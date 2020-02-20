政院通過紓困條例：防疫隔離者可申請補償，擅離檢疫場所到處跑最高可罰100萬

行政院會今（20）日通過因應武漢肺炎的特別條例草案，定名為《嚴重特別傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，授權編列新台幣600億元預算用於防疫與振興紓困，後續送立院審議。草案共18條，分為防治、紓困、振興與罰則四部分，重點包括規定醫事人員從事防疫應給予補助、津貼、獎勵等；防疫隔離假隔離者可申請防疫補償等；企業對防疫隔離假給薪可加倍抵扣營所稅；不遵守防疫措施，或是散播疫情相關假訊息可處相關罰金等。

「防疫隔離假」將給補償

由於目前疫情持續，目前受檢疫隔離者也持續增加，包括國民黨、民眾黨等都呼籲，民眾隔離檢疫期間應有津貼，行政院版今天則推出「防疫隔離假」，明訂民眾若配合居家隔離、居家檢疫、集中隔離或是集中檢疫者，任職機構應給予「防疫隔離假」，不得視為曠職、強迫以事假替代等等，亦不得扣發全勤獎金、解僱或為其他不利之處分。另外家屬為照顧生活不能自理之受隔離者、檢疫者而請假者亦適用。

未能支領薪資者，得在2年內申請補償。若營利事業給付員工依請假期間薪資，該薪資金額的百分之二百，得自當年度營利事業所得額中減除。

政委羅秉成解釋，防疫隔離假將由政府負責補償，原則是公平、資源合理分配，以及是否有規則性排除事由，主要是合理補償人身自由受限制，不是津貼，也非公假。公假的話，雇主要付薪水，除了無法納入自營者，也不公平。過去SARS期間，勞工若受隔離請公假不在補償範圍，現在的補償請求對象是政府，非企業或雇主。

另外，先前因應中小學全面延後開學，教育部推出期間限定的「防疫照顧假」14天，法案也明訂雇主若願意支薪，得自當年度營利事業所得額中減除該薪資金額的百分之二百。

勞動部次長劉士豪解釋，防疫照顧假指的是先前因應高中以下延後開學，家長為照顧孩童所請的假。而現在的「防疫隔離假」是勞工本身或家屬其中一方有確診、需被隔離，就是防疫隔離假；照顧假則是勞工或家屬和孩童均未確診也未被隔離，僅是照顧所需的假。

至於各界曾討論，民眾黨黨團也在昨日提出的「生活津貼」方式，羅秉成表示，防疫隔離假的補償是合理補償關於人身自由受限，並非生活津貼，目前也沒有規劃生活津貼。

至於補償金是否會像過去SARS一人每日500元？羅秉成表示，相關的補償對象、資格、條件、方式、金額等，都由衛福部會商相關機關定之，由於目前子法尚未出爐，遵循公平、資源有限、合理分配為由，補償金額多寡也受原則因素影響，目前尚未有具體數字。

違反檢疫措施，最高可罰100萬

政院版本草案明確也提出「配合者給假、補償，不配合者提高罰則」的政策。應居家隔離、檢疫卻到處「趴趴走」的民眾，將面臨10至100萬元不等的罰款。此外，哄抬囤積防疫物資、散播疫情謠言與不遵行政府指示而有傳染他人疑慮者，都將面臨加重的罰則與刑罰。

為防止受隔離者或受檢疫者違反規定擅離隔離或檢疫場所者，決定予以重罰，各處20萬至100萬元或10萬至100萬元罰鍰。另外，若罹患武漢肺炎或疑似罹患者，不遵守指示而有傳染他人之虞，可處最高2年以下徒刑或罰款200萬元。拒絕、規避或妨礙防疫物資徵用或調用者，則罰款5到10萬元。

條例施行期間自2020年1月15日起至2021年6月30日止，若要延長實施，須經立法院同意。蘇貞昌隨後也到立法院拜會民進黨黨團，並表示條例三讀通過後，2週內即完成相關作業程序並辦理發布。另外，行政院也將在下週四院會提出600億元為上限的特別預算，送請立法院審議。

經濟部提產業紓困方案預算200億

行政院上週已提出部分產業的紓困方案，今天針對產業紓困，經濟部工業局局長呂正華說明，將提出「即時紓困、調整機制、產業升級」三支箭，盼短期協助製造業業者儘速回復產能；中長期則持續輔導產業升級轉型，達成高階製造中心的目標。

《芋傳媒》報導，呂正華表示，製造業者面臨復工不順、面臨缺工、備料不足及物流受阻，目前與產業鏈與中國有關者，面臨貨品無法順利出貨、零組件與原物料進不來，及訂單減少等困境。經濟部將以設置單一窗口主動關懷需求，簡化急切原物料進口程序，及擴大台商回台投資、加強佈局新南向。也會「再加碼」提供利息補貼，協助業者渡過資金難關，亦持續對企業即時輔導並鼓勵創新研發，引導留用研發人員，以強化研發固本、深化研發能量。

經濟部次長王美花補充，今次規劃對受影響的員工開設升級轉型專班提升職能，不同於過去只對遭解雇、放無薪假者提供援助，這次只要工作量減少者，就可以協助上關鍵技術課程，一方面也鼓勵企業盡量把人才留下來，不要輕易解雇或放無薪假。

《ETtoday》報導，依據經濟部規劃，針對製造業的紓困及輔導轉型方案，將新增匡列近35億元預算，提高利息補貼並協助產業技術升級轉型等。另外加上原有規劃有不分產業、規模的「中小企業千億融資保證專案」方案（簡稱千億保專案）100億元、酷碰折扣20億元、利息補貼約25億元，以及後續振興轉型20億元，上述各項方案總共約200億元。

針對全民關注的「抵扣券」目前額度仍維持在20億元，經濟部將待疫情緩和後再規劃上路，適用對象及範圍仍待討論。

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核稿編輯：楊士範