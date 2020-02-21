「雨露均霑」的大灑幣補助，政府救觀光永遠就只有一種套路

面對這波武漢疫情；從交通部長暨行政院發言人1月31到2月18日，屢次向媒體提出各種不同方案跟補助金額。

方案上，從單一觀光產業補助，導向觀光相關產業，最終聯結上「Tourism2030觀光政策白皮書」，行政院從類夜市卷消費補助到各行各業包山包海紓困，最終導向連確診也能補助的媒體風向，補助金額也從20億到44億，再從百億追加到最終敲定600億。這顯示出三種決策情境：

突顯疫情發展嚴峻 紓困預算來源費神 觀輿論，騎驢找馬

滿滿口號的制定過程，包成一個「雨露均霑」的大計畫

讓我們先來看看觀光旅遊業紓困方案的制定過程：

眼前除了先救急、彌補業者減少出團及接團的損失外，也將積極研議「特別條例」及「特別預算」，希望建立一套觀光業災害處理的機制。已初步草擬一個紓困和振興方案，除了救急外，涉及其他部會的紓困融資也會展開協商；此外，交通部也將利用這次的危機，化為觀光轉型的轉機，除了編列預算推動觀光基礎建設，也將補助業者投資改善相關的旅遊設施，提升服務品質。（交通部長林佳龍，1月31日）

新型冠狀病毒疫情衝擊觀光產業。已批准近20億元救急金，因應武漢肺炎疫情，春節期間旅遊業配合讓一些陸客團提早離境，兩岸間的出團及接團也取消，對業者都造成影響，業者事先的墊付款、給航空公司的訂金，政府會彌補。對觀光產業的救急金可由觀光發展基金支應，協助業者在2月底前完成申請，減經業者負擔。至於業者希望減稅等紓困措施，正由行政院跨部會協調。（交通部長林佳龍，2月7日）

短期是紓困，及準備如果疫情緩和後的復甦，進一步有振興計畫，甚至希望藉疫情危機，重新提升台灣觀光環境。短期內要幫觀光、公共運輸業者度過難關，目前紓困計畫有5項目，籌編新台幣44億元預算，協助疫情影響，不能出團或接團的旅行社涉及墊付款、訂金需周轉部分，期待旅行業者在這段期間不要裁員或放無薪假，疫情較嚴峻時刻可培訓人才。 數位轉型部分，很多觀光業者現在面對智慧觀光挑戰，民眾訂票或食宿遊購行都各自上網完成，將幫觀光業者在全世界競爭激烈時數位轉型，面對智慧觀光時代。至於是否延續擴大國內旅遊補助，交通部觀光局正在規劃復甦計畫，不再用過去秋冬遊模式，真正在3個月或半年內，疫情較嚴峻影響觀光業時做好整備，也許入夏後旅遊復甦。將鼓勵地方政府推出較有特色活動或區域聯盟，帶動區域觀光旅遊效應，如果防疫做得好，全世界觀光客在疫情過了後，都會想到台灣旅遊。（交通部長林佳龍，2月8日）

之後，林佳龍部長召開相關會議敲定將籌百億元投入救觀光，其中約4成5為補助損失、協助業者融資周轉的紓困方案，五成五為振興方案，相關規劃將待向政院報告後拍板定案，並稱方案將聚焦在「能夠使中小型業者及經營團隊能夠受益」，還納入青創、微型觀光及地方創生等。

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在紓困方面，研議納入的領域包括旅行業接待中國旅客團提前離境補助措施、旅行業停止出入團補助措施、入境旅行社紓困、協助旅行、旅宿、觀光遊樂業融資周轉貸款及利息補貼等，以及旅行業（含導遊領隊）、旅宿業、觀光遊樂業發展及人才培訓、補貼觀光旅館及旅館必要營運負擔等六項方案。

在「復甦」的部分，交通部則是提出觀光產業復甦及振興十方案，包括推動智慧觀光數位轉型計畫、鼓勵跨縣市區域合作結合觀光產業公協會、旅宿業品質提升、觀光遊樂業優質化計畫、擴大國際行銷、提升溫泉品牌、補助地方政府提案觀光亮點活動、國內旅遊復甦計畫、國際旅客入境旅遊市場獎勵措施、疫情過後擴大國際行銷等，此外還有交通運輸業的紓困及防疫用品補助，包括受衝擊的遊覽車、租賃車、小三通、計程車等業別及從業人員，航空及機場業者。

而這些研議到了行政院之後，蘇貞昌院長則要求所有部會仔細盤點紓困方案，並以「雨露均霑、立竿見影、固本強身、加速公建」四大原則進行，並以「移緩濟急」的原則，即刻推展紓困業務，另匡列600億元規模的特別預算，以歷年累積的歲計賸餘，以及主計總處籌措財源支應。

這時候，行政院的紓困與振興方案已經逐漸成形，然後經濟部也在2月13日提出「振興抵用券」的想法，根據行政院發言人Kolas Yotaka表示，「振興抵用券」不會是消費券，而是如同去年發放的「夜市券」，消費一定金額可以部分抵用。

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包山包海的補助，背後精神還是灑幣治國

最後，交通部提出500億紓困、復甦及振興、升級與轉型前瞻計畫，其中包括觀光產業紓困約44億元、交通運輸業紓困約98.3億元、觀光產業復甦與振興約54.5億元，以及觀光升級與轉型前瞻計畫約300億元，可惜看起來，政府並沒有將錢花在刀口上。

事實上，交通部觀光局在不到兩年之間歷經了七次的補助，內外早已人仰馬翻，實際效果也證實有限，而逢此疫情之際，主政者竟然又想用另一次更大規模的補助紓困，別說短期實效了，如此疊床架屋的執行效率如何都未可知，甚至還有可能將整套方案套入原該是做長遠規劃的「Tourism 2030 觀光政策白皮書」以作交待。

其實綜觀各黨對此疫情亦相對提出各式不同紓困方案，例如國民黨團所擬的紓困補助暫行條例草案六大重點中：其中第二點「受疫情影響致營運困難的產業，本條例課予政府主動提供紓困措施的義務。政府針對受疫情影響而發生營運困難產業、醫療（事）機構，應予以紓困、補貼稅費及展延貸款，並得對於該等產業員工提供必要之協助」與民眾黨所提第六點「中小型企業融資展延部分，有更細緻的規定，包含週轉金期限最長展延至3個月，資本性融資則是一年，利息由中央政府機關補貼金融機構。受疫情影響致營運困難的產業，本條例課予政府主動提供紓困措施的義務。政府針對受疫情影響而發生營運困難產業、醫療（事）機構，應予以紓困、補貼稅費及展延貸款，並得對於該等產業員工提供必要之協助」，皆有雷同之處。

個人以為，執政黨與在野兩黨對紓困補助皆有共識，差別在於補助金額與方式不盡相同而已。但其實紓困的重點應在於救急不救窮；就觀光產業而言，旅行社屬於買空賣空行業，業者要找銀行紓困，公司法人或負責人，沒有足夠擔保品銀行會承貸？觀光產業如果預期前景不看好，銀行鑑價不足，哪怕政府給予貸款利息補貼，也只淪為口號，延後倒閉收攤期程而已！

降低水電成本、補助從業人員薪水，才是把錢花對地方

舉飯店旅宿業而言，水電固定成本是最大花費，若要解決，只需比照科學園區2%優惠，就能真正幫到飯店旅宿業熬過這次難關；至於只針對「民宿業者」的1000萬紓困貸款及300萬週轉金貸款，放在「移緩濟急」的口號下看，更是令人匪夷所思。至於類夜市卷發放，明眼人看就了解，是要區隔馬政府時代的消費卷政策，到頭來，蘇院長口中所謂「雨露均霑」的包山包海補助模式，還是不脫選舉模式治國，對產業實質助益來說，實在是杯水車薪。

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政府在紓困辦法上其實可用工具甚多，比如經濟部所屬台電公司，可依其「優惠電價收費辦法」第3條，對各級公私立國中小學校，按電價表之85%，在疫情期間，對觀光相關飯店、餐廳產業比照辦理。

此外，這波疫情嚴重衝擊導致旅遊業、飯店旅宿、餐廳購物業大放無薪假，對此勞動部也不能僅以「無薪假不得低於勞工基本工資」來應付了事——資方都撐不下去了，大不了依法資遣了事——執政者只靠一紙解釋根本無濟於事，而這也是政府紓困補助最應該加大力道的部分，鼓勵或規範資方在疫情期間，對所屬員工在一定比例內（比如95%）不得裁員或放無薪假，改由政府負責補助這些員工的部分薪資（比如由政府負擔基本薪資）。

同樣是花錢，這些「固本」的工作才是保住觀光產業的元氣關鍵，也才能讓台灣的觀光產業，真正能在疫情過去後再次出發。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航