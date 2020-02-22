用恐懼教出來的乖巧：原來我們都是這樣被嚇大的！

文：許嬰寧（心理師）

有沒有看過這些狀況？

在一個餐廳裡面，看見一個小朋友在餐桌上拿著餐具敲敲打打、食物上來了還把玩著食物。這時候父母管不動的話，就會在他旁邊說：「你再不乖乖坐好、等下餐廳老闆會生氣，會來罵你喔！」

在一個公車上，一個小朋友不聽父母的話好好坐著、好好抓著，父母擔心又講不動的時候就說： 「你再不好好坐好，等下司機伯伯會生氣，會過來罵你喔！」

在大馬路上，一個小朋友硬要闖馬路，父母忍不住跟他說：「很危險！你如果不聽話，等下警察伯 伯會生氣，他會過來罵你喔！」

怎麼大家都會生氣，都會罵我啊？

原來我們都是這樣被嚇大的。

其實我們長大以後，才發現這些人根本不會過來罵我們。但父母當年會這樣說，是因為在情急狀況下，父母怎麼講都沒用了，又要讓我們快點乖乖聽話，所以只好搬出一個陌生的大人，用他們的情緒來嚇我們，讓我們聽了「感覺害怕」，然後因此就範。

在孩子還小的時候，或許還有點用。當我們大了，漸漸也不怕警察伯伯了，甚至會看看附近有沒有警察，再決定要不要闖個紅燈。那就表示，我們知道這件事是不對的，但我們會評估會不會被抓 到、再決定我們要不要這麼做。

這就表示用恐懼教出來的乖巧，並不是最好的教育方式。孩子是因為害怕被罵、害怕被抓到而不去做你不希望他做的事情，那他只會在你背後去做。或者當他不害怕了、有能力反擊、有能力躲過你的視線的時候，他就不會再按照你的心意了，這是一件很嚴重的錯誤連結，這也絕對不是父母教育的初衷。

沒有人希望孩子只是在面前乖巧，背後叛逆的。

對孩子的教育，少用恐懼引導，因為一但開始使用，只能越用越兇，因為他如果不怕，他就不聽話了，只好從警察伯伯會來罵罵、一路演變到警察伯伯會把你抓走喔，這類的說法。因為有天他會不怕你、不怕壞人，當他發現自己其實不需要那麼害怕的時候，反而會更難管教。

當他不能立刻聽你的話的時候，可以試著軟硬兼施、輪流著用，用硬（例如用嚇他的方式壓他、抬高音量一二三）效果較快但欠缺情感交流，用軟的（例如用鼓勵、用轉移注意力、把自己也當孩子說一個孩子可以接受的道理，甚至用警察伯伯也會來稱讚的說法），讓孩子在學習規矩的過程中，不要太快把耳朵關起來。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九