《李察朱威爾事件》：凡人英雄的噩夢與獵巫哀歌

去年初於台灣上映的《賭命運轉手》中，克林伊斯威特（Clint Eastwood）鶴髮佝僂的高齡運毒手形貌，直觀地提醒了影迷，歲月陪伴著這位鐵漢牛仔的痕跡。實在令人很難想像，克林伊斯威特在今年5月31日就要滿90歲大壽！而他堅持不倦的創作精神，與對社會議題的高度關注，更是使人由衷敬佩。

《李察朱威爾事件》是伊斯威特執導的第38部長片，取材自1996年的亞特蘭大夏季奧運炸彈爆炸案；並改編自記者瑪莉布倫納（Marie Brenner）1997年於《浮華世界》發表的文章：《美國噩夢：李察朱威爾的哀歌》，以及肯特亞歷山大（Kent Alexander）和凱文薩爾文（Kevin Salwen）2019年的合著書籍。

故事主角李察朱威爾，是一位從小立志當警察的保安人員，在亞特蘭大的奧林匹克百年公園值勤時，第一個發現可疑背包並協力與警員疏散人群，雖然炸彈爆炸後，仍直接造成111人受傷、1人死亡，但若沒有李察的警覺，傷亡絕不僅止於此。一夜之間，平凡保全被奉上神壇，國民英雄就此誕生。

短暫風光後，嫌疑竟隨之而來。聯邦調查局武斷給李察朱威爾套上可疑罪名，將他歸類為中年不得志的白人男子，加上長年與母親同住，對於執法與正義又有著深厚的執著，積極於證明自身價值，種種皆符合所謂「獨立炸彈客」的刻板特徵。此外，媒體聞腥而來的窮追猛打，快速逆轉了輿論，在沒有任何有證明力的證據前提下，這位救世主竟轉眼成了全民公敵。

位居弱勢的李察朱威爾，在面對聯邦探員不合理的誘導認罪之際，向舊識律師華森布萊恩求援，狼狽展開洗刷罪名的漫漫坎坷路。全片主旨清晰簡明，一言以蔽之，即為無辜人民對抗當權者與媒體，這是克林伊斯威特經常再現的題材，一路從《迫切的任務》、《神秘河流》、《陌生的孩子》、《薩利機長：哈德遜奇蹟》，來到《李察朱威爾事件》。

Photo Credit: IMDb

而本片的精彩，不單來自小蝦米對抗大鯨魚的討喜類型，還要拜角色之間恰到好處的化學效應所賜。飾演李察朱威爾的保羅沃爾特豪澤爾（Paul Walter Hauser），過去皆以配角身分參演作品，包括《老娘叫譚雅》、《黑色黨徒》及《深夜秀》等。而好萊塢影評人協會認為豪澤爾藉由主演此片，交出了細膩且充滿力量的表演，著實引人注目，並將代表「顛覆者」意味的獎項（Game Changer Award）頒給了他。

另外，飾演南方律師華森布萊恩的山姆洛克威爾（Sam Rockwell），曾於受訪時以「tough love」形容片中律師與李察朱威爾的患難緣分，並將這份另類兄弟情比擬為《雨人》當中的湯姆克魯斯（Tom Cruise）和達斯汀霍夫曼（Dustin Hoffman）。

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華森布萊恩的登場與介入，從來沒有聖人光環，他更多時候以陪伴式的指導，刺激著李察對正義的單一想像，據此，此角豐厚了故事線的肌理，而山姆洛克威爾在性格中有節制，並未喧賓奪主。

與主人翁李察朱威爾關係緊密的，尚有凱西貝茲（Kathy Bates）飾演的慈母。相較於律師一角，母親的戲份偏向零碎，但幾次情緒潰堤的焦點，卻更為鏗鏘有聲。劇本將母子之間的情感連結，以日常互動具體化，無形之中也回應了西方社會對於成年人與母親獨居的成見。

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片中代表美國政府和媒體的，分別是喬漢姆（Jon Hamm）與奧莉薇亞魏爾德（Olivia Wilde），前者繼《竊盜城》、《壞事大飯店》之後第三度飾演聯邦探員，儼然成為好萊塢FBI專業戶；後者詮釋首位爆料李察朱威爾是嫌疑犯的報社記者，為搶獨家而先聲奪人，鳴出廣大媒體未審先判的第一槍。

現實生活中，此名記者後來深受憂鬱症與處方藥成癮所苦，最後於2001年因用藥過度逝世。但是，《李察朱威爾事件》並未拍攝出記者的後續下落，或許是一份無聲的溫柔，也更能確保電影的劇情發展聚焦明確、收束得宜。因此，編導選擇以李察朱威爾與聯邦探員的關鍵會議對話，作為批判整場獵巫行動的當頭棒喝。

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《李察朱威爾事件》原為二十世紀福斯影業的計畫，後因公司被迪士尼收購，由華納取得了版權。而片中的李察朱威爾和其律師，曾有機會是喬納希爾（Jonah Hill）搭配李奧納多狄卡皮歐（Leonardo Dicaprio）的組合，雖然兩人早在初期即退出演出陣容，但仍皆為本片的共同製作人，而這樣的變化其實並不可惜，私心認為也讓此片長成了更應呈現的模樣。

觀賞完本片，深感有幸看到克林伊斯威特維持了他改編真實事件的一貫功力，其游刃有餘地掌控敘事節奏，在循循有序的鋪陳過程中，引導觀眾始終保有深入故事的好奇心。

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航