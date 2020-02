unknown和anonymous兩個近義字，哪個才是表達「匿名」？

聽完這首歌後,有沒有想再去買個DVD,重返電影中那未知的奇幻世界呢?有看過電影的人應該知道,歌名中的unknown是「未知、未知領域」的意思。而另一個單字anonymous意思也很相近,帶有「匿名」之意。今天就讓我們來認識這兩個近義字吧!

unknown

unknown 當名詞

我們先來看一下歌名裡的unknown,這裡搭配冠詞the,是名詞用法,意思是「未知事物、陌生的事物」,舉些例子:

The fear of the unknown might prevent you from getting out of your comfort zone.(對未知事物的害怕可能會讓你無法踏出舒適圈。) For Mandy, motherhood is a journey into the unknown.(對Mandy來說,成為母親是一趟踏入未知的旅程。)

當名詞時,unknown也可以指「無名小卒」,舉例來說:

The gold medal was won by a complete unknown.(一個無名小卒贏得了金牌。) A decade ago, he was a relative unknown in a minority party.(十年前,他還是一個小黨中相對較不知名的小人物。)

unknown 當形容詞

另外,unknown又可以當形容詞使用,這時候意思就會是「未知的、不熟悉的、不瞭解的」,來看幾個例子:

The suspect's identity remains unknown.(嫌犯的身分依舊未明。) These paintings are usually done by unknown artists.(這些畫通常是由不知名的藝術家畫的。) For some unknown reasons, Mike was learning French.(不知道為什麼,Mike正在學法文。) Unknown to me, Bill had already signed the contract.(Bill已經簽了合約,我卻不知情。)

anonymous

現在我們來看一下anonymous,這個字是形容詞,意思是「匿名的、名字不公開的」,和unknown最主要的差別就在於:anonymous指的是當事人不願意透漏姓名、刻意隱藏姓名; unknown指的是未知的,並沒有包含當事人掩蓋身分的意圖。來看幾個例子:

The money was donated by a local doctor who wishes to remain anonymous.(這些錢是由一名當地醫生捐贈的,他不願意透露姓名。) One anonymous student raises concerns about the increasing number of homeless people in the country.(一位匿名的學生讓大眾開始關切這個國家逐漸增加的遊民人數。) An anonymous letter alerted the police to the possibility of a terrorist attack.(一封匿名信警告警方可能會發生恐怖攻擊。)

Anonymous當形容詞時,也可以指「無特色的、平淡無奇的」,舉些例子:

The actress has a fairly anonymous face.(那名女演員的長相沒什麼特色。) If you go straight down the street, you will find an anonymous gray building.(如果你沿著這條街直走下去,會看到一棟不起眼的灰色建築。)

看完這篇專欄後,大家有沒有更了解這兩個字的用法了呢?以後想要表示「匿名的」就知道該用哪一個詞彙囉!

本文經希平方 - 線上學英文授權刊登,原文以〈unknown、anonymous 哪個才是「匿名的」?〉為題發表

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航