酸民、掉粉、草莓族⋯⋯這10個超夯的網路用語你聽過嗎？

如果你是Instagram的愛好者,一定要知道 filter(濾鏡)這個單字!除了這個字外,今天希平方也要教你各種社群網站常用的詞彙,讓你的英文也能跟上潮流喔!

10個必學網路用語

trending

這個字的意思是「流行的、熱門的」,不過跟popular稍稍不同,trending特別指的是在社群網站、網路新聞上備受關注,舉個例子:

Within minutes of the incident, the politician's name was trending on Twitter.(這個事件才發生幾分鐘,這名政治家的名字就在推特上竄紅。)

troll

這個字原本的意思是西方神話中的「山怪、巨人」,衍伸出來的意思則是「在網路上刻意發言激怒他人的人」,類似於中文的酸民。例如:

Hey, bro! Cheer up! Don’t let those trolls ruin your day.(嘿,兄弟!振作點!別因為那些酸民而不開心。)

另外,troll也可以當動詞使用,就是指「在網路上刻意發言激怒他人」,舉個例子:

If some people are obviously trolling, then I'll delete their posts and kick them out of the group.(如果某些人明顯是在激怒、攻擊他人,我會刪除他們的貼文並把他們踢出群組。)

peeps

這個字其實是people的縮寫,可以用來表示「人們、朋友、追蹤者」,常用複數,舉個例子:

How many peeps will come to my party tonight?(今晚有多少人會來我的派對?)

no cap

這個片語的意思是「沒有騙人、真的」,可以在描述完一件誇張的事情後補上這個片語,舉個例子:

I saw Roland at the Shilin Night Market yesterday, no cap!(我昨天在士林夜市看到Roland,不騙你!)

I smell cap

這個片語是上一個片語的延伸,表示「意識到某人在說謊」,舉個例子:

A: Amy and I are just good friends.(我和 Amy 只是好朋友。)

B: Really? I smell cap, you little liar.(真的嗎?少騙我了,你這小騙子。)

canceled

這個單字原本的意思是「被取消的」,衍伸出的意思是「失去關注的、被無視的」,常用來描述名人、網紅做了不恰當的行為或發表了冒犯他人的言論後,被粉絲撻伐、取消關注與支持,類似中文的掉粉,舉個例子:

A: Can you believe what the singer posted on Facebook? Ridiculous!(你能相信那歌手在臉書上 po 了什麼嗎?太扯了!)

B: Yeah, I bet she will soon be canceled.(是啊,我想她馬上就會掉粉。)

※小提醒:如果是英式英文,這個字的拼法會變成:cancelled喔!

snowflake

這個單字原本的意思是「雪花、雪片」,衍伸出的意思是「脆弱、敏感、容易被冒犯的人」,帶有貶意,類似中文的玻璃心、草莓族,常被用來諷刺年輕人,舉個例子:

Don't be too hard on Sandy. She's a total snowflake, and you'll only upset her.(別對 Sandy 太嚴厲。她非常玻璃心,你只會讓她玻璃心碎滿地。)

NSFW

這個單字是not safe for work的縮寫,意思是「不適合工作時觀賞」,用在打開某些網路資源時,提醒裡面的影片、相片可能含有令人噁心不適的畫面,不適合在工作時點閱,舉個例子:

If your friend sends you something with NSFW in the title, don't click on it.(如果你朋友傳給你標題內有NSFW的東西,別點開來。)

eww

這個字原本是英文口語對話中常用的感嘆詞,因為社群網站的興起而演變成可以書寫的詞彙,用來表示「不贊同、感到厭惡」,舉個例子:

Eww! Did you forget to wash your smelly socks?(呀!你是不是忘了洗你的臭襪子?)

meh

這個字原本也是英文口語對話中常用的感嘆詞,因為社群網站的興起而演變成可以書寫的詞彙,用來表示「不感興趣、不在乎」,例如:

A: Stop being a couch potato! Help me with the cleaning, okay?(別老是坐在那裡看電視!幫我打掃一下,好嗎?)

B: Meh!(喔!)

另外,也可以當作形容詞,意思是「不太特別、不有趣的」,舉個例子:

The new Marvel movie is kind of...meh.(新的漫威電影實在是...不怎麼樣。)

大家也可以觀看以下這支影片,更認識meh的用法喔!

A: Kids...how would you...like to go to...Blockoland?(孩子們...你們想不想去...Blockoland 主題樂園呢?)

B: Meh!(不要!)

tltr

這個字是too long to read的縮寫,用來表示「某人的訊息、貼文、文章太冗長了,不想閱讀」:

Man, this article about some new slang words is way tltr!(老兄,這篇關於新俚語的文章實在太長了,懶得讀啦!)

看完後,相信大家在瀏覽英文社群網站時一定能更容易理解網友的文字。不過要注意除了trending和troll這兩個字外,其他單字片語比較不建議在正式英文寫作中使用喔!

本文經希平方 - 線上學英文授權刊登,原文以〈「玻璃心」英文怎麼說?超夯網路用語你會幾個?〉為題發表

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航