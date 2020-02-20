鑽石公主號乘客全數撤離前出現首例死亡：2名8旬患者病逝，全船621人確診

停泊在日本橫濱港，發生「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫情的鑽石公主號遊輪截至昨天共有621人確診，今（20）日有2名80多歲的確診病例在醫院內死亡，為遊輪首次出現死亡病例。而所有乘客也都將在明（21）日下船，專家指出現在對武漢肺炎呈陰性反應的乘客，可能返國後就變成陽性，令人憂心遊輪可能淪為全球新一波疫情的源頭。加上鑽石公主號和武漢撤僑包機，日本境內截至昨日共705例確診。

而今日最新消息是，《NHK》報導，日本一名住在福岡市、近期無海外旅遊史的60多歲男性，也確診感染武漢肺炎，是九州首例。此訊息顯示在日本武漢肺炎也已往南於北九州登陸。

2名80多歲確診病例死亡

（中央社）在鑽石公主號上感染武漢肺炎後住院接受治療的2名日本籍80多歲男女今天死亡，是鑽石公主號首起武漢肺炎死亡案例，也讓日本境內武漢肺炎死亡人數累計到3人。

《日本放送協會》（NHK）報導，目前泊靠在日本橫濱港，發生武漢肺炎群聚感染的鑽石公主號，共搭載約3700名旅客與船組員，截至目前為止，共有621人確診感染武漢肺炎。

日本政府相關人士表示，確診的621名患者中，87歲男性與84歲女性今天死亡。2名死者都是日本人，也都有基礎疾病，因為在船上確診感染武漢肺炎，分別在本月11日及12日下船，被送往醫療機構住院接受治療。

日本13日發生住在神奈川縣的80多歲女性死亡，是境內武漢肺炎首起死亡案例；加上今天2例遊輪旅客，日本境內總計已有3人死亡。

沖繩再增一例司機，也搭載過鑽石公主號旅客

日本沖繩縣政府今天表示，一名住在縣內的60多歲男性計程車司機確診武漢肺炎，是沖繩縣第2起病例，今天這名司機跟沖繩縣首例患者同樣都有搭載過鑽石公主號遊輪旅客。

《日本放送協會》（NHK）報導，由於這名男性計程車司機症狀嚴重，目前正在加護病房接受治療。

這名男性計程車司機曾在發生武漢肺炎群聚感染的鑽石公主號遊輪本月一日泊靠那霸港時，搭載過船上下船觀光的旅客。

沖繩縣政府14日確認住在縣內的一名60多歲女性計程車司機感染武漢肺炎，是沖繩縣首例。女司機曾在鑽石公主號本月一日泊靠那霸港時，搭載船上下船觀光的旅客。

日本《琉球新報》日前報導，鑽石公主號本月一日泊靠那霸港時，船上旅客似乎有約2600人下船前往市區觀光。由於鑽石公主號後來確認船上人員感染武漢肺炎，沖繩縣政府鎖定無法否認有跟船上旅客接觸的觀光巴士及計程車司機等約200人，持續追蹤健康狀況。

加上鑽石公主號，日本共705人確診

日本有關當局表示，日本昨天新增10起武漢肺炎病例，截至19日晚9時共計705例。《日本放送協會》（NHK）報導，上述數字是根據日本厚生勞動省和各縣府資料。報導說，其中70例大多牽涉到中國遊客或在日本接觸病毒帶原者。

目前停靠在橫濱港的鑽石公主號共計621例，包括昨天新增79例。搭乘政府包機從武漢撤離的日僑當中確診病例有14起，包括昨天65名搭乘第5班包機回國者中有1人確診。

從各縣府統計來看，北海道有4例；東京25例；千葉縣4例；神奈川縣7例；愛知縣8例；三重縣1例；沖繩和京都府各2例；大阪府和奈良縣各1例；和歌山縣12例。此外，3名政府和隔離人員確診感染。

厚生勞動省表示，截至18日在日本已有20人康復出院，不包括鑽石公主號乘客和工作人員。

乘客將全部下船，防疫成效成疑慮

防疫措施備受質疑的鑽石公主號郵輪，昨天開始有部分乘客下船。專家指出現在對武漢肺炎呈陰性反應的乘客，可能返國後就變成陽性，令人憂心郵輪可能淪為全球新一波疫情的源頭。儘管日本挨批對這艘郵輪的隔離檢疫措施，不足以防止武漢肺炎向外蔓延，日本仍允許部分乘客離開。昨天已有大約500名乘客結束隔離開始下船，預計所有乘客明（21）日前就會揮別鑽石公主號。

從日本電視台畫面可以看到，一群人拿著旅行袋緩緩下船，許多人回頭向郵輪上戴著口罩的乘客揮手。下船人士接著紛紛被帶往橫濱的公共運輸樞紐。

對於許多下船人士而言，這一刻可能意味著恢復正常生活。實際上，數百名離船的外國人返國後還得再被隔離14天。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）也說風險依然存在，日本採取的措施「可能不夠充分，無法避免船上人員相互感染」。CDC不僅對鑽石公主號乘客與工作人員實施旅行限制，還說「鑽石公主號上的其餘乘客中，可能還有2019年冠狀病毒疾病（武漢肺炎）確診病例」。

42歲乘客佛拉索（Kent Frasure）就表示，自己上次接受病毒檢測是在8日，當時他的妻子因為確診感染而被當局帶下船。佛拉索還說：「我怕有一名以上的乘客感染病毒卻沒被檢驗出來，過幾天或一星期才被發現，然後他們又會想把我們全部隔離。事情可能變得沒完沒了。」

鑽石公主號上共有超過50國人士，現在日本政府結束隔離，令人憂心這艘郵輪可能淪為全球新一波感染病例的源頭。

曾任職世界衛生組織（WHO）的香港大學公共衛生學院院長福田敬二（Keiji Fukuda）說：「接受檢驗呈現陰性，搭乘飛機著陸後變成陽性，這是完全有可能的事。傳染過程就是會這樣。」

福田敬二指出，即使被檢測陰性或未出現症狀，最安全的作法就是假設其中一些人可能已經感染。他說，各國再對郵輪乘客實施隔離是謹慎作法，可以保障乘客母國的安全。

日本內閣官房長官菅義偉則捍衛日本對鑽石公主號採取的因應措施。菅義偉告訴記者，日本已盡其所能保衛船上人員健康。但他未對其他國家實施的限制措施置評。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊之瑜