武漢肺炎考驗中國外交：王毅會晤東協外長，稱中方保護中國人，也保護各國人民

（中央社）中國外交部長王毅2月20日表示，中方控制新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情的努力正在奏效，並把新增感染病例減少歸功於採取強烈因應行動。

王毅在寮國首都永珍出席中國－東南亞國家協會（ASEAN）特別外長會議。他在與東協10國外長談話前指出，儘管全球出現恐慌，但新冠肺炎疫情是「可控的」及「可治的」。

王毅指稱，中國不僅正保護自己的人民，也正保護世界各國人民。他指的是中國境內最近新冠病毒病例急劇下降，這種病毒已在中國造成逾2100人死亡。

中國與東協鄰國倉促召開峰會的時機，適逢東協國家禁止中國遊客入境之際，東協地區依賴中國的貨物及旅客流入，在禁令後面臨巨額損失。

菲律賓、新加坡及越南已禁止來自中國大陸的班機入境、暫停免簽入境措施，並且在入境口岸加強健康篩檢。

泰國未實行這類限制，據報本月來自中國大陸遊客人數減少90%，對已陷入困境的旅遊業構成打擊。旅遊業占泰國國內生產毛額近1/5。

泰國預期遊客逐漸減少造成的損失，至年底將超過80億美元。

2003年在嚴重急性呼吸道症候群（SARS）爆發之後，中國與東協也曾舉行類似會議。

東協能否同心聯手防新冠病毒 考驗中國軟實力

新型冠狀病毒快速擴散，北京處理疫情方式飽受批評，中國20日與東南亞國家協會成員舉行特別會議討論疫情，呼籲區域各國團結一致。東協國家的反應將成與中國友誼的試金石。

路透社報導，中國在寮國舉辦這場倉促安排的中國－東南亞國家協會（ASEAN）特別外長會議，代表北京當局正尋求較小鄰國支持。近年來，中國在東南亞「大撒幣」，投入數十億美元計資金於基礎建設和投資。

中國外交部長王毅今天敦促新加坡，放寬針對中國遊客的旅遊禁令，並在與東協外長舉行的會議上討論有關旅行及貿易限制等議題。

王毅隨後在記者會上說：「恐懼比病毒更具威脅性，信心比黃金更珍貴。」

新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授吳木鑾（Alfred M. Wu）表示，中國正在宣揚與東協友誼升溫的訊息，反制西方抨擊中國處理疫情不力的批評聲浪。

北京當局處理新型冠狀病毒疫情的方式引發各界批評，武漢肺炎已造成至少2000人喪命。

遏制病毒傳播的旅行禁令已讓全球第2大經濟體中國陷入大部分停擺，也讓中國國家主席習近平力推一帶一路倡議的鐵路、港口和高速公路關鍵項目受挫。

擔任網站Panda Paw Dragon Claw共同編輯的獨立研究員白克斯特（Tom Baxter）說，各國對新型冠狀病毒疫情的反應儼然成為「友誼試金石」。Panda Paw Dragon Claw多撰寫有關中國在海外影響力的文章。

從新加坡全面禁止中國旅客入境，到北京當局親密盟友柬埔寨的開放作法，東協10國對中國旅客的旅行規範各有不同。

在會議開始前，泰國今天發布旅行建議，呼籲泰國公民非必要勿前往中國，並建議已赴中國的泰國人離開當地，暗示可能會進一步限制飛往中國航班。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範



