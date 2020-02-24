刑事大法庭公開言詞辯論：詐騙集團車手應否強制工作？

繼行政大法庭之後，刑事大法庭也即將產生第一件裁定了！刑事大法庭針對詐騙集團車手應否強制工作一案，進行了第一次公開言詞辯論程序，列席的四位鑑定人分別是台大法律系林鈺雄教授、薛智仁副教授，政大法律系許恒達教授、楊雲驊教授。請到重量級教授們要討論什麼法律問題呢？一起來看看吧。

產生爭議的案件是什麼？

某詐騙集團有A、B、C、D、E共五名成員，其中A、B、C是集團核心成員，D、E只是負責領錢的車手。針對D、E兩人的行為，法院認定D、E涉犯刑法第339-4條第1項加重詐欺罪（法定刑：處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金），以及組織犯罪防制條例第3條第1項。又因為D、E不是發起、主持、操縱或指揮詐騙集團的人，所以涉犯的是組織犯罪防制條例第3條第1項後段，法定刑為「六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金」。

刑法第55條：一行為而觸犯數罪名者，從一重處斷。但不得科以較輕罪名所定最輕本刑以下之刑。

這時候依據刑法第55條規定，D、E兩人因為一行為觸犯數罪名，應該要「從一重處斷」（又稱為想像競合），白話來說就是比較各個成立的罪名，在最重罪名規定的法定刑範圍內，決定最後的宣告刑期。因此比較D、E涉犯的加重詐欺罪與組織犯罪防制條例，以有期徒刑刑度來看，加重詐欺罪比組織犯罪防制條例重，所以法院會以加重詐欺罪規定的法定刑範圍決定D、E兩人的宣告刑。

接下來就是問題所在了，因為組織犯罪防制條例第3條第3項規定：「犯第一項之罪者，應於刑之執行前，令入勞動場所，強制工作，其期間為三年。」法院沒有依照組織犯罪防制條例處斷D、E的刑期，那能不能依組織犯罪防制條例宣告D、E應強制工作三年呢？

犯重罪還比較好？

庭期一開始先由檢方進行陳述，不過蔡瑞宗檢察官先聲明，檢方認為本案的情況應該要依刑法第50條規定數罪併罰（每個罪都分別判刑），但這不是今天要討論的問題。蔡檢主張應採肯定說（可以再宣告強制工作）的理由包含：「強制工作是保安處分，和刑罰不同」、「德、日實務上皆採肯定說的見解」，以及「如果採否定說，等於再犯一個重罪就可以不用被宣告強制工作，導致輕重失衡的結果」等等。

林鈺雄老師和楊雲驊老師採肯定說，許恒達老師和薛智仁老師則有相反見解，並分別提出看法。

林鈺雄老師表示有關強制工作的合憲性問題，自己已經挑戰許久，如果未來這個問題進入釋憲程序，很樂意加入辯方並奮戰到底，不過今天要討論的議題擴及所有保安處分，所以暫且先不論強制工作的合憲性問題。林鈺雄老師舉例說明，就像洗完澡之後還是要刷牙，因為洗澡不能清潔口腔；刑罰和保安處分不同，累積宣告才符合罪刑相當原則，且除了德、日實務上都是採肯定說見解外，英美法也都要再宣告，目前沒有任何其他國家質疑過這個問題。

楊雲驊老師從立法目的層面分析，引用德國諺語「不能把小孩和洗澡水一起倒掉」，指出當初增訂刑法第55條但書的目的就是為了貫徹「從一重處刑」的意旨，避免發生「犯重罪，科刑卻比輕罪還輕」的輕重失衡情形，保安處分相較於刑罰，限制被告權利的程度更輕，因此如果認為用重罪處斷，反而不能再依輕罪宣告保安處分的話，就像是把洗澡水和嬰兒一起倒掉一樣，不符合立法者原意。

許恒達老師則認為依照刑法第55條的文義，無法看出但書應該包含或排除其他刑事制裁，因此依據刑法謙抑性原則，如法律未規定，應該採有利行為人的解釋，外國實務沒有討論不代表沒有違反刑法原則。此外，如果行為人確實有強制工作的必要，法院本來就可以依據刑法第90條第1項職權宣告行為人強制工作，並不會有肯定說所指的輕重失衡問題。

薛智仁老師針對刑法第55條但書立法目的指出，也許立法者當初沒有免除輕罪其他處分的意思，但從法條文義看不出來，不能自行解釋，法官不能逾越刑法第55條文義判案，認為應該由立法者修法填補漏洞，同樣採否定說見解。

最高法院應該怎麼做？

詢問程序中，陳世淙法官詢問檢方「組織犯罪防制條例第3條第3項規定，不論情節輕重一律『應』強制工作，有無立法疏漏」，以及「檢方為何主張一定要依組織犯罪防制條例宣告強制工作，為何不能由法官依刑法第90條職權宣告強制工作」，沒想到蔡檢直接表示，對檢方來說「得」的規定都是「不得」（蔡檢的意思可能是檢方覺得用「得」的規定法院可能不會判，所以對檢方來說「得」的規定都是「不得」），組織犯罪防制條例才能確保被告被宣告強制工作。另外，組織犯罪防制條例雖然由法務部主管，但當初提案的時候也有經過立法院等機關審核，如果有疏漏的話各機關都有責任。

又因為四位學者多數認為強制工作有違憲的疑慮，審判長洪昌宏法官直接以憲法的高度詢問四位鑑定人，最高法院到底應該怎麼做？應該可以想像，四位鑑定人基本上都表示採自己主張的見解違憲風險較小，不過楊雲驊老師有加碼建議法院，如果擔心適用組織犯罪防制條例可能被提釋憲的話，可以依重罪再加上刑法第90條職權宣告強制工作即可，讓許恒達老師一度以為成功拉攏楊雲驊老師，不過隨即遭到明確否認。

最後在辯論階段，蔡檢表示如果法院最後採否定說，執行面上會產生更多問題，希望最高法院好人做到底，指點後續該如何處理，但馬上被審判長反擊，表示法務部才應該好人做到底趕快提案修法。

2020.02.13案件更新：

最高法院採「修正的肯定說」，裁定主文為「在符合矯治目的與比例原則的範圍內，可以再依組織犯罪防制條例宣告強制工作」。最高法院認為因為刑法第55條規定在「數罪併罰」章，各罪的刑罰和其他法律效果應該一併適用，強制工作沒有被重罪吸收。另外，釋字第528號解釋認為強制工作制度沒有違憲，因此最高法院作出合憲性目的性解釋如裁定主文，並駁回辯方停止審判並釋憲的聲請。

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本文經法操司想傳媒授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航