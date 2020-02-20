美國將台灣列入「社區感染」，台灣指揮中心澄清：感染源已找到，沒有不明感染

中央流行疫情指揮中心今（20）日下午召開記者會，說明已經透過血液抗體的檢測，找到台灣首例死亡個案（白牌計程車司機）的感染源，確認為曾搭載該名司機車子的浙江台商。不過昨夜宣布新增的確診女性病例（第24例），目前仍未找到其感染源。指揮中心目前尚未將國內疫情升級，但針對韓國近日疫情則做出回應，將韓國升級為一級注意，與日本、泰國同級。

死亡首例感染源確定

專家諮詢小組召集人、感染症權威張上淳今天在記者會上宣布，台灣首位死亡案例，也就是第19例白牌計程車司機的感染源已經找到。當時鎖定3位可能的感染源採檢都是陰性，但擔心是否有病毒抗體，經台大醫學院、中研院實驗室以不同方式檢測，而且不只做一次檢測，證實一例呈弱陽性抗體，經與指揮中心的名單核對，是有咳嗽、並且曾搭乘死亡首例的車子的浙江台商。

中部白牌計程車司機感染武漢肺炎，於日前已經過世，指揮中心一路追白牌司機的接觸史，由於他在工作時經常接觸有中港澳旅遊史者。結果發現，一名在上月22日從浙江返台的台商有高度可能。這名台商連日咳嗽，搭載白牌司機車時雖有戴口罩也咳嗽不斷，回台灣後有到診所就醫，也有做上呼吸道德相關治療。

不過該名台商返台時，浙江旅遊史並非通報要件，因此浙江台商並未被即時採檢。隨著白牌司機確診，再回頭採檢浙江台商時，結果武漢肺炎病毒呈陰性。因為時間已經相隔較久，指揮中心決定抽血檢驗該名台商有沒有武漢肺炎病毒的抗體。

指揮中心將該名台商血液交給國內2實驗室，今天2實驗室採檢結果出爐，在浙江台商的血液中有發現病毒抗體，顯示曾感染武漢肺炎病毒，白牌司機的感染源可確定。

指揮中心指出，針對白牌司機的中部家庭群聚傳染事件，截至目前掌握接觸者共248人，並已採檢247人，其中4人確診（均為案19家人，已於2月16日至19日陸續公布），217人陰性，26人檢驗中，將持續監測這些接觸者健康情形。

第24例仍未確定感染來源

另外，台灣昨天深夜新增一例武漢肺炎確診案例，是國內第24例個案。一名60多歲北部女性，近2年沒有出國史， 1月22日出現發燒咳嗽症狀，1月22日至29日曾四度到診所就醫，被診斷為一般感冒等疾病。

後來個案因症狀沒改善且出現呼吸道症狀，1月29日到醫院急診被診斷為肺炎，1月30日住院後病情惡化，2月10日轉入加護病房，並於17日因醫院配合指揮中心的流感併發重症檢體檢驗結果為陰性者，進行通報採檢，將個案轉收到負壓隔離病房，於昨日才終於確診武漢肺炎。

指揮中心應變官莊人祥昨天晚上表示，個案病況比較嚴重。接觸者360人，包含家人、朋友、醫療人員等，準備採檢中。衛福部長陳時中今天下午則說明，這起個案接觸者有352人，家外需採檢的118人，其中111人檢驗結果是陰性，有7人檢驗結果還沒出來；家內接觸者9人均已採檢。

陳時中則表示，這起個案從發病一直到確診，中間的時間拉得非常長，目前重點查驗是她1月30日住院之後的接觸情況，她住的是一般病房，因此需要更謹慎。

美國疾管中心定調台灣出現「社區傳播」，陳時中：會再溝通

另外美國疾病管制暨預防中心（CDC）今天在官網發布對香港的第一級旅遊警示指出，2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）已在香港蔓延，香港已有多起社區感染情況，這意味確診病例無法找出感染源。此外，CDC也在官網上列出日本、新加坡、韓國、台灣、泰國、越南出現「社區感染」現象，但病毒感染程度並未持續或廣泛，仍未達發布旅遊警示標準。

不過《中央社》報導，對此總統蔡英文今天視察國家衛生研究院疫苗中心時表示，台灣現在都是零星個案，沒有符合社區傳播的要件。蔡英文並表示，衛福部長陳時中已經講過，現在看到的都是零星個案，也沒有符合社區傳播的要件，希望社會大眾還是不要過度恐慌，整個防疫跟處理疫情的團隊都是用最嚴謹的態度來面對，「我們一定會替大家的健康來把關」。

陳時中今天下午也在記者會上說明說，美國CDC將台灣列為有社區感染的根據，是針對第19例來的，但這起案例的來龍去脈已經釐清，並沒有不明感染源，找得到感染源就好，目前也積極和美國溝通中。

根據指揮中心今天下午公布的數據，目前全台累計通報1941個案，含24名確診、1844名排除，餘隔離檢驗中（42名初驗陰性、其餘待檢驗）。24名確診個案中，1名死亡、其餘個案病況穩定。目前個案接觸者尚有161人持續居家隔離，其中6人有症狀已通報（5人排除、1人檢驗中）。

韓國疫情升級，日本升級「很有可能」

而韓國近期武漢肺炎病例數快速上升，目前累計超過80例，約7成為當地或疑似當地感染，其中6例感染源不明，並已出現多起群聚事件，中央流行疫情指揮中心今日表示，考量我國與該國往來密切，指揮中心即日起提升該國旅遊疫情建議至第一級注意（Watch），提醒民眾遵守當地一般預防措施。

而日本武漢肺炎日益嚴重，外界關心是否會再提升疫情建議（日本目前仍為一級注意），陳時中今日坦承，表示日本疫情一波一波看下來確實令人擔心，現在是必須說「升級很有可能」。

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核稿編輯：黃筱歡