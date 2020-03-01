守護靜謐暗夜：台灣「光害防治」與「星空保護」的漫漫長路

文：劉志安（現任台北市天文協會常務理事）

當「光」成了一種公害

光害，是一種新型態的環境問題，一直以來大眾對它很陌生。隨著人類工商業日漸發達、夜間活動的型態越來越多元，對於夜間照明的需求也越高，光害所造成的影響也就愈發顯著、爭議也開始多了起來。從能源的浪費、身體的健康、農作物的生產，一直到對自然生態、野生動植物生存環境的影響等，比比皆是。當然還包括對於天文研究與觀星的影響。

因此，光害漸漸受到世界各先進國家的重視，制定相關法案並施行防治措施，以減輕光害對於環境的不良影響。不僅外國如此，國內的環境光害近年來也日趨嚴重──政策面該如何來面對這問題？技術面該從何處下手解決？民眾如何建立新觀念、改變夜間使用燈光的習慣？眾多問題一湧而上，可說是萬事起頭難啊。

訪美取經，守護靜謐暗夜

多年來，台灣熱心的天文同好，在全台各地透過舉辦各種天文相關活動，一方面推展天文科普、一方面也帶領大眾領略星空之美，藉以宣揚光害防治的理念。經過一番努力，在機緣成熟之下，筆者與這些同好順勢推動一項史無前例的計畫：創建一個可以與國際並駕齊驅的「星空保護區」，以建立模範指標。

在南投縣政府、太魯閣國家公園管理處和林務局東勢林管處等單位的支持下，合歡山暗空公園計畫正式推動，成為國內首個官方認可的星空保護區。經過半年的積極籌備與努力策畫，筆者團隊終於在2018年7月底，向國際暗空協會（International Dark-sky Association, IDA）遞送「合歡山暗空公園」的申請文件。10月，規畫多時、預計前往國際暗空協會與位於美國西部幾座暗空公園的參訪之旅，終於啟程。這趟行程象徵台灣在光害防治與星空保護方面的工作與理念，正式與國際接軌。

圖片來源：作者提供

全球星空保護的幕後推手

IDA是位於美國亞歷桑納州土桑市（Tucson）的國際性非營利組織，致力於推動全球的光害防制工作。其影響力遍及全球各大洲，許多國家設立的國家公園、生態保護區等都改善光害來參與響應。目前世界各國提出申請而獲得認證的暗空公園、暗空保護區與暗空社區等項目，總和已經超過100多處。

最新通過認證的是德國的富爾達小鎮，人口約有6萬8000人，位於倫山（Rhön）附近，為一由聯合國國際教科文組織認證的生態保護區，同時也是IDA認證的暗空保護區的西部邊緣。從2014年開始進行小鎮的光害防制計畫，經過這麼多年的努力，終於通過了國際暗空社區的臨時認證（表示還有些需要改進的地方），是德國第一個認證的國際黑暗社區。

降低光害二三事──請問是要多暗？

國際暗空協會所做的認證有其獨到之處，並不是完全無光害、無人居住的荒原，因為那太容易了。他們所要的是人們經常造訪或有人居住的地方，有既成的人為光害燈源。但經過協商、意見溝通與整合後，一起進行環境光害的改善，且能符合所訂定的低光害標準，才會給予認證，是相當有意義的一個過程。

讀者可能會問，所謂推動光害防治，是要消滅所有的燈光嗎？這誤會可大了。其實簡單來說，就是要適當、合理且友善環境地使用室外燈光。如何做到這些要求？國際暗天協會提出以下五點建議：

只在需要的時候照明 只在需要的地方照明 不應超過必要的亮度 將藍光照射減到最小 指向下方的完整遮罩

大家可以試著檢視生活周遭的夜間燈具燈光，不難發現，有大部分的燈光照明是浪費的。比如說，有些燈是沒有加裝燈罩的，它照射出來的光線四散，有絕大部分照向天空，而這以燈光發光源為中心的水平面以上，照向天空的光就浪費掉了，同時這就是暗夜中最大的光害源。

另有一些燈具雖然在沒有燈光照射面是平的，但是安裝時沒有水平面向下，有部分光線仍會照射到天空，這也是光害的來源。所以，要達成低光害的要求其實並不難，只需要做到燈緣的水平面向下照射或加裝燈罩，讓燈光不直接照射天空，光線只照射需要被照明的地方，就能解決大部分的光害源問題。

從模範城市，借鏡燈火適明

這趟美國的參訪行程中，筆者團隊走訪約書亞樹國家公園（Joshua Tree National Park）、仙人掌國家公園（Saguaro National Park）及大峽谷國家公園（Grand Canyon National Park）等，幾乎所有的室外燈具燈光都符合低光害的要求，加燈罩或燈緣水平面向下、並採用低亮度的橘黃色光源（圖一）。

圖片來源：作者提供 圖一：美國的路燈。（劉志安攝影）

此外，團隊也針對所經過的大小城市進行觀察，包括洛杉磯、鳳凰城、土桑市、旗桿鎮與卡納布等，絕大部分的路燈也都是燈緣水平面向下的設計。這是美國國家訂定的標準，值得台灣參考學習。

更神奇的是，位在暗空公園附近的小城鎮，除了路燈、街燈、住宅居家的室外燈依循低光害要求外，就連加油站、大型賣場的招牌、停車場或如麥當勞、7-11的招牌燈光等，都是低亮度、加燈罩的照明，著實展現先進國家對環境負責任的態度與風範。真的會讓人在心裡自問：「我們台灣能做到嗎？」

從合歡山暗空公園，看台灣光害防治

回國後，在南投縣政府的支持之下，團隊積極安排邀請國際暗空協會成員造訪台灣，並邀請他們來合歡山暗空供院預定地現場場勘，給予團隊意見改進。

合歡山是一個指標，團隊透過樹立一個指標，將星空保護的理念宣揚推展出去，讓更多的地方來跟進與學習，才能讓台灣其他同樣適合觀星地點的美麗星空都可以受到保護。不只如此，團隊也透過理念的宣揚，讓想要親近、觀賞美麗星空的人們，更懂得要珍惜、保護它，那才是推動合歡山上美麗的星空成為國際暗空公園的重要意義。

國內推動光害防治剛起步，目前，團隊已拜訪經濟部工業局及主管環境保護的環保署，希望未來能制訂台灣光害防治法案與技術規範，讓此願景可以早日達成。面對光害防治，台灣仍有漫漫長路要繼續努力。

參考資料

國際暗空協會官網

Fulda, Germany Earns International Dark Sky Community Status, First in the Country, International Dark-sky Association, https://bit.ly/2H6gLYb,2019 ∕ 2 ∕ 7.

本文經科學月刊授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航