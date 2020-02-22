角斯《寶島搜神》：動物神獸崇拜——豬八戒、貓妖廟、貓精竄殿

圖、文：角斯

【豬八戒（天蓬元帥）——動物神獸崇拜】

神明日子：石門神豬樹 農曆九月十日

酆都天河神將威

蓋世武功天蓬帥

豬哥嬉女投錯胎

天蓬八戒兩樣情

黃金聖衣美男子

「天蓬」屬於北斗星宿的星神，而後演變成人格神，「天蓬」二字最早記載於《上清大洞真經》卷二，本書指出，天蓬身披金甲，口吐赤色雲氣，是一位俊美無雙的男子，是北極紫微大帝身旁武功高強的護法神。

而他究竟有多厲害呢？中國最著名的鬼城——酆都，惡鬼雲集，也是發派惡鬼歸屬之地，天蓬元帥便是鎮守此都重要的神將。能鎮守酆都的神將絕非等閒之輩，書中描繪的美男子，其本相為三頭六臂，獠牙青面，手持法器帝鐘，以鉞斧、提索、仗劍等兵器伏妖鬼，另兩手能結印，能使出最令妖魔鬼怪懼怕的「天蓬咒」，若被本咒纏身者，眼目潰爛，魂魄形體會灰飛煙滅。其麾下能使喚的神兵有雷公、電母、風伯、雨師，另有三十六萬精騎…… ，這可讓妖、鬼、群魔聞風喪膽，天蓬元帥絕對是神界最威風八面的黃金神將。

那天蓬元帥與豬八戒是同一人嗎？剛剛提到，天蓬元帥是北極紫微大帝身旁的護法神；而豬八戒是出自《西遊記》，有不同的擁護者與發展。《西遊記》裡的豬八戒有一神職，也頗為威風，祂統領著天庭八萬水兵，守衛天河，也是一名神將，稱作「天蓬元帥」，因好色調戲嫦娥身旁的仙女，此事讓玉帝震怒，將祂痛扁下凡，沒想到祂卻投錯了胎，變成了豬八戒。

投了胎的豬八戒可沒忘了自己曾是天河神將，連好色的性情也沒變，成了唐僧取經路上最會耍嘴皮子又鬧事的討厭鬼。因此，豬八戒雖稱作天蓬元帥，但並非北極紫微大帝身旁的天蓬元帥，只是在小說中用了相同的職務稱號，可別混淆誤會了！

八大行業奉拜的豬八戒

台灣的風化業者最期待有「大豬來進碉」，就算沒有，也要每天有好色之徒登門消費，為求發財，不拜「豬哥神」是不行的！這個豬哥神是從小說《西遊記》竄紅的「豬八戒」，是八大特種行業的守護神，行內人都稱呼祂為「祖師爺」，又有人稱它為「狩狩爺」。

據媒體報導，在特種行業上班的女子，上班前有習慣先拜拜，要讓祖師爺吃冰淇淋；而祭祀時，供品自然不能有豬製品，那可是大為不敬呢！而像這樣特殊的職業神可有專屬的「豬八戒圖形金紙」，據傳燒化後，能讓祖師爺直接收到，中途不會被鬼怪攔截。

千年豬頭神樹公

在北台灣石門有一奇聞，該地一鄭姓男子因夢見豬八戒被大樹壓住，在夢中喊冤。鄭先生說困住豬八戒的是玉皇大帝，他覺得事有蹊蹺，於是他四處搜尋夢境中的大樹，終於在石門鄉豬槽潭山上，發現有一棵大雀榕，樹身有一突出的樹幹如肉瘤，狀似豬頭，認定該樹為夢中大樹，以「豬頭樹公」稱呼。為了幫豬八戒向玉皇大帝贖罪，便集資於該處立廟。而聽聞此樹靈驗的諸多風月女子會前來應許，亦有酒女得豬八戒幫助，脫離聲色場所。神樹旁的小廟供奉一尊豬八戒神像，手上抱一女子，據廟方說是一名女信徒因受惠「豬頭樹公」，特意託人雕此神像以表謝意。

【俗諺語】豬八戒照鏡子，裡外不是人

形容人處於尷尬無法兩全的狀態，怎麼做都會被人指責，裡外不是人。

關鍵字：清涼秀

據新聞、研究資料指出，在民國六十至七十年，台南新町風化區的業者為求生意興隆，曾祭拜過南鯤鯓五王廟旁 的「水手爺」。由於相當的靈驗，為了答謝水手爺的幫忙，業者們請匠師在南鯤鯓代天府虎邊刻裸女浮雕，稱作「清涼秀」。而我們參訪南鯤鯓五王廟時，在內殿龍柱下亦有發現另一蚌殼裸女石雕。

Photo Credit: 聯經出版

貓妖廟——動物神獸崇拜

神明日子：農曆八月十五日（例祭日）

偷雞播瘟地方鬧

貓妖附乩求建廟

宮爺耳目狀似貓

瘟疫止 住民安

貓妖附乩建廟

在宜蘭頭城鎮的將軍廟，過去有一段奇特的傳說：相傳在宜蘭頭城鎮的福德坑有貓妖偷食農家雞隻，並散播瘟疫，讓居民相當恐慌，村民向神佛求救，始終沒有得到回應。某天，跟名為將軍爺的木製神像祈禱，鬧事的貓妖經由乩童回應說：「只要建一座廟供奉我，讓我變成全村的守護神，我就不再作亂。」

廟蓋了，名為天神宮，貓妖自此不再作祟。後來廟沒了，據傳是遇颱風，山上下大雨，發生山洪，廟被沖毀，裡頭的神像順水流到山下，被人拾起後就地建廟，該廟就是宜蘭縣頭城鎮的將軍廟。

貓與狗的兩樣情

為避免死去的貓在地方作祟，會將貓的屍體裝袋吊掛在樹頭上的習俗，這樣就能避免發生不好的事情，也就有了「死貓吊樹頭，死狗放水流」的民俗諺語。相較於貓，狗的崇拜故事原型多是忠義、勇敢、護衛的形象，例如：台北石門「十八王公廟」、台中縣大里「七將軍廟」、南投草屯「七將軍廟」以及嘉義「忠義十九公廟」（義犬公廟），都有關於犬公退敵、護主、擒賊、伏妖的事蹟流傳。

關鍵字：壽山貓精

相傳有一對劉姓夫婦搬入桃園壽山某地，劉妻夢中時常出現淒厲的貓叫聲，噩夢連綿。託壽山巖觀音寺協助，在破損的牆壁內裡挖出貓骨。原來是與建築工人結怨，遭人作蠱。

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貓精竄殿——動物神獸崇拜

傳說地點 ：澎湖八罩

當神明坐鎮於廟中，鬼怪是不敢肆意妄為進入廟堂，會有鬼怪竄殿，通常在神明不在廟，神明出巡時才有可能發生。還有另一狀態可能發生神明不在廟，讓鬼怪覬覦香火入廟的情形。

神明服務廣大信眾，多少會有心力交疲的時刻，因此，在每年農曆十二月二十四日（俗稱送神日），眾神會打包行李回返天庭，能一直放到大年初四。而地方廟宇也會依神明業務量作斟酌，或者乾脆跟著政府的勞基法走。台南府城的藥王廟可能是體恤神明，在一例一修修法通過時，在廟門上公告：「本廟遵循勞基法，實施週休二日。」此一特例是不是也在宣告神明太忙碌了，該讓神明放風，好好的休息。好在尚無聽聞藉此趁機入廟的鬼怪鬧事事件。

像神明不在廟裡時，抑或神明外出辦事，出巡辦趴踢，使得廟堂無主，地方精怪就有機會潛入廟中，大亂一番。在澎湖南方的八罩島（望安），有一貓精趁仙史宮廟內神靈外出，進入廟中化身神靈模樣，借乩童假示神意，竊占信眾香火。此舉當然讓廟神氣炸了，收假回府時，祭出油鍋伺候，貓精下了油鍋，劈里啪啦的，一下就消失無蹤。

關鍵字：油炸鬼怪

當神明遇上不聽話的鬼怪，在勸說無效的情況之下，便會祭出油鍋伺候，鬼怪們不是嚇得馬上臣服，不然就是被下鍋油炸後灰飛煙滅。在嘉義地區，曾有一黑狗精在地方作亂，由地方人士請來朴子配天宮媽祖坐鎮，黑狗精不服媽祖勸說，狠咬了媽祖一口，還咬斷了媽祖一截手指頭，在勸說無效的情況下，只好祭出油鍋伺候，將找尋到的黑狗遺骨丟下油鍋，黑狗精從此消失，地方恢復安寧。

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書籍介紹

本文摘錄自《寶島搜神（隨書附贈全彩門神秦叔寶、尉遲恭書衣海報）》，聯經出版

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作者：角斯

12個月的神明聖誕千秋、108則神明傳說故事、45尊台灣人熟悉的神明、17尊動物神獸與器物崇拜

神明的紙上行旅＋傳說與民俗趣聞，用圖像入門台灣神明世界。

黃震南（藏書家、金鼎獎得主）：神來之筆，勾勒出傳統神祇的新潮流！

何敬堯 （小說家，《妖怪台灣》作者） ：靈仙降夢，十二月神尊顯聖，動物神與器物神也來鬥鬧熱。神怪畫家角斯的《寶島搜神》，讓鄉土眾神立足新時代，古錐面目與讀者搏感情！神話是每個族群最重要的精神象徵，也是在地故事的傳承，每一個時代也會為各自的文化創造新時代的傳說。因此，角斯作為台灣本土妖怪繪畫先驅之一，不只描妖塗鬼，也為島嶼神祇刻畫嶄新形象，便深具文化再造的重要意義。並且，此畫冊除了有造型逗趣、千變萬化的神靈形象，每幅畫作一旁的民俗解釋，更帶領讀者深入探索神明身世、鄉土變遷的脈絡，十分富有教育意涵。

全民瘋神明，在角斯《寶島搜神（隨書附贈全彩門神秦叔寶、尉遲恭書衣海報）》書衣，第一次與神明平易相遇，一次看懂台灣45尊神明故事。本書繪製出台灣人最愛拜的神、最神奇的神、最平易近人的神、最神的神、造型最特殊的神……眾神的傳奇，有傳說、民俗典故、俚語，精彩易讀！

本書特色

搜出好神，平安過日

短注文—神明的故事

俗諺語—神明俗話

關鍵字—趣味知識

每一尊神明，以圖像展現形象和特色。

神明的由來與典故，打開神祕的文化。

敬神愛天，一看就懂、遇神興旺。

逢神必拜，認識神明的故事！

一張圖、是一份敬畏之心，以圖像入門台灣神明的作品！

插畫家角斯精繪台灣神明，從地方傳說著手：如媽祖接炸彈、貓妖附乩建廟、牧童成仙、把碳洗白的小鬼、阻止原民出草的三太子、點龍眼醫虎喉……等故事。幫助你認識台灣神明的身世、最傳奇的故事，要接地氣，這些故事不可不讀！

為了讓畫面更有故事性，角斯將神明傳奇的身世搓揉於畫面之中，讓觀者可以在畫面中找尋故事裡的蛛絲馬跡。創作則是取精用宏、化繁為簡，刻畫出樸實親民的神明，軟化了廟宇神像莊嚴肅穆之感，讀神明故事真的可以很Easy！這本書從蒐題到創作，一氣呵成，非常值得珍藏！

Photo Credit: 聯經出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九