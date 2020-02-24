酸民、掉粉、草莓族⋯⋯這10個超夯的網路用語你聽過嗎？
我們想讓你知道的是
除了這個字外，今天希平方也要教你各種社群網站常用的詞彙，讓你的英文也能跟上潮流喔！
如果你是Instagram的愛好者，一定要知道 filter（濾鏡）這個單字！除了這個字外，今天希平方也要教你各種社群網站常用的詞彙，讓你的英文也能跟上潮流喔！
10個必學網路用語
- trending
這個字的意思是「流行的、熱門的」，不過跟popular稍稍不同，trending特別指的是在社群網站、網路新聞上備受關注，舉個例子：
Within minutes of the incident, the politician's name was trending on Twitter.（這個事件才發生幾分鐘，這名政治家的名字就在推特上竄紅。）
- troll
這個字原本的意思是西方神話中的「山怪、巨人」，衍伸出來的意思則是「在網路上刻意發言激怒他人的人」，類似於中文的酸民。例如：
Hey, bro! Cheer up! Don’t let those trolls ruin your day.（嘿，兄弟！振作點！別因為那些酸民而不開心。）
另外，troll也可以當動詞使用，就是指「在網路上刻意發言激怒他人」，舉個例子：
If some people are obviously trolling, then I'll delete their posts and kick them out of the group.（如果某些人明顯是在激怒、攻擊他人，我會刪除他們的貼文並把他們踢出群組。）
- peeps
這個字其實是people的縮寫，可以用來表示「人們、朋友、追蹤者」，常用複數，舉個例子：
How many peeps will come to my party tonight?（今晚有多少人會來我的派對？）
- no cap
這個片語的意思是「沒有騙人、真的」，可以在描述完一件誇張的事情後補上這個片語，舉個例子：
I saw Roland at the Shilin Night Market yesterday, no cap!（我昨天在士林夜市看到Roland，不騙你！）
- I smell cap
這個片語是上一個片語的延伸，表示「意識到某人在說謊」，舉個例子：
A: Amy and I are just good friends.（我和 Amy 只是好朋友。）
B: Really? I smell cap, you little liar.（真的嗎？少騙我了，你這小騙子。）
- canceled
這個單字原本的意思是「被取消的」，衍伸出的意思是「失去關注的、被無視的」，常用來描述名人、網紅做了不恰當的行為或發表了冒犯他人的言論後，被粉絲撻伐、取消關注與支持，類似中文的掉粉，舉個例子：
A: Can you believe what the singer posted on Facebook? Ridiculous!（你能相信那歌手在臉書上 po 了什麼嗎？太扯了！）
B: Yeah, I bet she will soon be canceled.（是啊，我想她馬上就會掉粉。）
※小提醒：如果是英式英文，這個字的拼法會變成：cancelled喔！
- snowflake
這個單字原本的意思是「雪花、雪片」，衍伸出的意思是「脆弱、敏感、容易被冒犯的人」，帶有貶意，類似中文的玻璃心、草莓族，常被用來諷刺年輕人，舉個例子：
Don't be too hard on Sandy. She's a total snowflake, and you'll only upset her.（別對 Sandy 太嚴厲。她非常玻璃心，你只會讓她玻璃心碎滿地。）
- NSFW
這個單字是not safe for work的縮寫，意思是「不適合工作時觀賞」，用在打開某些網路資源時，提醒裡面的影片、相片可能含有令人噁心不適的畫面，不適合在工作時點閱，舉個例子：
If your friend sends you something with NSFW in the title, don't click on it.（如果你朋友傳給你標題內有NSFW的東西，別點開來。）
- eww
這個字原本是英文口語對話中常用的感嘆詞，因為社群網站的興起而演變成可以書寫的詞彙，用來表示「不贊同、感到厭惡」，舉個例子：
Eww! Did you forget to wash your smelly socks?（呀！你是不是忘了洗你的臭襪子？）
- meh
這個字原本也是英文口語對話中常用的感嘆詞，因為社群網站的興起而演變成可以書寫的詞彙，用來表示「不感興趣、不在乎」，例如：
A: Stop being a couch potato! Help me with the cleaning, okay?（別老是坐在那裡看電視！幫我打掃一下，好嗎？）
B: Meh!（喔！）
另外，也可以當作形容詞，意思是「不太特別、不有趣的」，舉個例子：
The new Marvel movie is kind of...meh.（新的漫威電影實在是...不怎麼樣。）
大家也可以觀看以下這支影片，更認識meh的用法喔！
A: Kids...how would you...like to go to...Blockoland?（孩子們...你們想不想去...Blockoland 主題樂園呢？）
B: Meh!（不要！）
- tltr
這個字是too long to read的縮寫，用來表示「某人的訊息、貼文、文章太冗長了，不想閱讀」：
Man, this article about some new slang words is way tltr!（老兄，這篇關於新俚語的文章實在太長了，懶得讀啦！）
看完後，相信大家在瀏覽英文社群網站時一定能更容易理解網友的文字。不過要注意除了trending和troll這兩個字外，其他單字片語比較不建議在正式英文寫作中使用喔！
本文經希平方 - 線上學英文授權刊登，原文以〈「玻璃心」英文怎麼說？超夯網路用語你會幾個？〉為題發表
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航