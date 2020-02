你會「攔計程車」嗎？在國外如何用英文向司機描述你要去的地方？

文:Judy Huang

計程車!不要跑!載我們去台北101⋯⋯

上了計程車還不要太開心,因為挑戰正要開始。你會說「請載我去某地方」的英文嗎?你用會英文向司機描述你要去的地方嗎?別怕!現在就讓Mark跟Calvin帶你一起去搭計程車吧!

Mark是大四應屆畢業生,畢業這年他決定跟朋友一起去美國旅行,旅途中他們想要從住的地方搭計程車到Times Square(時代廣場),於是他們請飯店幫忙叫計程車⋯⋯

Mark: Hi, excuse me. Can you hail a taxi for me please?

Mark: 嗨,可以麻煩你幫我叫一台計程車嗎?

Counter: Sure, please hold on just a second. Hmmm, the taxi will arrive in ten minutes.

櫃檯: 當然,請稍等一下。計程車十分鐘後會到。

Mark: Thanks a lot.

Mark: 謝謝。

(In the taxi)

(在計程車上)

Mark: Hi, can you take us to Times Square?

Mark: 可以麻煩你載我們去時代廣場嗎?

Driver: Okay, please fasten your seat belt.

司機: 好的,請繫好安全帶。

Mark: Okay, thank you.

Mark: 好,謝謝。

(After driving for a while)

(開一段時間後)

Driver: We are almost there. Where would you like me to drop you off?

司機: 我們快到了,你們想要在哪裡下車?

Mark: We’ll get off here. How much is the fare?

Mark: 我們在這裡下就好,請問車資多少?

Driver: The total is 25 dollars.

司機: 總共25美金。

Mark: Here you go. Keep the change.

Mark: 給你,不用找了。