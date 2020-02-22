當大學被迫推出「線上教學」，剛好可以驗證我們的課堂有多少「無效教學」

在「武漢肺炎」疫情延燒之下，各行各業都受影響，教育圈也逃不掉，先是國教階段和高等教育都延後開學（但可能延後放暑假），引起不少討論。隨著延後開學的時間又逼近了，教育部今天又宣布：

高級中等以下學校 ： 一班有一位師生被中央流行疫情指揮中心列為確定病例，該班停課。

一校有兩位以上師生被中央流行疫情指揮中心列為確定病例，該校停課。 一鄉鎮市區有三分之一學校全校停課，該鄉鎮市區停課。 大專校院的部分： 有一位師生被列為確定病例，該師生所修／授課程均停課。

有兩位以上師生被列為確定病例，該校（區）停課。

學校遇停課情形，得縮減上課週數，採 一學分 18小時彈性修課，於週間或線上課程等補課方式辦理，惟仍應兼顧教學品質及學習效果。

可以預期，隨著下週陸續開學，各級學校都在進入「戰備」階段，尤其是各大專院校，動輒就是上萬人，來自跨縣市的師生都多、學生趴趴走的能力又強，恐怕少不了面臨課程或是全校停課的狀況。

一旦停課，進度教不完怎麼辦？教育圈如臨大敵，但通常危機也是轉機，我倒覺得這是個極好的機會，來重新檢視我們的課堂有多少「無效教學」。

誰說上課一定要「在教室」？

這裡要討論的，還不是「要不要上學」（學校的價值），而是在已經要上學的前提下，為什麼一定要「在教室」，也就是說，為何非要一群人、在同一個時間、同一場域裡進行一個學習的動作？

就以高等教育來看，大概有幾個可能性：

地理上的限制——老師的資源稀少，為了讓教學達到最大的效益，只好讓學生配合老師和學校，一起到某個固定地方上課 一起上課才有的好處——例如課堂上的分組討論、學生或老師的問答可以即時解決，還有一起學習的的「氛圍」。學校或老師也得以有效時間管理，掌控學生的學習進度，也就是學習的過程（課程進度）和結果（考試） 難以複製的場域——像是理工科系的實驗課、醫療相關科系的實習課，因為器材或儀器的數量限制、某些特定場域難以複製，也是學生必須到某地才能進行的學習

但這些原因真的存在嗎？我認為只有第三點不容易取代，第二點可部分取代，至於第一點則不再成立了。

Photo Credit: Argonne National Laboratory CC BY SA 2.0

「線上課程」可以取代「教室」嗎？

針對第一點，這十年來線上課程的進步，已經幾乎解決的地理上的限制。國內外大學從2012年就興起了大規模免費線上開放式課程，也就是所謂的磨課師（Massive Open Online Courses, MOOCs）。

國外最有名的就是MIT、Harvard以及Berkeley大學共同合作的edX，Stanford資工教授創辦的Coursera，或是可汗學院等。當然，國內也有磨課師（MOOCs），雖然並不普及。

而除了體制內，國內的體制外線上課程倒是風起雲湧，像是Hahow好學校、PressPlay等線上學習平台的課程一個接著一個開，雖然目前多半主打「學校不會教的」或「終身學習」，但已經逐漸改變學習可以在「線上」的行為。

第二點的部分，學習的「氛圍」我覺得有利也有弊，一堂課大家都很熱烈是會影響其他同學，但很無聊、讓人想睡的課堂氛圍也會像瘟疫般擴散，所以關鍵其實是老師「怎麼上課」，而不是把人聚在一起就會有「氛圍」。

此外，對於課堂上討論、師生之間的即時問答，透過科技導入，也逐漸有可以取代的方式。例如新興的Minerva Schools就透過獨家的協作工具創造了一種「Forum」，可以讓老師和學生在線上「面對面」的即時討論、學生必須立即回答問題、老師也能關注很久沒互動的學生，同時還可以做到更有效率的分組討論：

扣掉線上課程，才是學校的「價值」

回過頭來看，除了實作類型的課程，較難被「線上課程」取代，其實「坐在教室學習」的模式正不斷的被鬆動。甚至在疫情的威脅下，許多大專院校已經開始要鼓勵或輔導教師錄製教學影片。

事實上，這是一個檢視教育絕好的機會。

一旦各校的老師們開始錄下教學影片後，就會有兩種情形發生：

首先，有些老師上課根本就是照著教科書或是簡報在上，請問這樣的教學，在課堂上都無法引起學生興趣了，拍成影片只會成為「背影音樂」吧。過去校方無法知道每個老師、每堂課上課方式和情形，只能透過學期末的教學評量來判斷，現在每堂課都「有影片有真相」，馬上就可以建立一個新的評鑑（淘汰）機制了不是嗎？

其次，同樣一門課，老師用錄影的方式上完了，請問一學期後、一年後一樣的課還要不要再錄一次？如果內容都一樣，又何必浪費時間，上次錄得重放一次給「新生」看不就好了？那是不是也意味著，一個老師在教學上的價值就只在那一次線上影片？然後未來每年都放重複播放即可。

事實上，很多老師十幾年來上同一門課，都用的是同一本教科書、同一個個案，學生以為來到大學可以學到「最新的知識」，其實並不然，這也是學用落差的其中一個因素，當老師的教學沒有與時俱進、當老師的教學沒有客製化、沒有更多的互動和思辨，那吸引學生「進教室」的價值何在？

Photo Credit: AP / 達志影像

換句話說，如果老師在「教學上」的價值是一次性的錄影就可以取代，那不如把其他時間省下來好好做研究。如果學校可以藉此機會，重新檢視自己在教學上的價值，究竟跟線上課程有什麼不一樣，那才是一個大學該做的事。

我的（沒）良心建議如下：

有一位教師確診為「無效教學」，該系所開的課程均停課。

有兩個以上的系所確診為「無效教學」，該校（區）停課。

玩笑歸玩笑，但某方面而言，用線上課程交相對比反而能驗證學生「進學校」的價值。潮水退去，就知道誰沒穿褲子了。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航