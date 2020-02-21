專訪藝術家王博彥：即使「黑太陽」並非光明白亮，仍有照耀不安的能力

走進宛如黑色洞穴的展場裡，迎面而來的是多道五彩的微光，在入口處會看到兩個明亮的光雕投影裝置（Projection Mapping），猶如兩本大書攤開，而書頁間則出現東西方風格的客廳，窗外分別為白天與夜晚，隨時間演變一邊的陽光將另一邊的黑暗照亮，不斷循環……

除了開頭的光雕裝置，向前走進會看見十二幅如繪畫的數位靜態影像，當中的主角穿梭在不同的場景之中，一旁有兩片超大頻幕投影著動畫短片，一個出現在教室趴睡的主角，窗外是一片清澈的藍天白雲；另一個影像中出現裸身的主角，在櫻花樹下彈奏著舒伯特〈在海邊〉（Am Meer）一曲，花瓣隨音符緩緩飄落。影像裝置、靜態影像與雙頻動畫短片構成了「黑太陽」一展，這是長期以動畫媒材進行創作的旅美藝術家王博彥首次在臺的個展。

Photo CRedit: 藝術家王博彥

圖像世代的動畫養成

專訪一開始問到：為什麼會使用動畫這個在大眾想像中用來拍攝電影的媒材進行藝術創作？王博彥從他自身學習歷程談起，大學時念的是商業設計，過去以平面為主，但到了大三系上老師教授了動畫軟體Maya，讓他發現這個媒材很適合他喜歡獨立操作的個性。

後來在研究所與紐約留學階段，開始接觸到錄像藝術與更多元廣泛的當代藝術形式，加上平常喜歡觀賞藝術電影、音樂錄影帶、藝術史中的繪畫與攝影作品等，促使他希望透過所擅長的動畫去回應這些視覺經驗。

這也說明了這次除了動態影像外，還做了十二幅靜態的數位影像，因為他覺得繪畫與攝影雖然是靜止的，卻有很強的敘事性，除了表層圖像外還有很大的想像空間，這是來自圖像世代（The Pictures Generation）藝術家群帶給他的啟發。

Photo CRedit: 藝術家王博彥

他們出身在圖像爆炸的年代，援引大眾媒體的視覺經驗，進一步用創作進行批判性思考，這促使他嘗試用三維動畫—這個不同於圖像世代使用攝影的媒材進行回應，他更認為動畫早已獨立成為一種藝術類別。

動畫製作的精神性

在動畫創作流程中有特定的四個步驟：一是建模，將畫面中的所有人、事、時、地、物進行構圖；二是貼材質，為創造出的模組貼上玻璃、皮革、紙類或皮膚外皮，當中需要進行參數計算，包含透明度、折射率等，在參數的調整中也可以操作出接近現實或超現實的設定；第三步在於為空間進行打光，如果不打光最後的畫面會是黑的；最後也是最關鍵的一步是算圖（Rendering），靜態影像算一張、動態則是一秒需要24格的計算，按了算圖後才能知道最終呈現是什麼。

Photo CRedit: 藝術家王博彥

整個創作過程都像是與作業軟體進行妥協，但也透過這個介面召喚出想像的影像，對王博彥來說動畫再怎麼模擬現實，創造出來的影像背後都只是一堆程式碼，這與電影、攝影企圖捕捉現實不同，比較像是在進行夢境與潛意識的捕捉，因此他認為動畫創作過程是非常精神與內心層面，這也體現在他這次的個展中。

梶井基次郎與自我的對話

除了動畫媒材本質的探索，這次在作品中王博彥也嘗試對自己生命進行探詢，當中進行多個經典作品的援引，其中影響他最深的是日本小說家梶井基次郎經典作品《檸檬》，這也是此次創作的契機點。

在梶井的「私小說」中，角色都設定為與自己同齡三十多歲、患有肺病且為小說家，透過他創造出的文學世界，去梳理自己在現實世界的樣態，文學也成為他心靈的庇護所，其中充滿創作者的貧窮、焦慮與頹敗狀態，這也反應在王博彥留學期間對於身份認同上的不安處境。

Photo CRedit: 藝術家王博彥

在「黑太陽」中觀眾會看到多個場景設計，環境是擬真的，但當中貫穿所有作品的主角卻長得很像卡通人物，也神似藝術家本人，但他並不強調那個角色是本人自己，反而希望創造一個可以讓觀眾自行投射。主角的造型也相當單純，一個是穿著制服，象徵著制度與枷鎖，以及在群體中社會化的樣態，另一個則半裸著，呈現本我的反叛與丟棄包袱。

Photo CRedit: 藝術家王博彥

黑暗與溫暖並在的黑太陽

專訪最後問到在這次展覽中除了貫穿所有作品的光外，其實不見真正太陽的現身，那為什麼展名會取名為「黑太陽」？王博彥提及這個名稱是希望串聯此次展出作品的形式與內容，也回應到動畫製作過程中重要的打光步驟，在軟體中有個模擬太陽光（Physical Sun）的設定，介面中只會出現光源投射的預設箭頭，但模擬出來的畫面卻跟太陽真實照射的情境幾乎一樣。

另一個面相則更為心靈層面，雖然這次每個影像都在處理人性的孤獨與脆弱面，但當中都有光源的存在，其實黑暗與溫暖是能夠並存，他提到：「即使黑太陽並非光明白亮，卻還是有照耀不安的能力。」

Photo CRedit: 藝術家王博彥

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航