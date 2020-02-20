爺兒們被迫當「阿孃」：17世紀縱橫東亞的華人女海盜與「偽娘」海盜

華人女海盜大概以19世紀初的鄭一嫂最有名，西方人甚至將她著錄於各國有名的海盜之列，當時就有圖一幀供人揣想。其實17世紀華人當中也有些女海盜，只是聲跡不那麼突出。例如三藩之亂時，福建耿精忠的水師裡頭就有位阮姑娘：

阮姑娘，閩人，乃係婺婦，性最兇殘，亦帶水師寇吾（清軍）營。此婦威猛莫倫，舉步如飛，遇夜恐人行刺，獨宿桅斗之上。部下之寇，皆熬煎桐油，磨煉兩足。有赤腳者，有穿名鐵草鞵者， 怒即殺人；水師時本婦輒為先鋒。

張名振麾下也有一位阮姑娘，官至參將，後來被清軍擒斬，與上面那位應該不是同一人。除此之外還有沒有呢？

如果我們把史料當中與鄭氏有關聯的、女孩字氣的名字一一列出來，是可以得到一張名單的；例如在順治十六年的某份清單裡，在五十九名帶著刀械投降的投誠人當中，我們可以發現諸如「洪秀玉」「余女匽」等貌似女子的姓名。其他人名中大有女性嫌疑的還可列出下面一長串：

姓名 概述 許媽 與鄭芝龍一同結拜的眾兄弟之一。 蔡（徐？）媽 被施琅派去招降林順。 楊媽 周全斌麾下兵丁。

以娘、孃為名者：

姓名 概述 劉三娘 水手，違反禁海令出洋，遭風溺死。 廖八娘 八娘是渾名，原名廖福，在國姓五大商義行中買賣行商。 伍乞娘 替國姓五大商作生意被清廷查獲，斬立決，妻妾子女解部入官。 伍八娘 乞娘的弟弟，本名吳胤開。 龔妹娘 伍乞娘同夥，作爸爸了。 龔用娘 妹娘的弟弟。 黃孫娘 伍乞娘同夥，本名黃榮宇。另有一個同名同姓的黃孫娘被清廷誤逮。 王三娘 自稱鄭氏副將王仕璋投降清朝，被查出來是冒名頂替。 顏瑞孃 另有一名顏集官，旭遠號主人，遭懷疑與明鄭交易而被審訊。 顏文孃 另有一名顏集官，遭懷疑與明鄭交易而被審訊。

以姐為名者：

姓名 概述 楊姐 鄭成功戎旗鎮下的正領班，後來被拔擢掌管營務，賜名祖。國姓圍攻荷蘭人時與大肚番交戰，傷重而死。 曾姐 戎旗鎮下的副領班。 楊古姐 康熙時在漳州附近作亂，被黃梧平定。 畢小姐 浙江違禁出海的水手。

以媛為名者：

姓名 概述 姜二媛 海賊，後投誠清朝。 金三媛 同上。 夏小媛 同上。 林三媛 同上。 葉廷媛 同上。

以妹為名者：

姓名 概述 盧阿妹 劉香底下的頭目。 童小妹 與劉香作戰的士兵。 吳三妹 劉香底下的嘍囉。 余妹 鄭鴻逵家中下人，挑夫。 林妹 同上。 王妹 海賊，後投誠清朝。 吳老妹 同上。 李新妹 周全斌麾下的壯丁。 陳妹 吏官洪磊派去日本、暹羅作生意的水手。

不過這份名單看著大有蹊蹺；裡頭有好幾人不是別人弟弟就是當人爸爸，分明是壯丁，都是男人呀——上述這幾位姐妹們可能大部分還是男性，雖然也不能否認應該還是有女性能夠擔任這些文獻裡所描述的士兵、水手、挑夫等等相當粗重的工作。

實際上，大概只有廣東的「蛋家」人是整個族群都生活於水上的，「蛋婦女皆嗜生魚，能泅氵子」，因此當地的海盜，如明清之際的「徐、鄭、石、馬」四姓海賊中確實有「婦女亦能跳盪力鬬」；除此之外，一般婦女很少有機會到海上闖蕩，遑論駕船作戰。

鄭經退守台灣、清廷牽界後，邱煇在濱海無人地帶的達濠嘯據一方，並與鄭經互通買賣、貿易有無，其中大宗貨物之一是人口販運，將「擄掠婦女」賣去臺灣；不過這些原本應屬良家的婦女們也是在臺灣與明鄭將士結為連理、成家立室，「女海盜」並非她們的歸宿。

那麼這些個本來有自己名字，卻起了媽、娘等渾名、叫我姐姐的叔叔伯伯們又是因為甚麼理由如此少女心呢？其實當中緣由可能相當慘辱。曹履泰任職同安縣令時曾見過鄭芝龍所擄獲的數名海賊；其中大部分係「真賊」無誤，但也有「穉年小廝二口」被「擄為阿孃」，換言之，即被當作女性替代品的幼年男童。

我們知道19世紀的華南海盜中間也盛行同性性行為，那些被俘擄的男性也有一些確實遭到性侵犯；17世紀的海盜既然一樣男多女少，被擄男性當中同樣遭受性奴役的人應當不在少數。

不過，17世紀福建地區的海商、海盜當中並非都是以奴役的方式來解決性需求；由於福建當地本來就有收養螟蛉子的習俗，這種收養之風後來擴及於海商，收養者雖然經營海外貿易，但派出去乘船經商往往就是他們收養的數名義子。

而這種擬制的義父、義子或者義兄、義弟關係，往往也成為同性間邂逅床笫的媒介。沈德符這樣說：

閩人酷重男色，無論貴賤妍媸，各以其類相結，長者為契兄，少者為契弟。其兄入弟家，弟之父母撫愛之如婿，弟後日生計及娶妻諸費，俱取辦於契兄。 其相愛者，年過而立，尚寢處如伉儷，至有他淫而告訐者，名曰田女奸。田女字不見韻書，蓋閩人所自撰。其昵厚不得遂意者，或相抱係溺波中，亦時時有之，此不過年貌相若者耳。近乃有稱「契兒」者，則壯夫好淫，輒以多貲聚姿首韶秀者，與講衾裯之好，以父自居，列諸少年於子舍，最為逆亂之尤。 聞其事肇於海寇，云大海中禁婦人在師中，有之輒遭覆溺，故以男寵代之，而酋豪則遂稱契父。

於是原本一時應急的行為逐漸轉化為對男色的酷愛並且向外傳播，風流所及遠至江南、京師，在在都有品鑑姣好男子的風尚；最遠甚至傳到菲律賓，搞得西班牙人都認為當地土著給華人帶壞了。

Photo Credit: 國立臺灣博物館 @ public domain 鄭芝龍似乎沒有傳世肖像，要想知道他的面貌如何姣麗媚惑，恐怕只能在他兒子臉上推敲了。不過，據說鄭成功的生母也是「夭嬌絕俗，美麗非常」究竟國姓爺的俊俏該歸功於父精還是母血也是一大難題。

不過應當釐清的是，華人典型的同性戀關係中欣賞的並不是男性的陽剛，而是在被欲望投射的男性身上發現比女性還要女性的柔媚氣質。這點在當時一些形容男同性戀的文學作品中不但多有反應，在當時的海商、海盜之間亦不例外。「小名鳳姐」的鄭芝龍就是個例子：

⋯⋯飛黃（鄭芝龍號）懇巨商帶往日本。飛黃固姣好色媚，愛之者非一；商遂與俱往。

張麟白《浮海記》描述的更為露骨：

有李習（即李旦，小名習舍）者，巨商也；往來日本，與夷狎，遂棄妻子，娶於夷。芝龍少年姣麗，以龍陽事之。

這也就是說，上面那批名單中的爺兒們，除去被迫當「阿孃」者之外，大概也有不少是透過契父子或契兄弟的關係來鞏固自身實力，以便日後能在海外貿易的圈子中把腳跟站穩；而美色誘惑，其實也是鞏固權力的手段之一。

那麼鄭成功身邊有沒有類似的「女裝麗人」呢？國姓有名大將洪復，就是這樣一號人物：

洪復，泉州同安人。初為優旦，賜姓拔以為將；豐姿嬌豔如婦人，而勇冠三軍，射能百步穿楊。 ⋯⋯賜姓嘗攻漳州，營為敵所劫，披靡而走；思文所賜七印一囊貯之，遺失於營中。復獨騎隨敵後入營中，挾囊而走；敵始覺，追之。復發三矢，連斃三人，敵不敢追；遂以印反命。

佳人絕代，洪復不但生得嬌媚，卻也勇武有力、堪稱無雙；永曆六年（1652年），國姓在漳州被金礪打得大敗、狼狽脫逃，連印信都顧不得時，洪復竟能單騎潛回敵陣，殺出重圍，奪回印信。兩人之間曾有如下對話：

賜姓嘗曰：「觀汝才略，可為大將；惜汝之性情、氣質柔媚耳」。復曰：「復蒙主恩，今至於此，必為鬼以報主；大將則何敢云」。 賜姓曰：「何為也？」復曰：「為將者，陣前、陣後豈能必勝。復效力行間，惟一死以報主恩，復之願也！」

後來南京之役，鄭成功又敗得一蹋糊塗不可收拾，洪復與一干人等不幸遭清軍俘虜；他也如願以償，就此「一死以報主恩」，罵賊不屈而死。

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