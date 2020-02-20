赴菲律賓從事線上博弈業，台灣女子控訴：中國僱主扣留護照、強迫勞動

投入菲律賓線上博弈業的台灣人，經常賭上人身安全。一名在菲律賓從事線上博弈業的台灣女子賴羽倩，在菲律賓參議員Risa Hontiveros協助下，12日在馬尼拉舉行記者會，控訴遭受中國僱主扣留護照，24小時待命的強迫長時間勞動，及疑似性騷擾的行徑。

《菲律賓之星》報導，Malacañang（馬拉坎南宮，菲律賓的總統府與總統官方居所）18日表示，政府對具爭議性、經營線上博弈業的菲律賓境外博弈營運商（Philippine offshore gaming operators，POGOs）並無視而不見，並表示對增生中的非法活動，已經做好應對的準備。總統發言人Salvador Panelo說，如果危及人民的利益和福祉，將會停止POGOs的營運。

《BBC中文網》報導，2019年10月1日，賴羽倩持旅遊簽證抵達馬尼拉。直到踏入辦公室，她才得知公司從事線上博弈業。「我應徵時，招募我的人說職稱電訪人員，但工作內容說得很模稜兩可。」開始工作後，她的職稱是推廣人員，主要坐在電腦前開發客戶，「我的認知，這個工作就是在騙人。」據在菲律賓從事博弈業的人士向BBC中文透露，該職位是要「說服中國客戶下注賭博」。

當時人事部門人員稱需要辦相關手續，收取賴倩羽護照，至今仍未歸還。BBC中文據多個曾經至菲律賓，從事線上博弈業的人士在網路論壇的說法，部分中國籍或台灣籍員工抵達菲律賓後因擔心被逮捕，想要離職時，都會遇到公司扣押護照以索取高額費用，此手段也幾乎成為公司暗地裡的行規。

賴羽倩後來不斷要求要回台灣，公司同意將她調職為翻譯人員，她被說服後繼續留下。然而，賴羽倩隨後發現工作量大到無法負荷，「也會在清晨打電話要求你幫忙翻譯，沒有接到就會受到辱罵。」除了必須24小時待命，她經常承受主管的粗口斥責，還有疑似性騷擾的行為，「他們會不經意的在其他人前碰你的身體，其他主管就在旁邊偷笑。」

賴羽倩從10月起不堪精神和身理上的折磨，脫口向菲律賓籍司機抱怨，後來經轉介，向參議員Risa Hontiveros求助。12日在馬尼拉舉行的記者會，也在該議員的臉書專業直播。

《每日詢問者報》報導， 國會議員Risa Hontiveros主導參議院調查非法人口流動和POGOs之間的關係。她在18日指出，這種「令人不安」的簽證濫用，可能顯示了移民局（Bureau of Immigration, BI）當中的共犯結構，提供中國公民簡單的路徑進入菲律賓。

當安全成為一場博弈

賴羽倩的際遇並非個案。POGOs通過仲介在各大招聘網站上，不少台灣、中國人受高薪吸引，線上博弈業實際上已成犯罪溫床，綁架、詐騙等層出不窮。

《中央社》報導，一名36歲的施姓男子（Shih Su Yuan）2019年底到菲律賓一家離岸博弈公司工作，想離職卻遭拘禁勒贖，在駐菲代表處聯繫下，菲國警方在1月2日晚救出被害人。在駐菲代表處報案下，菲國警方2019年救出12名台灣人、2018年則救出11名台灣人，均是因博弈公司糾紛、賭博高利貸和住屋糾紛遭拘禁。

《報導者》在〈看不見的線上博弈帝國〉專題中指出，2016年時由於非法打工頻傳，菲律賓政府將原本扎根於地下的博弈產業搬上檯面，授權菲律賓娛樂博彩公司（Philippine Amusement and Gaming Corporation, PAGCOR）發放合法執照。花大錢得到執照POGOs，在主牌照底下可以掛靠大量副牌照，此外，也有許多未持有牌照的小型營運商，幾乎沒有受到政府管制。

根據菲律賓移民局數據顯示，2018年就有超過20萬名中國工人申請工作簽證，當中90％為網路賭場相關工作。另外，菲律賓勞工部（DOLE）在2019年3月做出一項調查，根據POGOs所提交的員工名單，總計雇用了7萬6963名員工，其中，5萬6180人為中國人，其餘為台灣人、印尼人、泰國人等。同時，官方也指出這並非完整的名單，有多間POGOs尚未提供員工清冊。

台灣人除了赴菲工作，也有不少在台灣從上線上博弈業後勤服務。POGOs經營的線上博弈業發展出成功的中國－菲律賓－台灣跨境模式：中國金主投資的營運商，在線上博弈業合法的菲律賓成立營運總部，線上招攬中國賭客下注，台灣提供客服、工程師、設計師等後勤服務。不過，台灣目前仍未有針對該行業的法規，尚屬灰色地帶。

線上博弈業也使得菲律賓當地治安惡化，也有不少中國賭客受害。《BBC中文網》報導，菲律賓執法組織透露，2019一整年，至少發生42起與菲律賓賭場和線上博彩業有關的綁架案。《德國之聲》中文網報導，2019年12月19日，菲律賓當局POGOs一家馬尼拉未獲合法牌照的POGOs，逮捕了342名沒有工作簽證的中國人。另外，以投資詐騙罪逮捕277名中國人，受害者也均為中國人。

當年8月，中國外交部曾要求菲律賓禁止所有形式的線上賭博。「許多中國公民被菲線上博彩公司或實體賭場僱傭在菲非法工作，其中一些人的人身自由受到極大限制。」中國大使館駐菲大使館也表示，「他們的護照被菲方僱主沒收，被強迫在固定地方居住，一些人還遭到勒索，甚至體罰和虐待。

《BBC中文網》報導，目前，菲律賓已停發線上博弈的營業執照。線上博弈業雖然造成犯罪，但也的確幫助菲律賓的經濟發展：菲國當局向業者收取許可費與稅收、吸引大量中國遊客到訪、在博弈公司聚集的阿拉邦（Alabang）或馬卡蒂市（Makati）間接帶動當地房市與民生經濟。也是菲律賓政府不願直接禁止線上博弈的主因。

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責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：楊之瑜