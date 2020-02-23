你會「攔計程車」嗎？在國外如何用英文向司機描述你要去的地方？

文：Judy Huang

計程車！不要跑！載我們去台北101⋯⋯

上了計程車還不要太開心，因為挑戰正要開始。你會說「請載我去某地方」的英文嗎？你用會英文向司機描述你要去的地方嗎？別怕！現在就讓Mark跟Calvin帶你一起去搭計程車吧！

Mark是大四應屆畢業生，畢業這年他決定跟朋友一起去美國旅行，旅途中他們想要從住的地方搭計程車到Times Square（時代廣場），於是他們請飯店幫忙叫計程車⋯⋯

Mark: Hi, excuse me. Can you hail a taxi for me please?

Mark: 嗨，可以麻煩你幫我叫一台計程車嗎？ Counter: Sure, please hold on just a second. Hmmm, the taxi will arrive in ten minutes.

櫃檯: 當然，請稍等一下。計程車十分鐘後會到。 Mark: Thanks a lot.

Mark: 謝謝。 （In the taxi）

（在計程車上） Mark: Hi, can you take us to Times Square?

Mark: 可以麻煩你載我們去時代廣場嗎？ Driver: Okay, please fasten your seat belt.

司機: 好的，請繫好安全帶。 Mark: Okay, thank you.

Mark: 好，謝謝。 （After driving for a while）

（開一段時間後） Driver: We are almost there. Where would you like me to drop you off?

司機: 我們快到了，你們想要在哪裡下車？ Mark: We’ll get off here. How much is the fare?

Mark: 我們在這裡下就好，請問車資多少？ Driver: The total is 25 dollars.

司機: 總共25美金。 Mark: Here you go. Keep the change.

Mark: 給你，不用找了。

hail a taxi 攔計程車

中文常說的「攔計程車」的英文應該怎麼說呢？就是hail a taxi！hail當名詞是「冰雹」的意思，而動詞為「招呼、下冰雹」。另外一個口語化的說法是catch a cab，cab也是「計程車」的意思，為英式用法。

Where can I hail a taxi? 哪裡可以攔計程車？

Can you take us to + 地方？你可以載我們去⋯⋯嗎？

在搭計程車的時候，最重要的就是告訴司機你要去哪裡，而這個時候你就可以用這個句型。除了用「Can you take us to + 地方？」的句型，你也可以說「I need to go to + 地方」表達你想要去的地方喔！

Can you take me to Taipei Main Station? 你可以載我去台北火車站嗎？

Where would you like me to drop you off? 你想要在哪裡下車？

快到目的地時，司機可能會問你這句，難道他在問你「你想要我把你丟在哪裡嗎？」不用害怕，drop sb. off是「放某人（在某地） 下車」的意思，所以司機是在問你說你想要在哪裡下車喔！

Please drop me off at the 7-11 on the corner. 請放我在轉角處的7-11下車。

How much is the fare? 請問車資多少？

下車時記得要付錢喔！那我們可以怎麼問司機說車資多少呢？就是這句！fare這個字除了指計程車的車資，也泛指車票錢，例如火車票或機票等。

How much is the train fare? 火車票多少錢？

Keep the change. 不用找錢了。

其中一個台灣跟國外的文化差異就是小費，通常在國外餐廳吃飯或搭計程車時，都有給小費的習慣，所以這句話非常常見喔！常見的做法是會把找的零錢留給司機當作本次的小費，下次去國外的時候可以說這句話入境隨俗囉。

Thank you for the ride. Keep the change. 謝謝你載我，不用找錢了。

Calvin是台灣的計程車司機，有一天他載到一個國外遊客Andy要去台北龍山寺旅遊⋯⋯

Calvin: Hi, where would you like to go?

Calvin: 你好，你今天想要去哪裡？ Andy: I’m going to Longshan Temple.

Andy: 我想要去龍山寺。 Calvin: Sure, please buckle up.

Calvin: 沒問題，請繫好安全帶。 Andy: Okay.

Andy: 好的。 （Passing through Taipei 101）

（經過台北 101） Andy: Excuse me, do you mind making a quick stop at Taipei 101? I want to take some pictures.

Andy: 不好意思，你介意在台北101稍微停一下嗎？我想要拍一些照片。 Calvin: No problem. Take your time.

Calvin: 沒問題，慢慢來。 （Arriving at LongShan Temple）

（抵達龍山寺） Calvin: Here we are.

Calvin: 我們到了。 Andy: Thanks for the ride, how much is the fare?

Andy: 謝謝你載我，請問車資多少？ Calvin: 300 TWD.

Calvin: 台幣300元。 Andy: Here you go.

Andy: 給你。

Please buckle up. 請繫好安全帶。

搭計程車的時候，安全很重要，所以司機一定會請你繫好安全帶，除了我們常見的fasten your seatbelt之外，另一個說法就是 buckle up，buckle是動詞「繫上」的意思，後面我們通常不會再加上seatbelt，直接用buckle up代表「繫上安全帶」的意思。

Remember to buckle up when you take a taxi.

搭計程車時請記得繫上安全帶。

Do you mind making a quick stop at + 地方? 你可以在某地稍微停一下嗎？

有時候我們在旅途中搭計程車，可能經過某些景點突然想要停一下，這個時候你就可以跟司機說這個句型喔！make a quick stop就是「短暫停留」的意思，後面若要加地方，介系詞要用at。

Do you mind make a quick stop at Chiang Kai-shek Memorial Hall? 你可以在中正紀念堂稍微停一下嗎？

把這篇學起來，下次不管是接待外國乘客或是到國外搭計程車都不用怕囉！

延伸閱讀

本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航