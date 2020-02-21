英國冷凍貨櫃車39死命案：越南警方起訴7名嫌犯，盼中國公安部合作

去（2019）年10月英國艾塞克斯郡（Essex）的格雷斯市（Grays）工業區停車場的貨車冷凍貨櫃內，發現39具越南偷渡客屍體。越南當局在20日時表示，警方已起訴與該案相關的7名嫌犯，包括一名住在中國的越南女子，全案將持續並擴大調查。

《路透社》報導，大部分受害者來自越南中北部的兩個窮困的省份：義安（Nghe An）和 河靜（Ha Tinh）省，受害者中包含2名15歲的男孩。此案讓非法偷渡的議題廣受討論，隨著釐清他們的離鄉路線，人蛇集團跨境協作的手法也得以浮現。

震驚世界英冷凍貨櫃車39死命案，越南總理證實「全是越南人」

河靜省警方在聲明中指出，這7名被告中，包括一名住在中國的越南女子，涉嫌為67名來自各地的越南人偽造移民文件，讓他們在英國和歐洲從事非法工作而被起訴。「他們在2019年6月時曾與被害人聯繫，向她收取2萬2000美元（約66萬7500元新台幣）的費用以偽造移民文件。」警方指出其中一名26歲的被害人Pham Thi Tra My的經歷，「這名被害人在9月時被帶往中國、法國和英國。」

《VietnamPlus》報導，河靜省警方已要求中華人民共和國公安部，與國際刑警組織（Interpol）合作，對這名住在中國的越南女子Nguyen Thi Thuy Diem發布紅色通報（Red Notice），即經發現即須逮捕與引渡。

英國警方11日表示，再逮捕了2名嫌犯，一名22歲的男子9日在北愛爾蘭依過失殺人和促成非法移民的嫌疑逮捕，拘留在艾塞克斯郡的監獄。另外一名則是在法蘭克福機場被逮捕的Gheorghe Nica，被控過失殺人和幫助一名非法偷渡客，預計在3月16日在負責處理重大刑事案件，俗稱老貝利街（Old Bailey ）的中央刑事法庭受審。

英國警方追查，這輛貨櫃車由比利時被送往英國，過程由一名23歲的愛爾蘭男子Eamonn Harrison協助運送，12日時他的律師表示，愛爾蘭法院已准許英國當局將他引渡回英國受審的要求。而駕駛車輛的英國司機Maurice Robinson，已在去年承認協助偷渡的犯行。

《衛報》報導，過去因為死者是在冷凍貨櫃中被找到，曾推測死因為凍死。然而，艾塞克斯郡警方11日完成屍檢報告，總結死因是結合了在狹小空間中引發的缺氧（hypoxia）和過熱（hyperthermia ）。該報告將會呈送給法院。

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責任編輯：徐卉馨

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