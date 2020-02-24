酸民、掉粉、草莓族⋯⋯這10個超夯的網路用語你聽過嗎？

如果你是Instagram的愛好者，一定要知道 filter（濾鏡）這個單字！除了這個字外，今天希平方也要教你各種社群網站常用的詞彙，讓你的英文也能跟上潮流喔！

10個必學網路用語

trending

這個字的意思是「流行的、熱門的」，不過跟popular稍稍不同，trending特別指的是在社群網站、網路新聞上備受關注，舉個例子：

Within minutes of the incident, the politician's name was trending on Twitter.（這個事件才發生幾分鐘，這名政治家的名字就在推特上竄紅。）

troll

這個字原本的意思是西方神話中的「山怪、巨人」，衍伸出來的意思則是「在網路上刻意發言激怒他人的人」，類似於中文的酸民。例如：

Hey, bro! Cheer up! Don’t let those trolls ruin your day.（嘿，兄弟！振作點！別因為那些酸民而不開心。）

另外，troll也可以當動詞使用，就是指「在網路上刻意發言激怒他人」，舉個例子：

If some people are obviously trolling, then I'll delete their posts and kick them out of the group.（如果某些人明顯是在激怒、攻擊他人，我會刪除他們的貼文並把他們踢出群組。）

peeps

這個字其實是people的縮寫，可以用來表示「人們、朋友、追蹤者」，常用複數，舉個例子：

How many peeps will come to my party tonight?（今晚有多少人會來我的派對？）

no cap

這個片語的意思是「沒有騙人、真的」，可以在描述完一件誇張的事情後補上這個片語，舉個例子：

I saw Roland at the Shilin Night Market yesterday, no cap!（我昨天在士林夜市看到Roland，不騙你！）

I smell cap

這個片語是上一個片語的延伸，表示「意識到某人在說謊」，舉個例子：

A: Amy and I are just good friends.（我和 Amy 只是好朋友。）

B: Really? I smell cap, you little liar.（真的嗎？少騙我了，你這小騙子。）

canceled

這個單字原本的意思是「被取消的」，衍伸出的意思是「失去關注的、被無視的」，常用來描述名人、網紅做了不恰當的行為或發表了冒犯他人的言論後，被粉絲撻伐、取消關注與支持，類似中文的掉粉，舉個例子：

A: Can you believe what the singer posted on Facebook? Ridiculous!（你能相信那歌手在臉書上 po 了什麼嗎？太扯了！）

B: Yeah, I bet she will soon be canceled.（是啊，我想她馬上就會掉粉。）

※小提醒：如果是英式英文，這個字的拼法會變成：cancelled喔！

snowflake

這個單字原本的意思是「雪花、雪片」，衍伸出的意思是「脆弱、敏感、容易被冒犯的人」，帶有貶意，類似中文的玻璃心、草莓族，常被用來諷刺年輕人，舉個例子：

Don't be too hard on Sandy. She's a total snowflake, and you'll only upset her.（別對 Sandy 太嚴厲。她非常玻璃心，你只會讓她玻璃心碎滿地。）

NSFW

這個單字是not safe for work的縮寫，意思是「不適合工作時觀賞」，用在打開某些網路資源時，提醒裡面的影片、相片可能含有令人噁心不適的畫面，不適合在工作時點閱，舉個例子：

If your friend sends you something with NSFW in the title, don't click on it.（如果你朋友傳給你標題內有NSFW的東西，別點開來。）

eww

這個字原本是英文口語對話中常用的感嘆詞，因為社群網站的興起而演變成可以書寫的詞彙，用來表示「不贊同、感到厭惡」，舉個例子：

Eww! Did you forget to wash your smelly socks?（呀！你是不是忘了洗你的臭襪子？）

meh

這個字原本也是英文口語對話中常用的感嘆詞，因為社群網站的興起而演變成可以書寫的詞彙，用來表示「不感興趣、不在乎」，例如：

A: Stop being a couch potato! Help me with the cleaning, okay?（別老是坐在那裡看電視！幫我打掃一下，好嗎？）

B: Meh!（喔！）

另外，也可以當作形容詞，意思是「不太特別、不有趣的」，舉個例子：

The new Marvel movie is kind of...meh.（新的漫威電影實在是...不怎麼樣。）

大家也可以觀看以下這支影片，更認識meh的用法喔！

A: Kids...how would you...like to go to...Blockoland?（孩子們...你們想不想去...Blockoland 主題樂園呢？）

B: Meh!（不要！）

tltr

這個字是too long to read的縮寫，用來表示「某人的訊息、貼文、文章太冗長了，不想閱讀」：

Man, this article about some new slang words is way tltr!（老兄，這篇關於新俚語的文章實在太長了，懶得讀啦！）

看完後，相信大家在瀏覽英文社群網站時一定能更容易理解網友的文字。不過要注意除了trending和troll這兩個字外，其他單字片語比較不建議在正式英文寫作中使用喔！

本文經希平方 - 線上學英文授權刊登，原文以〈「玻璃心」英文怎麼說？超夯網路用語你會幾個？〉為題發表

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航