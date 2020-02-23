《1917》幕後秘辛：如果你有注意到運鏡，那代表我們沒那麼成功

文：黃威（DCFS編輯部）

你有想過一鏡到底的戰爭片，看起來會是什麼樣子嗎？曾以《美國心玫瑰情》榮獲奧斯卡最佳導演的Sam Mendes（山姆曼德斯），這次找上老搭檔攝影指導Roger Deakins（羅傑狄金斯），以「一鏡到底」的方式呈現他2020年最新的一戰電影《1917》。

此片並不算是真正反映史實的電影，而是導演Sam Mendes依據自己祖父Alfred Mendes，於一戰時期的親身經歷，虛構兩名年輕士兵身負重任，橫越戰場傳遞重要情資的故事。本文將從導演與攝影合作的理念、設備選擇，以及拍攝遇到的困難等面向，帶讀者一窺這部「一鏡到底戰爭片」的幕後秘辛。

黃金搭檔再度合作，打造一部「片長反映故事時間」的電影

我想用真實的時間順序講述兩個角色的故事，並以一鏡到底呈現。 ──《1917》導演Sam Mendes

早在《007：惡魔四伏》4分鐘的開場片段，Sam Mendes便以帶入感極強的「一鏡到底」引領觀眾，與龐德探員一起深入墨西哥亡靈節現場。然而攝影指導Roger Deakins坦言，當Mendes帶著比《惡魔四伏》規模更大的「一鏡」概念找上門時，他曾擔心「一鏡到底」會淪為一種拍攝噱頭。

「拿到劇本時，上面寫著整部片的構想是『一個連續不斷的鏡頭』，我還不太相信。」Deakins表示，他希望一鏡到底是用來表現沉浸式的觀影體驗，而不是讓觀眾特別注意到這樣的拍攝技巧。Mendes也補充：「如果你有注意到運鏡，那也許代表我們沒那麼成功。像Roger（Deakins）這種等級的攝影師，能盡全力讓攝影機像是隱形一樣。」

從《奪魂索》到《鳥人》，提升一鏡到底拍攝技法

Mendes與Deakins以驚悚大師Hitchcock（希區考克）的《奪魂索》（Rope）為例，當時一捲底片只能拍10分鐘，時間一到就必須將鏡頭固定對準特定被攝物，換完膠捲再繼續拍攝，笨重的攝影器材也讓運鏡沒有太多變化。

Mendes解釋，以當時種種拍攝限制來說，《奪魂索》只能說是玩轉剪輯的創新拍法，並沒有確實烘托出緊張氛圍；相比之下《鳥人》的「帶入感」更到位，但《1917》要做的更不一樣、更有野心：「《鳥人》做得非常棒，但那都是內景，並且不斷回到相同地方；而我們是線性的，不斷移動到不同場景，你甚至不知道下一個角落長什麼樣子。」

選用ALEXA Mini LF攝影機，搭配TRINITY穩定器

這應該是我目前使用過，最小的攝影機之一。 ──《1917》攝影指導Roger Deakins

由於《1917》的一鏡到底全在外景，而且要在許多不同場景之間轉換拍攝，因此Roger Deakins選用ARRI Alexa Mini LF，一款結合Alexa LF系列優異的影像感測器，與Alexa Mini系列輕便機身的電影攝影機，可以同時捕捉高品質的畫面，又方便四處移動。對於機身的輕便性，他逗趣地說：「隨著我越來越老，它們（攝影機）則變得更小更輕。」

此外，Deakins並不喜歡用廣角鏡拍攝特寫，因為畫面容易變形，而Alex Mini LF屬於大畫幅攝影機，搭配Signature Prime 40mm的定焦鏡頭，可以讓攝影師彈性拍攝特寫與遠景，同時保有不扭曲且寬闊的畫面感，也不會有變焦鏡頭的呼吸效應。

即使是一戰背景，Deakins仍追求拍出最清晰的畫面，也不會為了電影的時代背景，去追求復古鏡頭的畫面質感，他表示：「我無法接受光斑或是暈影，就算是刻意製造的畫面效果，也會讓我分心。而且這樣觀眾會注意到，自己看的是『攝影機』拍下的畫面。」

突破畫面限制，TRINITY穩定器提供多元拍攝

傳統的Steadicam會有一定程度的漂浮感，而且能拍攝的範圍與角度比較侷限；相較之下，同樣是ARRI出產的TRINITY穩定器，結合小型搖臂般的俯仰軸與穩定的滾動軸，對於拍攝角度多元、連續鏡頭需求大的《1917》來說，簡直如魚得水。

「你可以從一個人走路的腳拍起，然後上移到他背後，接著再繞到前面。你能做很多Steadicam做不到的事。」身為ARRI系列愛用者的Deakins認為，TRINITY穩定器的多工特性，搭配系列攝影機的套裝組合，將會是未來拍攝電影的科技趨勢。

拍攝遇到的困難：超長排練期、全外景拍攝與天氣連戲

你必須要排練到，能完全抓到對的節奏為止。 ──《1917》導演Sam Mendes

儘管不是真正的一鏡到底，但為了讓畫面自然流暢，《1917》的每一段畫面都必須行雲流水。為此，劇組在場景都還沒搭建好的情況下，就開始排練拍攝走位，前後耗費整整6個月準備，才正式開拍。

Mendes坦言，拍攝過程中有好幾百個take，都因為忘詞、或者道具問題等小細節，而白白浪費。他笑道：「有一段5分半鐘的片段，本來一切都到位、很完美，結果最後攝影機操作員被一塊墊子拌倒，完全是人為失誤。當下心情真的就是：『不！』」

一次拍攝最長的片段大約是8分半鐘左右，飾演其中一名傳訊士兵的演員Dean-Charles Chapman，甚至在聽到導演喊cut的時候，忍不住激動落淚：「那是我們第一次成功，真的完全擊中我的哭點，一鏡到底的概念就是如此讓人沉醉其中。」

看天吃飯的外景拍攝

由於是外景拍攝，而且會有無死角的鏡頭移動，因此拍攝不太能打燈，多仰賴自然光，還必須面對嚴格的天氣限制。為此劇組準備了兩份劇本，一份是普通文字劇本；另一份則是註明全場人員走位、攝影機運鏡方向等配置的地圖劇本，藉此優化拍攝流程。

而根據劇情設定，必須盡量在多雲的天氣下拍攝才能維持連戲，這意味著萬里無雲的大晴天一點也沒幫助，只能不斷排練與等待，直到雲朵遮蔽太陽才能正式開拍。導演Sam Mendes則表示，為了拍出來的結果更能讓觀眾投入其中，才採用如此克難的方式拍攝。

《1917》預告片：

我想讓人們了解，這些人的處境有多艱困。 ──《1917》導演Sam Mendes

對於最令人好奇的剪輯點隱藏處，Mendes故作神秘地表示：「什麼剪輯點？」這個懸念也將留給觀眾親自到戲院中找尋解答。《1917》預計將於2020年2月在台灣上映（更新：已於2020年1月30日上映），不同於預告中剪輯過的片段，電影會帶來更貼進角色處境、更波瀾壯闊的觀影體驗，令觀眾設身感受其視覺震撼。

《1917》幕後花絮：

參考資料：ymcinema, vanityfair, deadline, entertainmentweekly, ign, youtube, nofilmschool, denofgeek, arri, gamesradar

圖片來源：imdb, ign, ymcinema

本文經影製所 DC Film School授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航