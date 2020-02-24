中國崛起神話全盤瓦解：後武漢肺炎時代，兩岸關係再也回不去了

文：賴怡忠（讀錯書，入錯行，生錯時代的政治邊緣人）

一月初出現全球性擴張的武漢肺炎，至今沒看到消退跡象。中國外長王毅說武漢傳出之連續下降的確認染病數量之資訊，顯示了該肺炎疫情已經邁向能管可控，但第二天隨即被湖北省新增一萬四千個病例的公布打臉。中國迄今硬軟「封城」的近八十省市，現在也都還沒聽到要解封的訊息。目前也不知道武漢肺炎之後的發展：到底是會像當年SARS 一樣在四個月迅速消失，還是會變成類似流感，以較不嚴厲的疫情作為，在人類社會找到生存之道，但是每幾年都會來一下。

不管武漢肺炎是否會與人類社會共存而成為季節性類流感議題，或是如同當年SARS般從社會消失，目前中國的作為已對兩岸關係產生負面的影響。但與十七年前的SARS不同，武漢肺炎對於今日兩岸互動結構可能產生了永久性的衝擊。因此不論是短期的社會負面觀感，或是衝擊到兩岸既有的互動結構，武漢肺炎對於兩岸關係影響不可小覷。

中國維穩高於一切而隱匿疫情，造成武漢肺炎失控

即便WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom）大力稱頌中國對武漢肺炎疫情的處置，但國際社會早就不理會聽譚德塞的鬼扯，不但認為疫情已經失控，更認為中國隱匿是造成疫情失控與全球化的元凶。而這個隱匿與最高層的作為直接相關。

特別是當外交部發言人華春瑩表示中國不僅在十二月底通報WHO，也在1月3日告知美國，同時內部文件也顯示習近平在1月7日已經知情時，但武漢市長卻說為了等上層批示，是導致其遲至1月23日才下達武漢封城決定的主因。之前為了避免引發驚慌而強調一切如常，希望維繫日常運作。但因去年十二月中國公安對於其醫護的示警（例如李文亮）以散播謠言追放訓斥，顯示中國早在十二月就得知疫情問題嚴重，但也開始隱匿問題，對國際社會瞞到去（2019）年底（去年底才向WHO通報），對國內更是瞞到今年一月中旬以後，直到小年夜決定封城。

中國在這個過程除了隱匿疫情不報，且為了維穩之故，還刻意排除任何可以引發民眾聯想的作為，因此剝奪民眾自保的機會，更讓民眾無故暴露在病毒攻擊。今天疫情會從武漢、全中國，甚至向全世界蔓延一發不可收拾，正是中國這種統治心態直接帶來的後果。這是個中國共產黨人禍所導致的世界災難。

在湖北台灣人成為北京一中主張的政治人質

在武漢肺炎還沒成為疫情時，大家多預期中國在選後不會改變既有政策，且會持續對蔡政府施壓，以強調自己是具一貫性的行為者，來閃躲台灣總統選舉結果形同否決北京對台作為的尷尬處境。但當中國在武漢肺炎時，還不忘記將在中的台灣人當成其一中原則的政治人質，這就不是一貫性可以解釋的了。

還記得今年1月15日國台辦記者會，其重點是對台灣選舉的中方認知與定調，在記者會上完全沒提武漢肺炎疫情。甚至到了1月23日武漢市宣布封城後，也沒見國台辦主動出面對在武漢與湖北的台灣民眾提出什麼樣的建議，也沒看到國台辦提供何種協助。

等到1月28日美國以飛機撤離第一批在武漢地區的美國公民後，面對台灣提出要派飛機載運台灣公民回國的撤僑要求時，國台辦不僅不回應，還說台灣民眾在湖北地區受到很好的照顧，形同否決撤僑請求。但過了七天後，又說要以包機回台方式撤離在武漢的台灣民眾。但堅持要乘坐中國飛機，不接受台灣派機去武漢接人。

之後的發展大家都看到，面對台灣提出的乘客優先順序、名單、機上必要的防護措施等，中方通通沒有做。還讓原先不在名單中的武漢肺炎確診民眾上機。這種種荒誕至極的作為，讓台灣民眾發現原來北京會堅持以中國飛機，拒絕台灣派機接回，也不讓台灣醫護登上回台包機以確保防疫措施等，就是為了方便其可以臨時更改名單、胡亂塞人、不遵守必要防護措施等舉措。

之後還出現中國進一步提出近千人的回台名單。之前中方不理會台灣的撤僑要求（說台商在湖北被照顧得很好），但十天後又大轉彎搞了個千人回台計畫，這前後的自相矛盾，缺乏決策理性與溝通誠意的作為，已經不是兩岸缺乏互信等可以解釋。只能說中方似乎一開始就把在湖北的台灣人當成一中政治的人質，對台灣的呼籲不予理會，但當疫情一發不可收拾超過其負荷後，又無視台灣的照護能量，硬要以中方控制的包機運送千人到台灣，被拒後就反向指控是台灣拒收。

自己不守約定與破壞默契，待事情拖到無法收拾後又見羞轉生氣反指控受害者。中國這種將公共疫情政治化，還藉疫情操作一中，把在中國的台灣人當政治人質的野蠻作為，這次讓台灣民眾看在眼裡。變成了二十一世紀的千島湖事件。

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隨著疫情越趨嚴重，軍事恫嚇與外交打壓變本加厲

在武漢肺炎疫情失控時，中國的對台打壓一樣沒閒著。

2月9日、10日兩天，包含轟六、殲11、空警500等中國多型號、多架次戰機，繞行巴士海峽、西太平洋、宮古海峽進行「遠海長訓」，環繞台灣周邊空域。第二天並有戰機再度入侵台海中線，還曾傳出殲11戰機對我戰機「鎖定」（但空軍表示當天攔截過程中，並沒有這個訊息）。

除了軍事進逼外，中國對台灣打壓更嚴重的所在是在國際組織，不論是在世界衛生組織（WHO），或是國際民航組織（ICAO）等。世界衛生組織（WHO）一開始先是拒絕邀請台灣專家參與緊急會議，至今持續將台、港、澳都列為中國治下的一區，還更改台灣名稱為「台北及周邊地區」（Taipei and Environs）。

同樣地，國際民航組織對於台灣的討論也採取打壓的態度，還說台灣是中國一省。當WHO與ICAO都直接將台灣視為中國一省後，各國採取對中國旅客與飛行器所採取的隔離檢疫措施，或是規劃禁飛及其他管制作為，就都開始自動將台灣列入。義大利、越南、斯里蘭卡、薩爾瓦多、菲律賓、模里西斯等國都先後傳出其對中、港、澳的嚴格檢疫措施同樣適用到台灣，但疫情更嚴重的泰國與新加坡卻沒有這樣的待遇。

很明顯的，就是WHO、ICAO等國際組織在對台灣套用一中原則，而一些國家沒多注意就直接使用。期間雖然經過交涉，越南與菲律賓收回成命，但一些與台灣關係沒那麼密切的國家就還是持續使用。

這並不是聯合國相關國際組織已經存在台灣是中國一部分的共識，因為聯合國2758決議只談到中國代表權是由北京政府代表，沒提及任何與台灣的關係。現在會如此主要是因為中國在2007年後，就開始有系統介入及參與聯合國相關多邊組織與專門機構的運作，包括掌握其秘書處高階位置等，之後再透過掌握這些位置，直接從執行單位下達一中原則、排除台灣的指示。

世界衛生組織從2007－2017是由中國香港的陳馮富珍擔任秘書長，之後直接支持時任衣索比亞外長的譚德塞競選世衛祕書長，在譚德塞當選後，譚也在世衛秘書處安插中國籍人士擔任有關流行病議題的執行主任。

國際民航組織在2013年大會改選後，也是透過類似的交換，讓中國籍的柳芳擔任ICAO的秘書長。之後國際民航組織就不再邀請台灣參加每三年一次的世界民航大會，2018年出現追認中國單方面使用M503航線的爭議，現在更是直接將台灣列為中國的一省。

在台灣忙著阻絕中國因治理失能而對外散布的武漢肺炎時，北京還利用其控制運作的國際組織偷渡中國的一中原則。讓台灣旅客在義大利、菲律賓、越南出現飛到當地被告知無法入境，或是需要臨時改買機票從其他管道回台灣等處境，造成本身在金錢與權益的實質損失。過去是抽象的一中原則壓力，讓政府外交主責者傷透腦筋，但現在則是以赤裸裸的中國影響力直接規訓一般台灣旅客，感受到的制度性暴力更是直接。

中國官方與官媒屢屢指控台灣「以疫謀獨」，但實情是中國在防疫已經火燒屁股時還派機侵擾台灣、越過台海中線、甚至傳出鎖定我機。台灣的旅客還因中國在國際組織偷渡的一中原則被迫與中國疫情綁在一起，造成金錢與精神的雙重損失。中國把沒病綁成有病，但對有病又不處理，還讓一般台灣人受到損失。這種全面封殺的操作，讓選後的兩岸關係前景變得更為悲觀。

中國崛起神話，因其武漢肺炎處置而在台灣民眾面前全盤瓦解

大家常將這次武漢肺炎與十七年前的SARS疫情相比較。世衛組織說十七年前中國對SARS一樣在隱匿，但這次的反應比上次要快得多，因此北京這次的作為還是值得稱讚。我實在不知道現在的世衛組織專家是根據什麼來判斷，十七年前SARS疫情中國有吹哨者蔣彥永醫生，而且當年的疫情是從廣州直擊北京，但這次卻是先在武漢流傳一段時間，有醫生在微博發個牢騷就被指控在散布謠言還迫其簽認罪書，連吹哨都沒有辦法。與十七年前的SARS相比，今天的中國在隱匿與壓制訊息上更顯得全面。

如果真有差異，反而是此次台灣社會對於中國統治能力的評價與十七年前大不相同。面對當時SARS疫情爆發，還記得台灣有一群人認為應採取霹靂手段，並拼命稱讚中國，認為北京的管制手段正是台灣需要學習的。特別是一位被之後馬政府奉為上賓的大學特聘教授公開主張，全國都應該強制隔離十天禁止外出，屆時有病者自然會發病，我們就能夠分辨出誰是帶原者。

但看看中國從武漢封城到現在延伸為全國超過十分之一人口被硬／軟封城，甚至湖北若干區域被軍管，在沒有民生物資提供的狀況下還逕自被直接硬封家，連出門都不行。但從1月23日武漢開始封城至今近一個月，遠超過所謂十四天的自我隔離期，但武漢與湖北疫情反而日益嚴重。還好當年民進黨政府沒有這麼做，反而是馬英九市長在毫無準備下直接封院，是造成當年台灣SARS疫情失控的主因。不知道當年那位學富五車，人文與理工學識一把抓的大教授看到今天中國封城實驗的這種後果，是否對當年提出的笨蛋建議有過絲毫反省？

只是在今天台灣社會在面對武漢肺炎的巨大威脅時，已經沒看到當年對專制統治的無限讚美，更多是對民主社會的自由與開放的堅持，以及為了維持這個生活方式而需要社會契約之重視。人民認為為了民主自由與開放社會的永續，某些自由在此時可以被適度管制。

這是一個對共同體的直接肯認，人民願意接受政府的建議是因為對政府與對彼此的信任，社會依舊井然有序，此時對民主體制的信心較過去任何時候都高，沒有當年「民主體制較獨裁制度更無法面對危機」的胡言亂語。這次大家也更看清楚中國建立在維穩謊言的所謂大有能政府之虛妄。

在某方面也可以說，從2002年以後的中國崛起論，在今天的台灣社會已被大幅消風，對台灣共同體的支持也較過去任何一個時間更強。這是與統獨爭議及台灣認同等議題相比不遑多讓的重要變化。中國欺負台灣固然會引發民眾的不滿，但對台灣人民來說，這個武漢肺炎疫情讓中國失去了那個過去充滿無限期待的崛起強權之浪漫想像。這對於之後的兩岸關係氛圍會有非常深遠的影響。

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供應鏈「脫中化／減中化」改變在中台商態度

中國在武漢肺炎出現疫情前的經濟成長已經趨緩，美中貿易戰更是讓中國緊張萬分。有一說認為習近平早在1月3日已經對內針對武漢疫情做出要求，但直到1月20日才下具體指示的理由，就是中國不願在1月15日美中第一階段經濟協議簽署前露出任何疫情訊息，以避免被美國拿防疫為藉口升高價碼，讓中國處於更不利的境地。但當北京等到美中第一階段經濟協議簽完後再動作，加上習近平之後還跑到緬甸進行國是訪問，因此等他回國後就是1月20日。但時間已經太晚，武漢疫情已經控制不住了。

如果這個推測是真，這也表示北京當時對於美中第一階段的經濟協議是多麼的戒慎恐懼，因此啥事都不管，專心確定要有個協議，以便為日趨下墜的中國經濟「捎來好消息」。由於為了控制武漢疫情，不管是為了阻止病毒外逃還是阻止病毒進來所採取的各種軟硬封城措施，造成工廠因此無法開工，衍生出生產供應鏈斷鍊的狀況，更進一步讓中國經濟持續探底。為此習近平勃然大怒，認為不能過度防疫而傷害經濟動能。只是習近平再怎麼動怒以逼迫工廠開工，但不少工廠開工後立即出現群聚感染而又要被迫停工。

武漢是中國光電資訊、汽車、生技等產業的重鎮，也是中國製造2025高科技產業的中心之一，以武漢為中心的京東方、長江存儲都是其中要角。特別是在過去十年因沿海省份工資大漲，使得不少至製造業向中國內陸移動。武漢號稱九省通衢，其工資又相對便宜，地位類似美國的芝加哥，已成為中國的製造業中心。因此光是武漢一地的疫情，對中國整體製造業就產生重大衝擊。現在更因疫情外溢到其他地區，不管是為了防止疫情擴散或是擋住不使疫情進入，中國的製造業超過一半已處於停工狀態。供應鏈出現無庫存甚至斷鍊的危機。這使不少原先對美中第一階段經濟協議還抱持期待的老闆們開始認真思考，須修正其供應鏈對中國過度倚賴的狀況。對於兩岸關係會帶來的是投資、台商與台幹進一步的減少。

由於導致供應鏈調整的因由，不是出現天災等不可抗力因素，而是中國統治模式讓問題惡化所致，這使得武漢肺炎所帶來的供應鏈問題，變成直指對中國共產黨的統治能力與信任感。一方面武漢肺炎疫情強化了生產供應鏈的「減中／脫中」趨勢，同時也讓在中的台商對共產黨的信心潰堤。與十七年前SARS疫情相比，武漢肺炎加深在中台商對共產黨的不信任與台資的減少。

為了防疫而祭出的對有旅遊中國的人員的隔離措施，使得現在還在台灣的大陸人士數量不及一萬，實質回到SARS時代以前，但未見社會對此的強烈反彈，顯示現在的態度大不同。兩岸關係從SARS到武漢肺炎，足足繞了一大圈。

中國是安全威脅、社會風險、非經濟機會，後SARS時代的紅利已大幅用罄

當年SARS疫情發生時，中國才剛加入世貿組織不久，國際熱錢持續湧入，加上疫情不長，所以中國經濟動能很快就恢復。因此SARS反而是見證中國的耐力與創新能力的契機。但現在中國雖然對世界經濟的比重是當年SARS發生時的四倍，但今天全世界看到的中國，已不再是當年那個風生水起，經濟動能活跳跳的崛起國家。而是個經濟動能盡失，成長趨緩甚至萎縮，對外界充滿歇斯底里疑懼，對內則是官員怕領導，領導成天擔心老百姓要造反，老百姓不相信共產黨治理的無信任社會。北京政府在武漢肺炎疫情上演的悲／鬧劇，進一步讓世界知道中國是個什麼樣的高風險國家。

對台灣人來說，中國長期對台灣軍事恫嚇與外交打壓，本就是個充滿敵意的安全威脅。先前的美中貿易戰已使「中國經濟機會論」大幅消風，現更因武漢肺炎所暴露的治理問題，使得今天的中國還加上高社會風險的印象。基本上中國已經揮霍完後SARS時代其在兩岸與國際所播下的形象紅利，這對後武漢肺炎時代的兩岸關係會有深遠影響。武漢肺炎像是個揭露中國沒穿新衣的巨量海嘯，中國崛起已是過去式，中國的崩壞則是進行式，對兩岸關係來說，現在一切再也回不去了。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：羅元祺

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