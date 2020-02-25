銅鑼灣書店事件未了，桂民海被指「向境外提供情報」再判囚十年

2017年在中國出獄後一直被中國軟禁的銅鑼灣書店股東、瑞典公民桂民海（中國當局指「桂敏海」），昨（24）日被寧波法院判定「為境外非法提供情報」罪名成立，判處有期徒刑10年，剝奪政治權利5年。

寧波法院官網通報稱，「充份保障了桂敏海依法享有的各項訴訟權利」，且有「部份社會群眾旁聽了宣判」。不過法院並未提供公開宣判的影片或其他相關資訊。通報指，桂民海表示「認罪服判不上訴」。

銅鑼灣書店是一家以出版中國大陸政治禁書聞名的香港獨立書店。書店股東呂波、桂民海、店長林榮基、業務經理張志平、經營者李波等人於2015年10月至12月間，陸續在中國大陸、泰國、甚至在香港境內失蹤，引發銅鑼灣書店事件。

桂民海在2015年10月17日在泰國芭提雅被中方人員帶走，之後遭中國拘禁。新華社曾表示桂民海是先搭飛機由香港前往泰國，再潛入中國大陸「自首」。而瑞典當局當時懷疑桂民海於泰國遭「綁架」回中國，並曾派員到泰國調查，泰國一方確認泰國並沒有桂民海的出境紀錄，令外界相信桂民海遭「綁架」回中國大陸。

2016年1月，一直失蹤的桂民海在官媒中央電視台現身，「承認」2003年一宗醉駕撞死人的交通意外，自稱撞死一名女大學生後逃逸，而是次為自願「偷渡」返回大陸自首。2016年2月，鳳凰衛視播放林榮基、呂波、張志平三人的認罪片段，三人均指證桂民海涉「非法經營書店」，及稱自己受桂民海指示。桂民海公開認罪後於內地就醉駕案服刑，刑期為兩年。

2017年10月，中國官方公布桂民海刑滿獲釋。不過，桂民海仍未獲真正自由，需要定時向警方報到。海外華文作家組成的「獨立中文作家筆會」曾向傳媒透露桂民海獲釋後與妻子在寧波暫住。而桂民海的女兒Angela Gui說，父親在中國大陸東部城市寧波的親戚家中遭到「軟禁」。

2018年1月，桂民海由兩名瑞典領事館人員陪同，乘火車到北京接受醫療檢查時，再被10多名大陸便衣警員在火車上挾走。同年2月桂民海在安排下接受《東網》與《南華早報》專訪，稱他獲釋後瑞典方曾頻密接觸他，並指可協助他前往瑞典，他一時心動下答應，但於火車上遭截查，他對此十分後悔，並覺得自己被瑞典當成「棋子」等。

北京當局後來指控他「攜帶多份涉國家秘密情報」、「涉嫌為境外非法提供國家秘密情報」，又指他受瑞典外交人員唆使，要逃往北京再藉機外逃。最終，寧波法院於昨日宣判他境外非法提供情報罪罪成，入獄10年。

桂民海的情況一直受到各界關注，更提出中方要釋放桂，2019年11月，桂獲瑞典筆會圖霍夫斯基獎（Swedish PEN Tucholsky Prize）。該獎專門授予遭受迫害、威脅或流放的作家，當年得獎者正是桂民海，主辦方要表彰他對言論自由的貢獻。中國駐瑞典大使事前威脅瑞典文化部長林德（Amanda Lind）不要出席頒獎，否則中國將採取反制措施。

瑞典總理勒夫文（Stefan Lofven）隨即回應，瑞典「絕不會屈服於這種威脅」，「在瑞典，我們有言論自由」。林德也依然出席頒獎，她站在象徵桂民海的空椅旁說：「當權者永遠不應任意攻擊藝術表現或發表言論的自由」。

Photo Credit: AP / TPG Images

相較2018年的沸沸揚揚，桂民海今次判刑的消息僅見於法院網站，中國大陸媒體都沒有報導。《蘋果日報》報導指桂民海這則宣判消息，不僅官媒，連地方媒體都沒有報道。而香港親中傳媒《文滙報》，原於今日上午11時01分在官網發佈桂民海判刑的報道，但隨即刪除。現時到文滙網搜尋，可見該報道已被標示為「文滙網已刪文章」。

港台報導，銅鑼灣書店前店長林榮基表示，不清楚桂民海是否曾從事收取和出售國家機密的工作，不能完全抹殺任何可能。不過，他對桂民海再被判刑感到愕然和意外，沒想到桂民海在入獄兩年後，會再被重判10年。他質疑桂民海今次被重判與銅鑼灣書店事件有關，可能因為對方出版被認為不應該出版的消息，影響管治有關。他又說，沒想到事件由2015年至今仍未完結，形容是「天方夜譚」。已移居台灣的林榮基指日後會多留意人身安全，也不敢回港。

Photo Credit: 關鍵評論網/Abby Huang攝 林榮基

港台報導，時事評論員劉銳紹認為，重判桂民海可能與銅鑼灣書店曾計劃出版與國家主席習近平有關的書籍，影響領導人的形象，成為攻擊中國或有關領導人的敏感訊息有關。他又認為，桂民海被指是麻煩製造者，事件引發國際關注和行動，刺激中央情緒，形容有關處理是「欲加之罪」。

「銅鑼灣書店」事件

2015年，銅鑼灣店各股東員工先後被內地強力部門針對，除了桂民海，另一股東李波、店長林榮基、書店總經理呂波及總經理助理張志平均於2015年相繼失蹤。後來在港府及傳媒不斷追問下，內地當局始承認確認5人當時全在內地，4人以非法經營罪刑事拘留，僅李波屬協助調查。

2016年2月底時，香港警方稱在內地一家賓館與李波會面，引述李表示是自己偷渡回內地協助調查，不涉及綁架，要求銷案。李波當時稱他在朋友協助下用自己的方法自願返回內地，目的是要協助調查一名姓桂人士有關的案件，強調無需要特區政府或警方的任何協助，並拒絕透露其他詳情。

事後，李波、呂波及張志平先後於3月返港，並全部要求銷案。林榮基則在在失蹤近8個月後，在6月14日經羅湖返港，同樣，林當時也稱不需特區政府及警方協助，並拒絕透露有關事件詳情。然而，林榮基後來多次批評中共，去年港府企圖強推《逃犯條例》修訂草案，決定赴台，更在當地重啟「銅鑼灣書店」。

曾經引述銅鑼灣書店股東李波自爆被9名大漢推上七人車、從陸路帶返大陸的書店經理胡志偉，2016年曾在《前哨》雜誌撰文並引述與李波的對話，指李波曾聲稱，相信在內地被拘禁的桂民海，「10年之內都出不來」。

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