指揮中心再公布2名確診案例，相關接觸者246人還沒有檢驗結果

中央流行疫情指揮中心今（21）日公布新增2名家庭群聚確診個案，皆是案24（北部60多歲婦人）的家人，接觸者391人，目前仍有246人還沒有檢驗結果。另外，指揮中心也公布鑽石公主號返台進度，我國派出的包機已經出發前往日本，大約在晚上10點左右抵達桃園機場，不含前往接人的醫護人員跟機組人員共有20人回台，會全部送往醫院檢疫。

新增2名確診個案，接觸者中仍有246人還沒有檢驗結果

指揮中心今日公布新增2名COVID-19（2019冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎）確診個案，分別是案24（居住在北部的60多歲婦人）的外孫女（案25，20歲）及案24的小女兒（案26，40多歲），皆於今日確診。

指揮中心新聞稿指出，案26與案24為同住家人，案25未與案24同住，但曾於2月11日至醫院探視案24，感染源調查中，兩人皆無國外旅遊史。

新聞稿指出，目前指揮中心已掌握本起家庭群聚相關接觸者共391人，已採檢169位，其中2人陽性確診（案25、26）、143人陰性、檢驗中24位。也就是說，目前總共有246人，還沒有採檢或還沒有檢驗結果。

陳時中表示，此案比較特別的是，391位接觸者中「有154位是醫護人員，採檢了145位，陰性129位，檢驗中16位。」陳時中也指出，在391名相關接觸者中，「有很多不是第一階段採檢對象，部分是還在聯繫。另外有216名接觸者大部分人是過了潛伏期的。」

Photo Credit: 中央流行疫情指揮中心

而另一起日前出現的中部家庭群聚感染個案（19案白牌車司機），截至目前掌握接觸者共257人，並已採檢256人，其中4人確診（均為案19家人，已於2月16日至19日陸續公布），243人陰性，其餘9名仍在檢驗中。257名接觸者中，目前未確定結果者，共有10名。

鑽石公主號包機進度：20人搭包機回台，今晚10點抵台

記者會中，指揮中心副指揮官何啟功也宣布鑽石公主號國人返台最新機進度，今晚將搭乘包機回台者總共有20位。

何啟功解釋，「船上原本是22位我國籍旅客、3名雙重國籍者、2名我國籍船員，總共有27名具有我國籍的人士。另外加上我們派過去的1名醫師，總共28人可能搭包機返台。28人中，1名台美雙重國籍者已經自行轉機到香港，另外有5位確診、1位隔離、再加上1位與確定病例有接觸，因此，最後包機回台人數是20位。」

此外，搭乘班機前往日本接人的，有3位醫護人員、4名空服員和2位機師。

何啟功表示，包機已於今日下午1點從桃園機場起飛，預計下午4:31分抵達日本羽田機場。之前已經下船到旅館的國人，已經出發前往羽田機場，今天下船的5位則會從碼頭直接前往羽田機場。大概在晚上10:30左右抵達桃園機場。

何啟功也說，這次準備上工作比武漢專機嚴謹，「登機前的症狀詢問、健康狀況的了解、量測體溫，如果有突發健康狀況改變，就會影響登機人數。如果一切如常，登機時會安排過去14天有症狀者，坐在另外一個區隔的座位區。」

而針對飛機降落後的防疫措施，何啟功表示：「飛機降落桃園機場時，會再做一次發燒跟健康的詢問，另外會收集健康聲明書。並看有沒有同住一個房間的，依此來安排救護車。已經備妥12部救護車，另外有2部備用救護車。萬一乘客下飛機後才發生緊急身體狀況，會用備用救護車先送醫院。」陳時中也補充，跟武漢撤僑專機相比，「這次因為人數壓力比較低，上次回來是送到強制檢疫所，這次全部送到醫院。到醫院就會展開全程隔離檢疫。」

根據指揮中心統計，昨（20）日國內新增36例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報1977個案，含26名確診、1880名排除，餘隔離檢驗中（45名初驗陰性、其餘待檢驗）。26名確診個案中，1名死亡、其餘個案病況穩定。

依據中國大陸疾控中心通報及各省市區衛生健康委員會公布資料，中國大陸全部31省市區（不含港澳特別行政區）累計確診7萬5465例，較前日新增889例，其中1萬1633例重症，2236例死亡。

而國際間累計1217例確診病例，分布於28個國家或地區；病例數以日本鑽石公主號619例（含本國籍5例）、韓國156例、日本97例、新加坡85例及香港68例為多；病例中10例死亡，分別為鑽石公主號、香港、伊朗2例，韓國、法國、日本及菲律賓各1例。

核稿編輯：黃筱歡