妹娘
|伍乞娘同夥，作爸爸了。
|龔用娘
|妹娘的弟弟。
|黃孫娘
|伍乞娘同夥，本名黃榮宇。另有一個同名同姓的黃孫娘被清廷誤逮。
|王三娘
|自稱鄭氏副將王仕璋投降清朝，被查出來是冒名頂替。
|顏瑞孃
|另有一名顏集官，旭遠號主人，遭懷疑與明鄭交易而被審訊。
|顏文孃
|另有一名顏集官，遭懷疑與明鄭交易而被審訊。
以姐為名者：
|姓名
|概述
|楊姐
|
鄭成功戎旗鎮下的正領班，後來被拔擢掌管營務，賜名祖。國姓圍攻荷蘭人時與大肚番交戰，傷重而死。
|曾姐
|戎旗鎮下的副領班。
|楊古姐
|康熙時在漳州附近作亂，被黃梧平定。
|畢小姐
|浙江違禁出海的水手。
以媛為名者：
|姓名
|概述
|姜二媛
|海賊，後投誠清朝。
|金三媛
|同上。
|夏小媛
|同上。
|林三媛
|同上。
|葉廷媛
|同上。
以妹為名者：
|姓名
|概述
|盧阿妹
|劉香底下的頭目。
|童小妹
|與劉香作戰的士兵。
|吳三妹
|劉香底下的嘍囉。
|余妹
|鄭鴻逵家中下人，挑夫。
|林妹
|同上。
|王妹
|海賊，後投誠清朝。
|吳老妹
|同上。
|李新妹
|周全斌麾下的壯丁。
|陳妹
|吏官洪磊派去日本、暹羅作生意的水手。
不過這份名單看著大有蹊蹺；裡頭有好幾人不是別人弟弟就是當人爸爸，分明是壯丁，都是男人呀——上述這幾位姐妹們可能大部分還是男性，雖然也不能否認應該還是有女性能夠擔任這些文獻裡所描述的士兵、水手、挑夫等等相當粗重的工作。
實際上，大概只有廣東的「蛋家」人是整個族群都生活於水上的，「蛋婦女皆嗜生魚，能泅氵子」，因此當地的海盜，如明清之際的「徐、鄭、石、馬」四姓海賊中確實有「婦女亦能跳盪力鬬」；除此之外，一般婦女很少有機會到海上闖蕩，遑論駕船作戰。
鄭經退守台灣、清廷牽界後，邱煇在濱海無人地帶的達濠嘯據一方，並與鄭經互通買賣、貿易有無，其中大宗貨物之一是人口販運，將「擄掠婦女」賣去臺灣；不過這些原本應屬良家的婦女們也是在臺灣與明鄭將士結為連理、成家立室，「女海盜」並非她們的歸宿。
那麼這些個本來有自己名字，卻起了媽、娘等渾名、叫我姐姐的叔叔伯伯們又是因為甚麼理由如此少女心呢？其實當中緣由可能相當慘辱。曹履泰任職同安縣令時曾見過鄭芝龍所擄獲的數名海賊；其中大部分係「真賊」無誤，但也有「穉年小廝二口」被「擄為阿孃」，換言之，即被當作女性替代品的幼年男童。
我們知道19世紀的華南海盜中間也盛行同性性行為，那些被俘擄的男性也有一些確實遭到性侵犯；17世紀的海盜既然一樣男多女少，被擄男性當中同樣遭受性奴役的人應當不在少數。
不過，17世紀福建地區的海商、海盜當中並非都是以奴役的方式來解決性需求；由於福建當地本來就有收養螟蛉子的習俗，這種收養之風後來擴及於海商，收養者雖然經營海外貿易，但派出去乘船經商往往就是他們收養的數名義子。
而這種擬制的義父、義子或者義兄、義弟關係，往往也成為同性間邂逅床笫的媒介。沈德符這樣說：
閩人酷重男色，無論貴賤妍媸，各以其類相結，長者為契兄，少者為契弟。其兄入弟家，弟之父母撫愛之如婿，弟後日生計及娶妻諸費，俱取辦於契兄。
其相愛者，年過而立，尚寢處如伉儷，至有他淫而告訐者，名曰田女奸。田女字不見韻書，蓋閩人所自撰。其昵厚不得遂意者，或相抱係溺波中，亦時時有之，此不過年貌相若者耳。近乃有稱「契兒」者，則壯夫好淫，輒以多貲聚姿首韶秀者，與講衾裯之好，以父自居，列諸少年於子舍，最為逆亂之尤。
聞其事肇於海寇，云大海中禁婦人在師中，有之輒遭覆溺，故以男寵代之，而酋豪則遂稱契父。
於是原本一時應急的行為逐漸轉化為對男色的酷愛並且向外傳播，風流所及遠至江南、京師，在在都有品鑑姣好男子的風尚；最遠甚至傳到菲律賓，搞得西班牙人都認為當地土著給華人帶壞了。
不過應當釐清的是，華人典型的同性戀關係中欣賞的並不是男性的陽剛，而是在被欲望投射的男性身上發現比女性還要女性的柔媚氣質。這點在當時一些形容男同性戀的文學作品中不但多有反應，在當時的海商、海盜之間亦不例外。「小名鳳姐」的鄭芝龍就是個例子：
⋯⋯飛黃（鄭芝龍號）懇巨商帶往日本。飛黃固姣好色媚，愛之者非一；商遂與俱往。
張麟白《浮海記》描述的更為露骨：
有李習（即李旦，小名習舍）者，巨商也；往來日本，與夷狎，遂棄妻子，娶於夷。芝龍少年姣麗，以龍陽事之。
這也就是說，上面那批名單中的爺兒們，除去被迫當「阿孃」者之外，大概也有不少是透過契父子或契兄弟的關係來鞏固自身實力，以便日後能在海外貿易的圈子中把腳跟站穩；而美色誘惑，其實也是鞏固權力的手段之一。
那麼鄭成功身邊有沒有類似的「女裝麗人」呢？國姓有名大將洪復，就是這樣一號人物：
洪復，泉州同安人。初為優旦，賜姓拔以為將；豐姿嬌豔如婦人，而勇冠三軍，射能百步穿楊。
⋯⋯賜姓嘗攻漳州，營為敵所劫，披靡而走；思文所賜七印一囊貯之，遺失於營中。復獨騎隨敵後入營中，挾囊而走；敵始覺，追之。復發三矢，連斃三人，敵不敢追；遂以印反命。
佳人絕代，洪復不但生得嬌媚，卻也勇武有力、堪稱無雙；永曆六年（1652年），國姓在漳州被金礪打得大敗、狼狽脫逃，連印信都顧不得時，洪復竟能單騎潛回敵陣，殺出重圍，奪回印信。兩人之間曾有如下對話：
賜姓嘗曰：「觀汝才略，可為大將；惜汝之性情、氣質柔媚耳」。復曰：「復蒙主恩，今至於此，必為鬼以報主；大將則何敢云」。
賜姓曰：「何為也？」復曰：「為將者，陣前、陣後豈能必勝。復效力行間，惟一死以報主恩，復之願也！」
後來南京之役，鄭成功又敗得一蹋糊塗不可收拾，洪復與一干人等不幸遭清軍俘虜；他也如願以償，就此「一死以報主恩」，罵賊不屈而死。
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核稿編輯：翁世航