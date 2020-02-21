韓國武漢肺炎：單日增加52名確診75%與教會有關，軍隊也出現首例確診

韓國政府21日更新COVID-19（2019年冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎）的確診人數，比20日大增52例，其中39例與新天地教會相關，占比高達75%。另外，清道郡大南醫院傳出院內感染，韓國軍隊也出現首名確診病例。而目前確診病例高達111例（佔總確診病例71%）的大邱、慶尚北道地區，21日也被指定為「傳染病特別管理地區」。

（中央社）韓國政府21日上午更新武漢肺炎確診數，較20日下午4時大增52例，總計達156例，新增病例中有41例在大邱、慶尚北道地區，該地區至今累計確診數已達111例，超過7成。

韓國中央防疫對策本部21日的通報，新增52例感染武漢肺炎確診病例，其中包括大邱、慶尚北道地區41例、首爾3例、慶尚南道2例、忠清南道1例、忠清北道1例、京畿道1例、全羅北道1例、濟州1例、光州1例。

韓國21日新增52例一覽表 地區 新天地會教會相關 清道郡大南醫院相關 調查中 總計 大邱 33 5 38 首爾 3 3 慶北 2 1 3 慶南 2 2 忠南 1 1 忠北 1 1 京畿 1 1 全北 1 1 濟州 1 1 光州 1 1 總計 39 1 12 52

新天地會教友新增39例

值得注意的是，新增確診例中，有39人與被稱為「超級傳播者」的第31例同為新天地教會教友，其中33例位於大邱、慶尚北道2例、慶尚南道2例、忠清北道1例、光州1例。新天地教會相關確診人數至今共計82例。

被大邱市當局列為追蹤對象的新天地教會相關人士近4500人，其中約400人（8.9%）尚未取得聯繫，另有544名出現疑似症狀，已先採取自家隔離措施，其餘3500多人則表示沒有症狀。

清道郡大南醫院累計確診16例，封院隔離

出現院內群聚感染的清道大南醫院（音譯）則新增1例，至今累計確診16例，其中5人為護理師。

大邱市、慶尚北道清道郡成為「傳染病特別管理地區」

大邱、慶尚北道地區是目前確診人數最多的地區，共計多達111例，其中84例集中在出現超級傳播者的大邱市。韓國國務總理丁世均今天也宣布將疫情劇增的大邱市、慶尚北道清道郡指定為傳染病特別管理地區。

大邱市當局目前已決定取消或延期舉行2月28日民主運動紀念典禮、31節紀念活動及K-pop Super Concert等2、3月活動；並要求室內1324所幼稚園休園，252所老人醫療設施管制外部人員進出及會面。

韓國當局已對超過1.4萬人進行採檢，除確診的156人外，約1.2萬人採檢結果為陰性，仍有2707人正在等待結果出爐。

韓國部隊現首名確診，韓國22日起限制士兵外出、休假

《中央社》報導，此外，韓國部隊首現冠狀病毒疾病感染者後，國防部發布疫情防控措施，22日起限制官兵外出休假。

韓國部隊的首例確診患者是在濟州海軍部隊工作的一名中尉，他從13日開始到大邱休假，18日下午乘飛機返回濟州並歸隊，20日因出現咳嗽等症狀到醫院接受病毒檢測後返回部隊。

為防止疫情擴散，韓國國防部決定從22日起限制官兵休假、外出、外宿和探視。

韓國軍方正在對本月初曾到大邱和慶尚北道地區休假的官兵人數進行調查。據軍方人士透露，第一輪調查中，某一支部隊2月10日後去過大邱和慶北地區的官兵有1000多人，預計綜合海陸空三軍的調查結果後，實際數字會更多。

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責任編輯：李修慧

核稿編輯：楊士範