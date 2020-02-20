法律該強行規範「男主外，女主內」嗎？印尼國會新修法草案說「是」

婚姻本應是兩個相愛的人之間的事，兩個人相互實踐對愛的承諾之形式之一，然而近日印尼一個規範化夫妻法律義務的草案--「健全家庭法草案」（family resilience），卻引起了許多爭議。

《雅加達郵報》（Jakarta Post）報導指出，健全家庭法草案是印尼國會本年度的國家立法計劃中，被列為優先法案的50項法案之一。由於該法案過度介入人民的私領域、打壓跨性別群體，已引起民間反彈，許多反對的女性批評這草案旨在強化社會的父權宰制。

健全家庭法草案中備受批評的調理包括，第24條第2點：「合法結婚的每對夫妻都有義務彼此相愛，互相尊重，尊重和忠誠，並為彼此提供身體和精神上的幫助。」

健全家庭法草案的第25條規定，丈夫和妻子「有責任按照宗教規範、社會道德和現行法律履行各自的職責」，而所謂各自的職責，則是規定丈夫有義務成為養家糊口，有義務滿足家庭的福利和家庭需要，並有義務保護自身和家庭免受『虐待，剝削和性偏見』的影響，而妻子則需負起打理家務，以及照顧丈夫、孩子；第121至129條還規定，將設立非部長級的委員會來管理與家庭有關的政策，包括制定相關程序與標準。

印尼婦女權利組織Perempuan Mahardhika的代表普拉蒂維（Mutiara Ika Pratiwi）告訴《雅加達郵報》：「執行健全家庭草案的機構可能會造成更多問題，因為這增加了國家力量對每個人的生活的干預。」

《雅加達郵報》指出，該法案是由五名跨黨派的國會議員所提出的，而且其中三名是女性。《路透社》報導，屬在野陣營的繁榮公正黨莉迪亞·哈尼法（Ledia Hanifa）是提出該法案的其中一名女性國會議員，她在議會網站上發布的聲明中稱，擬議的法案旨在促進：「基於家庭的發展」（family-based development）。根據該草案的定義，家庭是指由已婚夫婦，有子女的已婚夫婦，以及由單親父母所組成的最小社會單位。

至於持反對意見的政治人物，印尼團結黨執行長阿瑪尼（Tsamara Amany）19日在其推特批評道，健全家庭法草案使國家得以干涉夫妻的私生活，這不應是政府的工作，夫妻間的職責應是取決於彼此間的協議，而非國家的規範。

健全家庭法草案反LGBT

除了規範夫妻的職責義務，健全家庭法草案也擬對女性懷孕自主權、LGBT群體進行規範。

路透社報導，健全家庭法草案將禁止代孕，尋求代孕者將面臨監禁七年的最高刑罰。另一方面，健全家庭法草案還要求LGBT人士在康復中心尋求矯正治療。該法案認定，同性戀、亂倫和受虐狂被定義為「性偏差」，它要求人們向政府批准的康復中心報告個人的治療情況。

《中央社》報導，提案人之一的大印尼行動黨（Gerindra）國會議員梭迪克（Sodik Mujahid）批評，LGBT族群的行為擾亂了人類社會的未來，也違反印尼建國五原則（Pancasila，指的是信奉真神、人道主義、國家統一、民主政治及社會正義）。

梭迪克認為，也許個人的性傾向在西方國家是私人領域，但違反印尼的建國五原則就不是私人領域，而是與國家有關的事。不過梭迪克卻未解釋LGB​​T群體的性傾向如何違反了印尼的建國五原則。

《路透社》擔憂，擁有全球最多穆斯林人口的印尼，正在轉向更加保守主義的道路上，未來LGBT會在社會上面臨到更強烈的敵對情緒。

不過《路透社》也強調，儘管該法案已被列入2020-2024年印尼國會的優先事項清單，但該草案的支持者尚未與政府有關部門進行過討論，而印尼總統府發言人Fadjroel Rachman尚未回應《路透社》的評論請求。

國家介入私領域曾引發示威

也許讀者對2019年9月在印尼首都雅加達爆發的街頭示威仍記憶猶新，當時大批大學生、民眾上街抗議印尼國會同意欲通過遭剝奪公民自由的刑法修正案。

《中央社》報導，當時此極具爭議的刑法修正案草案內容，包括禁止婚姻外的同居行為、未婚者合意性行為、同性間的性行為，以及禁止基於任何理由的墮胎，違者可判刑4年，同時該草案也禁止向18歲以下青少年傳授避孕知識。

其中，禁止婚外性行為的條款也涵括在印尼的外國人，因此有超過50萬人在網路連署抗議，澳洲駐印尼大使館也曾發布旅遊警示。2019年9月24日雅加達爆發連日的示威後，最終印尼國會同意暫緩通過刑法修正草案。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊之瑜