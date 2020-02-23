解密「新冠病毒」：為什麼抽菸的人重症多？病毒到了夏天會消失嗎？

「宋朝流行瘟疫可能就跟蘇軾吃蝙蝠有關！」「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，又簡稱武漢肺炎）延燒，台灣胸腔暨重症加護醫學會、台灣感染症醫學會16日舉辦「嚴重特殊傳染性肺炎臨床研討會」。馬偕兒童醫院兒童感染科主治醫師黃瑽寧，針對新型冠狀病毒發表演說，快來看看醫師怎麼說。

冠狀病毒是什麼？感染人類有七種

黃瑽寧表示，冠狀病毒屬於網巢病毒目，有外套膜，所以怕酒精、胃酸。裡面包覆很長的單股RNA，將近三萬個密碼子，是所有RNA病毒中最長的。RNA病毒很容易突變，這麼長的基因如果突變很容易滅絕。

然而，冠狀病毒的基因可以利用各種機制轉錄，製造出16種非結構蛋白質，可以保護很長的基因，所以複製出錯率反而降低了。

冠狀病毒中有7種會感染人，造成類似感冒的症狀，其中SARS病毒和新型冠狀病毒都分在同一個次族群。很多人把兩者相提並論，但其實基因差異很大，表現也不一樣。

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新冠病毒哪裡來？棘蛋白基因藏關鍵

在冠狀病毒的三萬個密碼子中，每個冠狀病毒都會有S基因，負責製造棘蛋白（spike protein），感染時用來結合宿主的受體。

針對新型冠狀病毒的病毒學特徵，一開始研究認為與SARS病毒基因組79％相似。但後來《自然》期刊證實，其與雲南蝙蝠的病毒基因相似度達96.2％。醫師表示不可思議，過去認為冠狀病毒會先感染中間宿主，經過基因調整，才傳染到人，「但人和蝙蝠的相似度超高，幾乎是蝙蝠可直接傳給人。」

其中，接觸宿主受體的棘蛋白的S基因，蝙蝠和人的病毒相似度93.1％，胺基酸相似度更高達97.7％，只差2.3％，很可能是蝙蝠傳人的關鍵。

論文指出，冠狀病毒進入人體時，除了結合宿主受體，還需要蛋白酶將棘蛋白切割，才可以把病毒的外套膜打開，把基因注入宿主。

有研究指出，新型冠狀病毒的棘蛋白被切割的地方，叫做furin-like cleavage site。這段是蝙蝠病毒沒有的，有些感染人的病毒也有，很可能是新型冠狀病毒感染人的關鍵，

病毒感染人體的大門：ACE2受體

冠狀病毒結合哪個人類細胞受體來感染？黃瑽寧提到，研究認為新型冠狀病毒，透過連接血管張力素轉化酶 2（angiotensin converting enzyme 2, ACE2）受體，可能是病毒進入人體細胞的大門，也是蝙蝠、豬隻的大門，是深受病毒青睞的受體。

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接觸ACE2受體感染人類的冠狀病毒中，只有新型冠狀病毒、SARS和HCoV-NL63，但三者用來連接的蛋白質區塊都不同。在SARS病毒中，結合ACE2受體能力比NL63強，很快就進入人體，繁殖數量多，造成的免疫反應強，嚴重度就高。

新型冠狀病毒與SARS病毒和比，其ACE2受體連接強度，研究估計是SARS病毒73％，另一篇則算出65％，推論嚴重度可能比較低。

ACE2受體廣泛存在肺部細胞，但腸胃道、血管內皮細胞與平滑肌也都存在。病毒會從此處「開門」進入細胞嗎？醫師表示不一定，有報導在肛門拭子可發現病毒RNA，但不等於可糞口傳染，「找到屍體不代表可以找到活的人，要在糞便找出活的病毒，才證明有糞口傳染。」

目前，只能證實新型冠狀病毒能飛沫和接觸感染，連垂直感染都還不確定。

至於病毒已經傳人一段時間，有適應人的突變嗎？會不會因為一個突變，它傳染力增加或致死率增加呢？黃瑽寧認為，根據資料，確實有突變。但突變率屬於正常，顯示病毒在人類身上適應良好，不用太大改變。

新冠病毒有何症狀？輕重症不同

黃瑽寧指出，隨新資料更新，輕症變多，發現患者年齡下降，男性變少，發燒和喘的比例降低，且肌肉痠痛的比率增加。他說，很可能很多重症患者其實會肌肉痠痛，但沒時間回想。至於流鼻涕，一般認為ACE2最多的地方在肺部，病毒要到很深的地方才找的到門，理論上沒有上呼吸道症狀，可能是免疫反應。

Photo Credit：健康醫療網 醫師歸納指出，隨新資料更新，輕症變多，發現患者年齡下降，男性變少，發燒和喘的比例降低，且肌肉痠痛的比率增加。

為什麼抽菸的人重症多？

黃瑽寧解釋，病毒進入細胞的門是ACE2，如果細胞表現越多ACE2，病毒就有更多機會進入細胞，所以ACE2可能與疾病嚴重程度成正比。有研究指出，抽菸的人的細胞表現越多ACE2，可能是抽菸重症機率高的原因。

在中國，約每兩人有一人抽菸，女性抽菸比率只有3％，這也可能是男性重症比率較多的因素。

小朋友症狀為何較輕微？

黃瑽寧指出，流感重症是老人和小孩都比較多，為何冠狀病毒感染小孩的症狀不明顯？SARS研究指出，病毒的棘蛋白也會和游離的ACE2結合，ACE2原本功能是有幫助修復肺部傷害，但若SARS綁架了ACE2，肺部傷害修補功能就被抑制，肺部傷害會更嚴重。

而當ACE2被綁架時，ACE（angiotensin converting enzyme）就會上升，研究發現ACE上升與肺部傷害有關係。老鼠研究發現，年輕老鼠的ACE比較少，越老越多，肺部傷害就越明顯。因此，老人可能ACE比較高，而ACE2又被病毒綁架，才造成肺部傷害較嚴重的情況。

所以，有可能小孩感染冠狀病毒後，沒有症狀，有機會產生抗體，後續就不會變嚴重。

因此，有科學家推論，就讓老年人感染，但試圖恢復游離的ACE2功能，抑制ACE活性，或許可減少肺部傷害。目前心臟科等都有相關功能的現成藥物，過去就有研究指出，這類藥物確實能降低肺部傷害，或許是可以嘗試的治療方式。

疫情延燒，未來有什麼展望？

黃瑽寧提到，有希望的藥物包括以下：

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醫師認為，藥物、疫苗沒這麼快，洗手還是比較重要。許多報導說潛伏期可能高達20幾天，其實錯誤的機率很大，可能中間有感染者，或者病毒已經在桌上停留3－5天，後來才摸到感染。很多研究指出，冠狀病毒可能活5－10天是有可能的，物體表面的接觸感染在微生物感染很常見。

有辦法抑制病情嗎？從數學模型演算，他持悲觀態度，因為有10％病人是輕微症狀或無症狀，就算傳染力只有1％，要控制其實也很困難。很難像SARS自然消失，除非有疫苗。

夏天病毒會不見嗎？醫師舉高緯度的英國為例，發現冬天時冠狀病毒流行比較多，夏天就消失；但緯度和台灣相近的廣州，其實夏天時病毒沒有消失，一整年都有，不用期待病毒夏天會消失。

不過，黃瑽寧指出，這隻病毒的病例再生數有高有低（代表1名患者可感染多少人）。只要每個人都洗手、不要亂碰，疫情指數就可以降低，若醫療系統充足，死亡率也可降低，端看個人如何防護、國家如何防疫。

日光之下並無新事，冠狀病毒侵襲人類有歷史

「聖經說：『已有的事，後必再有，日光之下並無新事。』」黃瑽寧說，另一隻冠狀病毒HCoV-NL63在800年前，從蝙蝠傳到人。後續還有SARS，現在是新病毒。

他兒子曾問他800年前冠狀病毒怎麼傳給人？醫師回說，800年前宋朝，蘇軾寫過一首詩：「聞子由瘦，五日一見花豬肉，十日一遇黃雞粥，士人頓頓食藷芋，薦以薰鼠燒蝙蝠。」

他指出，那時人會吃蝙蝠，還用蝙蝠糞便做中藥，且宋朝300年間，發生大規模瘟疫近40幾次，醫師說，很可能有一次就是HCoV-NL63。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航