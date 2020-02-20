教育部宣布「2人確診全校停課」，大學指考、國家考試都因應開學時程延後

因應「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫情，教育部今天公布停課標準，高中以下1班有1名師生被列為確定病例，就全班停課；大專則是確定病例所修（授）課程，全部停課。另外由於全國國高中小都延後開學，影響各校場地出借時程，大學指考首次延後，考選部今天也宣布受連帶影響，國家考試將延後，從公務員到醫師、律師、會計師等考試都將延後1到2週不等。

教育部「武漢肺炎停課標準」比腸病毒還嚴格

教育部今天經中央流行疫情指揮中心同意，公布武漢肺炎停課標準，1班有1名師生被列為確定病例，全班停課。另外，校內如有確定病例，必須暫停各項大型活動，並取消跑班授課。停班停課標準整理如下：



高中以下學校：

1班有1名師生被中央流行疫情指揮中心列為確定病例，該班停課

1校有2名以上確定病例，該校停課

1鄉鎮市區有1/3學校全校停課，該鄉鎮市區停課

大專校院：

1名師生被中央流行疫情指揮中心列為確定病例，該師生所修（授）課程都停課

有2名以上師生確定病例，該校（區）停課

當校園出現確診病例而實施停課時，得視疫情調查結果評估決定實際停課 措施（如停課天數、對象）。另外，當學校有確定病例時，必須暫停各項大型活動，例如班際活動、社團、運動會，並取消跑班授課。大專如果遇到停課，可縮減上課週數，採1學分18小時彈性修課，在週間補課或線上學習。短期補習班及幼兒園等，比照高級中等以下學校規定辦理。

《中央社》報導，SARS（嚴重急性呼吸道症候群）是1班有1名師生被列為「可能病例」，停課10到14日。腸病毒則是1班在一週內有2名以上經醫師診斷為腸病毒感染，全班停課7日。

指考延後，國考也延後

每年大學指考都是7月1日至3日舉行，《中央社》報導，今年因應武漢肺炎疫情，大考中心日前也開會決定將指考延後。因為國高中小學108學年下學期到7月14日才結束，而大學指考多都借高中當考場，為避免對學校教學造成衝擊，今年指考延後到7月3日到5日舉行。這也是史上首例大學指考延後辦理，以利場地借用。

根據招聯會新聞稿，大考中心表示將設法調整作業，增加人力來處理答案卷卡，並重新安排閱卷科目順序，依程序完成相關違規審議，以便如期在7月17日公告指考成績。大學考試入學分發委員會代表也於會中提到，在指考成績公布時間不變的情況下，考生可按照原定期程，於7月24日到28日上網登記志願，8月7日如期放榜。

而大學指考的延後，也連帶影響到國家考試的場地使用，考選部今天宣布今年7至8月舉行的6項國家考試延期，包括原定7月3日至7日的高普考，改至7月17至21日舉行。考選部上午透過新聞稿表示，因應武漢肺炎疫情，各級學校延後開學，大學入學考試中心也延後大學指考舉行日期，影響今年公務人員高普考近40所試區學校洽借。

考選部說，日前教育部也致函考選部表示，專門職業及技術人員的應考人實習時程恐因延後開學，導致未能完成實習週數，影響應考權益，建議考選部評估因應措施。

考選部指出，綜合考量疫情發展、應考人實習畢業資格取得、考試期間場地人力需求的連動、避免與之前公布預定考試期日變動過大、高普考榜示與地方特考報名時間區隔等各種因素後，調整今年公務人員高普考等6項於7至8月舉行的國家考試日期。

根據考選部資料，除了公務人員高普考、醫師、牙醫師、藥師、營養師、護理師、社工師、法醫、語言治療師、驗光人員、法官、律師、國安局情報人員、海巡人員、移民行政人員、會計師、不動產估價師、專利師、民間之公證人考試都延期1到2週不等。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊之瑜