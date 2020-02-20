國民黨公布優先法案，和時代力量、民眾黨「所見略同」的地方在哪？

立法院第10屆第一會期明天開議，國民黨今（20）日下午召開立法實務研討會，公布黨團新會期的優先法案，除了聚焦在因應「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）的紓困條例外，也針對婦幼權益、健康食安等提出法案，值得注意的是，和時代力量、民眾黨黨團相同，國民黨也提出憲法增修條文修正草案，主張將投票權年齡下修至18歲。

國民黨聚焦9大方向，納入青年參政議題

《風傳媒》報導，黨團書記長蔣萬安今天表示，國民黨團未來將以「快狠準」為目標，也最早喊出最快提出紓困條例的黨團，現在最迫切就是紓困條例，民進黨也規劃在明天開議後可能變更議程直接逕付二讀，預計下週二協商，若協商順利，下週就有可能三讀通過。行政院版本有18條，國民黨團的版本是12條，差異在於國民黨版強化防疫照顧假津貼、疫苗研發獎勵、學生遠距教學獎勵、通訊診察等4大差異。

根據國民黨黨團辦公室提供的資料，除了紓困條例草案外，在此次國民黨的優先法案還包括國會改革、全民健康與食安、婦幼權益、放寬青年參政、勞動權益、環境保護、司法改革、經濟財政、原住民族等議題。提出《糾纏行為防制法》、《長照保險法》、《環評法》、《最低工資法》、《原住民自治條例》等法案，還有《性別工作平等法》修法，主張家庭照顧假由7天增至14天，其中5天有薪。

至於在國會改革的部分，國民黨團預計將提出立法院職權行使法修正草案，新增國會聽證與調查權，這也是日前時代力量在公布優先法案時曾提及的重點；以及《立法院各委員會組織法》修正草案，明定立委在所屬委員會缺席超過1/2以上時，不得於次會期選舉並擔任該委員會召集委員等。

值得關注的是，國民黨也針對下修投票年齡，提出《憲法增修條文》修正草案、《公職人員選舉罷免法》修正草案、《總統副總統選舉罷免法》修正草案，主張將選舉權降為18歲。由於民眾黨目前已針對下修投票年齡，提出相關修法草案，國民黨團是否會幫民眾黨連署？黨團總召林為洲表示將會再召開黨團大會討論。

時代力量、民眾黨黨團也都提出相關草案

時代力量黨團18日才剛召開記者會表示，將推動下修公民權至18歲。黨團總召邱顯智表示，台灣目前的 20 歲公民權，是50年代訂定的，從70年代開始，陸續有國家訂在18歲，台灣已落後世界趨勢太多。包括反課綱、318運動，台灣年輕人對公共議題的思考相當成熟，與香港反送中和全球趨勢一樣，年輕人積極公共參與。時力上屆立委在2016 年曾提出修憲草案，而這屆立委更是各黨團都有共識了，盼能盡快啟動修憲。

時力立委王婉諭表示，目前的法規，滿18歲但未滿20歲的人，需要負起《刑法》責任、服兵役、納稅，也可以參與公投，卻不能在《民法》上有申請信用卡、保險、貸款等權益，也不能投票、發起人民團體等，這樣權利義務不對等。

台灣民眾黨也在15日在黨團會議上決定，推出以「一憲二法」的方式降低青年參政門檻，將公民權下修至18歲，民眾黨認為，中華民國憲法中明定選舉與被選舉的年齡門檻，不利於未來修正調整，因此主張刪除憲法中國民參政的年齡限制，另外在《總統副總統選舉罷免法》、《公職人員選舉罷免法》中訂定相關內容。立委蔡壁如與邱臣遠表示，會就此議題拜會各立委辦公室，與各黨團交流爭取支持。

《中央廣播電台》報導，民進黨立委周春米表示，修憲的確有一定困難度，因此民眾黨才會有此主張可以理解，但公民權行使畢竟茲事體大，要放在憲法層次或一般法律位階？她認為可以再討論。周春米表示，這也是社會這一兩年來為了因應年輕世代的想法，各黨都列為很重要的選項，只是現在民進黨團還在討論特別條例，修憲這個部分黨團可以討論，還需要凝聚共識。

游錫堃：牽涉修憲有點難度

時代力量、民眾黨等第三勢力政黨進入國會中，都積極主張修憲落實18歲公民權，不過實際上可不可行？

《中央社》報導，新任立法院院長游錫堃日前接受前立委參選人吳怡農拜會談及此議題。游錫堃表示，這應該是全民都有共識，但因牽涉修憲，會有一點難度，要有1/4立法委員提議，就能成立修憲委員會，成立後要經過3/4委員出席、3/4委員決議，才能讓憲法修正案通過，公告半年後才能進行公民投票。

游錫堃也直言，這議題社會共識已經很高，站在立法院長的立場，他是主管國會行政，很歡迎在立法院成案、在立法院討論，希望立法院能呼應社會的期待。

要達到3/4委員決議的門檻，需要有85席立委同意，立法院席次目前為民進黨61席，民眾黨5席，時力3席，國民黨38席，基進黨1席，就算國民黨、民眾黨跟時代力量都同意修憲，尚須民進黨39名立委同意。

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