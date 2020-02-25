零股交易指南：從買賣技巧、手續費到下單該怎麼做？

零股交易是什麼？

這篇文章，主要會和大家分享零股交易是什麼、交易零股的好處，以及零股手續費的計算方式及注意事項。

零股交易，與傳統買賣股票差別最大的地方，就是購買股數。

假設0050目前價格為90元，買一張和一股0050需要的價錢分別是（在台灣股票市場中，1張股票＝1000股）：

一張0050所需要的價格：90*1000股＝9萬

一股0050所需要的價格：90*1股＝90元

零股交易的好處？

零股交易，提供投資人在運用資金上有更大的彈性空間，也能讓我們帳戶裡的小錢得到活化，不過需要特別留意使用券商的零股買賣手續費。

我們假設兩種會用到零股買賣的情況：

情況1：想定投股票，但錢不夠

小明是個月薪3萬的上班族，他想投資0050，但他沒辦法每個月都拿9萬元出來投資，這時候他可以選擇買0050的零股，比如每個月定投50股0050就好。

這樣的花費為：90（當前股價）*50股＝4500元

這樣是不是輕鬆多了呢。

情況2：帳戶有少數閒錢，想要活化

比如我們買完股票後，帳戶常常會剩個幾千幾百元，這時如果我們不想讓股票帳戶裡的錢閒置，就可以把這些錢拿去買零股。

不過要特別注意的是，你所使用券商對零股手續費的規定。怎麼說呢？

大部分券商，對零股收取的手續費與一般股票相同，都是交易金額的0.1425％，最低20元台幣。

這時你買1股90元的0050，卻付出20台幣，可就不划算了。

小賈的零股交易平台是使用玉山證券的FugleTrade，對零股的買賣金額沒有最低限制（大部分至少1000元），另外也沒有指定買進的日期（大部分都有，這點很怪）。

以FugleTrade來說，它的零股交易手續費是12元，對新用戶有108元／12萬交易量免手續費的優惠。

也就是說，如果每個月都使用零股投資，前9個月（108／12＝9）都是免手續費的，特別推薦給想做零股交易的讀者：FugleTrade玉山證券介紹，讀者優惠總整理。

如何參與零股買賣？

辦理好台股帳戶後，可以在介面＞交易中找到零股交易的功能。

基本上搜尋你想買的標的，在確認價格、購買鼓術後下單等待成交即可。

這邊小賈一樣以FugleTrade為例：

圖片來源：作者提供 其實就和平常買賣股票一樣，只是切換到零股交易而已

零股買賣的注意事項

小賈之前在分享0050、0056的Youtube影片中，曾建議大家使用0050／0056配合零股的方式投資，因為這樣不但能分散投資的產業，在資金使用上也不會那麼吃力。（延伸閱讀：0050還是0056？小資族投資台股ETF，這五個關鍵差異不可不知）

圖片來源：作者提供 在台灣證券交易所可以查到零股的成交量

在交易時，除了上面提到的零股買賣手續費，我們還需要注意下面幾點：

零股交易時間（9：00～12：00） 目前台灣的零股採固定時間成交，股市開盤後即可下單，但要等到14：30才會統一搓合成交（零股成交時間是固定的），所以下單後沒有收到成交通知，可別窮緊張了。

另外，2020 Q4台灣交易所將上線盤中零股交易功能，到時候就不用再等到14：30成交囉。 如何挑選零股：只買成交量大、流動性好的零股，如果沒有急著需要買入，可以以當前價格*0.9的價格下單。不買冷門，成交量小的零股。小賈不建議你買的原因是因為這種股票的流動性很差，就算你買到了，之後也不一定賣得出去。

開始你的零股投資之旅

零股買賣其實就和一般股票買賣一樣，只不過零股交易對資金門檻的要求更低，能讓投資人更靈活的運用資金。

在買賣零股時，需要注意：

券商收取的零股手續費是否划算 購買的零股成交量是否夠大

要是以上兩點沒問題，就可以開啟你的零股投資之旅囉。零股和股票申購都很適合小資族投資，想了解股票申購的朋友可以參考這篇文章：〈5分鐘搞懂股票申購是什麼？〉

本文經懶人經濟學授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航