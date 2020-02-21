立法院新會期開議：宣讀共同聲明爭取參與WHO、紓困條例逕付二讀

立法院第十屆第一會期今（21）日開議，院會宣讀通過立法院朝野黨團共同聲明，強烈表達支持政府持續爭取參與世界衛生組織（WHO）。另外各黨團也通過朝野協商達成結論，各黨團同意將有關「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」草案等8案，併案逕付二讀，24日進行朝野協商，全案25日拚三讀。

各黨團版本紓困條例拼下週協商、三讀通過

最早提出紓困條例草案的是國民黨立法院黨團，草案名稱為《新型冠狀病毒疾病紓困暨獎勵暫行條例草案》，共12條條文，內容包括編列500億元特別預算支應各產業紓困，並明訂民眾因防疫必須接受檢疫或隔離者，應給予「公假」及請領「防疫津貼」等。

台灣民眾黨立法院黨團日前推出的草案名稱為《2019新型冠狀病毒防疫及基層紓困條例》，共13條條文，明定執行經費以民國105年到108年的歲計賸餘1100億元為上限，並將「防疫照顧假」入法，也訂定「生活津貼」與罰則等，並強調對基層勞工、中小型企業的紓困方案。

行政院會則於昨天通過院版的草案，名稱為《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，分為防治、紓困、振興與罰則四部分，共18條條文，編列特別預算600億。規定遭衛生機關判定須隔離或檢疫者，可請「防疫隔離假」，若未支薪，2年內可以申請「防疫補償」，但不同於在野黨，沒有給予「生活津貼」。另外為鼓勵企業支薪給予租稅優惠，也對未遵守隔離規範者予以處罰。

除了以上幾個版本外，個別委員的草案版本包括國民黨立委曾銘宗提出《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困特別條例》草案、民進黨立委何欣純提《因應嚴重特殊傳染性肺炎民生紓困暨振興產業特別條例》草案，總共有7個版本都在今天逕付二讀，接下來預計在24日上午10時，由立法院院長游錫堃召集朝野協商，協商完成後，於25日院會進行處理完成立法，各黨同意不提出復議。另外，25日當天不進行施政質詢、也不處理臨時提案。

《中央社》報導，民進黨立法院黨團總召柯建銘日前受訪時表示，預計25日院會先三讀特別條例後，27日的行政院會就能通過特別預算案，接著3月3日的立法院會能進行特別預算的質詢，備詢完就付委，3月4、5日兩天能在委員會審查；再經隔週3月10日的程序委員會排案後，最快3月13日院會就能通過特別預算案。

值得注意的是，國民黨立院黨團在行政院長蘇貞昌施政報告前，聚集在主席台前高舉「口罩之亂」、「指揮中心一級開設」等標語，並且大聲同呼口號，表達訴求，國民黨團書記者蔣萬安表示，直到現在，民眾對口罩徵用、發放還是有些不滿，而且還是有很多民眾排隊也買不到口罩，藥局也天天都大排長龍，尤其下周就要開學，很多學生家長都很緊張，希望政府能再加強。

Photo Credit:國民黨黨團提供

對於國民黨的行動，民進黨等其他立委並未攔阻，國民黨團也走到主席台前，對蘇貞昌表達意見，並呼籲朝野各黨立委支持他們版本的紓困條例，隨後將標語放到蘇貞昌面前後離開，整個過程並未爆發衝突。

立法院朝野黨團共同聲明

除了紓困條例之外，立法院今天也通過一份「共同聲明」，主要是針對世界衛生組織（WHO）。WHO近年來在中國壓力下，不讓台灣參加世界衛生大會（WHA），這次面對武漢肺炎疫情也不讓台灣參與引發許多爭議。



共同聲明強調，WHO作為一個國際衛生組織，宗旨在追求全人類的最高健康標準，保障健康權的普世價值，不應該遺漏任何人，因此不該因中國大陸以政治理由，損及台灣全體人民享有最高水準衛生及健康的權利，而且也對日前WHO還誤將台灣列為中國大陸疫區的一部分，導致台灣被部分國家實施出入境管制或停航。

聲明全文：



一、WHO宗旨在於追求全人類的最高健康標準，保障健康權之普世價值，不應該遺漏任何人。WHO作為最重要的國際醫衛組織，應堅定捍衛此宗旨，不該因中國大陸以政治理由，損及臺灣全體人民享有最高水準衛生及健康之權利，且誤將臺灣列為中國大陸疫區的一部分，導致臺灣被部分國家實施出入境管制或停航，本院嚴厲譴責中國大陸阻撓臺灣參加WHO及WHA之打壓行為，我們呼籲WHO應更正其資訊，將臺灣排除於中國大陸疫區之外。

二、臺灣為國際醫療援助提供者，無論在實現全民健康覆蓋、提供緊急醫療援助、醫療專業衛生人員培訓、國際疫情捐款或醫療防疫專業水準等，臺灣的發展經驗不僅卓越且豐富，此可成為許多國家寶貴的參考。臺灣若納入全球防疫體系，將使更多國家受惠，也能使WHO之防疫努力更具成效。

三、臺灣位處全球航道、金融、觀光、商業、貿易等樞紐要地，與全球各地居民交流往來密切，世界各國更該將臺灣納在醫療防疫體系內，讓臺灣成為共同防疫之一員。因應「嚴重特殊傳染性肺炎」全球防疫作戰，在WHO第146屆執行委員會會議期間及前後，臺灣於全球防疫上之重要性、必要性及正當性，獲得國際間廣泛肯定及支持。本院呼籲WHO應仔細聆聽國際社會的正義聲音，遵守專業中立，儘速尋求適當模式，以完整無礙之制度化方式接納臺灣參與WHO之組織運作。

四、值此全球抗疫之緊急時刻，本院強烈表達支持政府持續爭取參與WHO；也要求政府積極結合友邦及理念相近國家等友我力量，持續爭取參與WHA，以及完整參與包含防疫在內的WHO其他所有會議、機制及活動，提供專業務實的貢獻。

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核稿編輯：楊士範