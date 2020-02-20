【Fact Check】內地疾控中心承認「武漢肺炎」或終身帶病毒？
我們想讓你知道的是
有傳言指「內地疾控中心承認武漢肺炎或終身帶病毒」，然而這源於誤解了前中國疾病預防控制中心副主任楊功煥的訪問內容。
重點︰
- 內地疾控中心沒有承認武漢肺炎或終身帶病毒。
- 有關內容源自中國疾病預防控制中心前副主任楊功煥的訪問，並非疾控中心官方訊息。
- 楊功煥在訪問中指病毒有可能「與人類共生」，並非指患者會「終身帶病毒」。
昨日有數個內容農場Facebook專頁分享一則題為「內地疾控中心終於肯認：武漢肺炎或終身帶病毒」文章︰[1][2][3][4]
上述各專頁分享的連結有別，分別轉往「hot.petonea.com」、「drama01.com」及「apple01.co」三個內容農場網站[5][6][7]，但均指資料來源是「連登」LIHKG討論區，其中一個更附上連結。根據該連結，相信「終身帶病毒」這個說法的源頭是「連登」一則題為「承認左武漢肺炎終身帶病毒」的帖文[8]，而此帖文附上兩張圖片︰
資訊來源相信是源自中國《財經》雜誌一篇訪問[9]，受訪者為前中國疾病預防控制中心副主任楊功煥。雖然連登帖文未有附上《財經》的訪問，但上述內容農場網頁均有加入訪問內容，其中一個加入完整的簡體原文，另外兩個轉換成繁體，然而內容跟原文所有出入——包括個別字眼曾作修改（有關修改並非加插假資訊）以及並非完整文章。
訪問中楊功煥表示，目前很多專家開始討論新型冠狀病毒與人類將會發展出怎樣的關係，「是像SARS那樣我們把它隔離得很嚴格，把它控制住，然後病毒就消失了？ 還是像流感病毒一樣，隨著不斷的傳播，它的毒力會越來越弱化，它就會變成一個跟我們人類共生的一個病毒，以後只能靠疫苗來預防控制。」在記者追問下，楊回答他認為後者較有可能。
楊功煥提到的「與人類共生」，是指人類未能完全滅絕病毒，但病毒又不會感染和殺死所有人，只會不斷傳播，就像他提到的流感病毒一樣。當然，即使出現這個情況亦不代表可以掉以輕心，正如流感致死率低也能殺死不少人。[10]
結果「與人類長期共生」的說法被抽取出來製成上述圖片，然後一位連登用戶將之誤解成「終身帶病毒」，這說法再轉至內容農場。除了誤傳「終身帶病毒」的訊息外，內容農場亦把楊功煥的說法當成中國疾病預防控制中心的官方說法。
特別值得注意的是，該連登用戶發文時加上「HIV」三字，顯示這個誤解可能跟另一個宣稱「新型冠狀病毒跟HIV相似」的傳言有關，該傳言源於一篇在BioRxiv上的論文預印本（未經同儕審查），但該論文受到批評及質疑，作者亦已撤回文章，表明是初步研究，無意提出陰謀論。[11]
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資料來源︰
- https://www.facebook.com/on9ccnews/posts/200757181329112
- https://www.facebook.com/bp2world/posts/2517505645140912
- https://www.facebook.com/HKLocalPress/posts/186168176060170
- https://www.facebook.com/GirlsSaveHK/posts/185007786173334
- http://hot.petonea.com/view2/4767/
- http://drama01.com/view2/5085/
- https://apple01.co/view003/4011
- 承認左武漢肺炎終身帶病毒（LIHKG討論區）
- 中国疾控中心原副主任杨功焕：新冠病毒将很大可能与人类长期共生（騰訊網）
- 可參考《立場新聞》〈【武漢疫情】抗疫成功、自行殆盡、成風土病，還是季節性爆發？〉一文。
- Everest．議事之峰︰引發「新病毒是生物武器」傳言的論文已經撤稿，從中可學到甚麼教訓？（關鍵評論網）
核稿編輯︰Alex