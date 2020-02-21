《電影音效傳奇：好萊塢之聲》：《侏羅紀公園》的恐龍叫聲，聽起來該是什麼樣子？

儘管電影歷史的起點尚未明確定義，然而將盧米埃兄弟（Lumiere）於1895年在巴黎公開放映的十部商業短片的行為視為電影藝術的濫觴，應當是沒有太多爭議的普遍認知。接著電影攝影及放映技術的不斷突破，默片的興起，好萊塢的黃金年代、法國新浪潮等等都是人類電影藝術早期歷史演進重要的一部分。

相對於電影畫面文本，相信許多愛樂者、閱聽人對於電影配樂及配樂作曲大師都相當有研究，選幾部自己摯愛的影片原聲帶、原創電影作曲、電影原聲帶歌曲放到自己的收藏是喜愛電影族群常見的基本配備，甚至能夠哼上一小段電影主題曲如《星際大戰》、《007》系列等，亦是許多大眾常見的日常行為。然而談到電影音效？恐怕能如數家珍，侃侃而談的人就不多了。

許多電影配樂大師如約翰威廉斯（John Wiliiams）、漢斯季默（Hanz Zimmer）都喜歡強調電影配樂對於影像本身是多麼的重要，倘若讀者曾看過約兩年前的音樂紀錄片《電影配樂傳奇》就會聽到大師們暢談「影像是一回事，但加上配樂就變成另一回事」、「這是全然不同的體驗」、「配樂是一部電影的核心」等等嘉言錄。誠然，好的配樂確實能幫助畫面本身的情感渲染，遠如《美國心玫瑰情》、《雙峰》等電影，近如《1917》都有其相當精彩的配樂作品可當例證。

只不過，對於同樣是為電影畫面服務的音效師而言可能就不這麼認為了。因為電影配樂固然重要且影響觀影經驗巨大，但紅花還需綠葉襯托，如果整部電影都是用音樂來陪襯情感的話，那就會像是早期某些默片電影如卓別林（Charlie Chaplin）的《摩登時代》、《城市之光》呈現的畫面感，當男主角想對女主角表達愛慕之情時，觀眾大概只聽到古典弦樂的聲音在一旁烘托畫面欲傳遞的情感，然而卓別林的影片基本上是定調在詼諧喜劇，故每當男主角試圖嚴肅正經時，他總是會意外的「碰撞」到其他事物，如路旁的街燈、暗巷的垃圾桶或被街上的汽車差點撞倒等等插曲。

但在當時，音效這件事仍未同步出現在影像畫面時，畫面的「碰撞動作」便只能無聲的呈現，卻無相對應的音效（或由弓弦拉出的簡單音效）。這時有經驗的觀眾就會恍然大悟，原來音效在現代電影中扮演的角色是多麼的重要。而從默片到發現為畫面配上人聲，到早期該如何現場收音，再到後製便構成了現代音效的發展歷史及演進。

因此對於現代的電影音效師而言，除了配樂有另外的大師負責作曲外，舉凡畫面上該同步出現的聲響，音效師就要負責搞定一切畫面的聲響呈現。此時問題便出現了，如果只是文藝片，早期的拍片現場收音還可採用一般的懸吊麥克風收音勉強應付，複雜一點的調度場面可能就出現很大的收音問題，因為聲源距離的遠近造成收音音量大小不均。

至於爆破、爆炸聲？那就別肖想要在拍片現場一次搞定了。這也是為何對於音效師而言，人聲對白是首要需處理的重要部分，除了收乾音外，還要因畫面剪輯的關係必須配合對白剪輯（dialogue editing），假若發現現場收音不足、不夠好或收音忽大忽小，那就必須找演員重新回到錄音室特地重新錄製，這狀況便是產業人士常提的ADR狀況（Automated dialogue replacement）意即「對白同步重製」，要求演員配合當時的對白畫面重新錄製清晰的人聲。對白人聲搞定了，音效師接著需要處理聲效的部分。

聲效一般分為特殊音效（SFX）、擬聲（Foley）及環境音效（Ambience）三種狀況。舉一個最著名的例子，電影《侏羅紀公園》當年上映時非常轟動，許多觀眾及媒體對於片中各種恐龍的叫聲感到不可思議，因為從沒有人聽過恐龍的叫聲到底聽來是什麼樣子？根據什麼？光這點就有許多想像發揮的空間了，但對於音效師而言，這完全是得自己憑空捏造的全新聲音，是全新的創造，如果你看過當年探索頻道的特集，便會知道你在銀幕上聽到的恐龍叫聲，是音效師發揮創意，以海豚聲為基底，同時混雜了其他好幾種動物的叫聲而成的結果。而所謂的恐龍叫聲，既為首創的特殊音效，同時亦是擬聲。

Photo Credit: IMDb

至於一般常聽到的特殊音效則會出現在科幻片中的場景，如雷射槍、光劍的發射、揮舞聲、外太空生物叫聲或不明狀況，而一般常聽到的擬聲則是常見的人造行為，如槍聲、玻璃破碎、撞擊聲。

再舉一個例子，筆者曾為一位女歌手製作一張迷你專輯，其中一首歌曲因風格輕快的關係，吉他手以手指關節扣擊木吉他產生清脆的節奏聲音，然而事後卻發現，當時錄製的聲音雖然可以聽到但不夠大聲，為了讓歌曲情感更加突出，於是我們便在木吉他扣擊聲部分，以拍手聲混合了原來的聲音去疊加強化，最後達到滿意的結果。

最後在處理環境音效部分，音效師則是同樣針對自然環境或人造背景場景作處理。像是依據劇情需要，消除或強化風聲、水聲（如《神鬼獵人》）或依劇情需要故意靜音處理（如《搶救雷恩大兵》一開頭的搶灘頭場景）等等都是。而當這些環節需要的聲響都處理好時，音效師才會將整個聲音交給作曲配樂師負責音樂的部分。

Photo Credit: IMDb

有趣的是，在觀賞《電影音效傳奇：好萊塢之聲》本片時，你會發現你所熟知的電影有一半的功臣都該歸功於音效師們的妥善處理，導演雖掌控全局，但在聲響方面仍得依賴音效師及作曲師的貢獻，一部現代電影才能完整的呈現在觀眾面前。

好萊塢唯一與其他國家電影最大的差異在於，當你看到專業音效工作室，為了爭取效率而將好幾台控制台一字排開以方便每一軌都能先存好預錄聲效的浩大場面時，那個景象著實令人嘆為觀止。也能讓觀眾往後在觀賞電影時，更能細細品嚐導演如何透過影像、聲響及音樂傳達出他的理念與訊息。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航