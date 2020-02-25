根據分子演化研究，「武漢肺炎」的源頭可能出自蝙蝠嗎？

於2020年2月3日，發表在《自然》（Nature）期刊的研究報告「A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable bat origin」，發現在基因體學上，分析近期武漢肺炎新型冠狀病毒（2019-nCoV）的多組鹼基對後，新型冠狀病毒的分子演化結果，顯示這個病毒與蝙蝠冠狀病毒有高度遺傳相似性，因此相關科學資訊釋出後，大眾好奇新型冠狀病毒是否源自於蝙蝠。

在國外用於分析和解釋病毒分子演化、流行病學的研究論壇中，亦有研究指出蛇可能是作為2019-nCoV跨物種的中間宿主。

研究報告：

相關討論：

王弘毅教授（台灣大學醫學院臨床醫學所）

2020年02月11日

Ｑ1. 上述研究結果中，顯示分子演化機制上，新型冠狀病毒與蝙蝠冠狀病毒的高度同源性代表的意義與重要性？

自從2003年SARS之後，冠狀病毒造成的感染開始受到重視。而經過多年追蹤的結果，發現SARS病毒可能是由蝙蝠輾轉傳播給人類的，這些研究也意外的發現蝙蝠帶有許多與SARS病毒相近的冠狀病毒，並且可能會感染人類。從2019年12月開始爆發疫情的新冠狀病毒（2019-nCov，或稱武漢病毒），就可能是另一個冠狀病毒從蝙蝠輾轉傳染給人類的例子。

以目前得到的資料來判斷[1]，從蝙蝠身上分離出來的某個病毒株，與2019-nCov的相似度達到96％，這表示兩者有很近的親緣關係。

然而這並無法確認病毒是由蝙蝠直接傳染給人類的，畢竟病毒不太可能一下子改變這麼多。比較可能方式應該是蝙蝠的病毒透過某種中間宿主傳染給人類。

最近有一篇報導認為眼鏡蛇可能是病毒的中間宿主[2]。該研究是比較病毒與脊椎動物的密碼子使用頻率[3]；因為不同生物使用的胺基酸密碼頻率略有差異，比較接近的生物有較相近的使用頻率。例如說精氨酸（即某一種胺基酸）的同義密碼子可以有CGT、CGC、CGA、CGG和AGG，但果蠅都傾向使用CGC。

病毒會使用宿主的分子來製造自身的蛋白質，因此會與宿主的胺基酸密碼使用頻率較為相近。然而病毒的密碼子使用頻率可能受到許多影響，當病毒轉換宿主或同時有其他宿主時，密碼子的使用頻率都可能改變。因此在了解病毒演化史之前，不能僅用密碼子的使用頻率來論斷病毒的來源。

Ｑ2. 研究報告使用的分子系統發生學（Molecular phylogenetics）的基礎原理方法與比較的方式？

這次2019-nCov能夠被快速的鑑定並找出可能的來源，依靠的是分子系統發生學（Molecular phylogenetics）的工具，以及過去累積的資料。分子系統發生學是利用生物的分子資料，如DNA與蛋白質，研究物種的相關性以及演化的關係。它可以用來描繪物種的起源、生物的演化以及生物地理的分佈等等。

地球上所有的生物的遺傳密碼都是DNA或是RNA。這些分子在複製時偶爾會產生突變，有害的突變會被天擇移除，有利的突變則容易被保留下來。經過許多的世代之後，不同個體之間就會產生變異，當變異足夠大就會分化成不同物種。因此研究生物的DNA，可以追溯他們過去的演化關係。

這個方法可以用在追蹤病毒的起源，甚至可以回推生物在地球上的演化。而最近DNA定序技術有長足的進步，可以讓我們短時間獲得大量的資料，更加速了這個學門的研究深度與廣度。

註釋

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責任編輯：朱家儀

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