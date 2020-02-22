「武漢肺炎」若發生社區傳播，民眾該如何自保？

文：水鏡醫師（開業醫師）

基本上第24例跟第19例本土意義又不太一樣，當下醫療同業大家的第一個反應是倒是很平淡。

因為其實早就預期會有境內傳播的風險，不管是副總統或是何美鄉，或是許多醫療界的人都有說，這個「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）病毒會有流感化的反應。流感化的意思是雙重的，一個是流感化輕症的多，所以大家不用擔心像SARS致死率那麼高；另一個是流感化就是傳播力強，遲早就會開始本地感染，只是拖多久而已。有看水鏡跟政府疾管局那邊就知道，就是遲早會社區傳染，這會是一場長期抗戰。

流感化只是比喻，批踢踢有開業醫大神有文章，可以參考。

先來討論一下這第24例，這個60多歲的婦人，近2年沒有出國史，症狀發生是1月22日，所以可能是1月20日前感染，被回溯驗出新型冠狀病毒陽性。那時候是過年前，武漢都還沒封城。而這一個月，我們還沒防護升級，呼吸道重症也還防境外的，呼吸道重症的數字還下滑，死亡人數也沒有比較多。這不就表示這病毒以台灣的水準就已經不太會大流行也死不了人了？

而且這一例還是我們擴大篩檢後，主動去抓出來的。所以就算是社區擴散，也是在早期發現的範圍，現在也還在抓他的感染途徑。

其實就算是第19例的計程車司機，我們還是在努力查出其感染途徑。查出來有好處，知道怎麼傳的，就可以將傳染路徑阻斷。

現在的進程是境外防堵結束了，接下來是境外防堵還要加上境內可控。其實反應比較大的應該是第一線的醫療人員，因為這代表診斷不能只靠TOCC「旅遊史（Travel）、職業史（Occupation）、接觸史（Contact）及群聚史（Cluster）」，接下來就要有懷疑就要注意的階段了。

所以第24例只是表示醫院端跟醫療端要往下一階段走而已，而事實上醫療端都已經在做了：門口的體溫檢測，洗手、健保卡的旅遊接觸史揭露，急診的動線跟隔離區的分離，慢性病高風險病人如血液透析癌症病人的動線安排，減少醫院內探訪人員的進出，以及醫院內人員的健康掌控（包含醫療人員跟庶務人員看護清潔工）等。

醫院內也要全面檢視住院病人，各科也要依照不同的照護風險將病患區隔。這基本上也是各醫院的感控跟所有醫療團隊人員的事情，醫療人也是盡可能的抓出這些可能病患，把他有效區隔。然後相關照護人員的防護要夠，把這問題造成院內傳播的可能性降到最低。

說到這裡，其實跟民眾也都還沒有關係，比較崩潰的會是醫療人員。民眾要做的事情基本上跟之前一樣，勤洗手，有症狀帶口罩，少出入危險場所。

關於武漢肺炎疫情的走向預測，前台大感染科醫師、知名部落格林氏璧有寫下一些預測分析，可以參考看看。

如果有社區傳播，要時時帶口罩嗎？

有病的人時時戴口罩，進出高風險地區如醫院時時戴口罩，其他時候就不需要時時戴口罩。

帶口罩是預防飛沫散出，其實口罩如果戴的有問題，例如手碰到口罩的口鼻接觸面，反而是攜入病毒一個很好的來源。多洗手，減少接觸傳染更重要。

當然如果口罩夠多，民眾動作都很標準，當然是都戴最好。但是現實一點的是，如果台灣量能就算提升到每天1000萬，2300萬人也只能兩天用一個，基本上健康的可以帶布口罩啦，現在口罩都管制了。我們就是要確保時常進出醫院的這些人，醫療人員、慢性病高風險患者，他們有足夠的口罩。

要開學了，該去上課還是在家？父母該如何保護小孩？

我們是會去上課啦，因為這是長期抗戰。如果父母都要上班，小孩沒上學還是要去送安親。延後開學的目的是趕緊多準備口罩酒精等消毒工具，還成功的把社區擴散的一些節點切斷，我想政府目前這樣子做已經是可以了。

學校空間還比較大比較通風。至於怎麼保護小孩，叫他們多喝水，平常多洗手，也可以多漱口，少觸摸口鼻。重點是有呼吸道疾病，就不要去學校。我猜之後教育部應該會比照腸病毒或流感吧，就是有腸病毒或流感，就停課7天，或14天之類的，這樣子降低傳染途徑。（補充：寫文之前，停課公告標準已經出來了）

Photo Credit: 中央社

現在如果發生社區傳播，一般民眾如何自保？

讓醫院跟診所有足夠的防禦物資，醫療不會癱瘓，就是最好的自保。其他方面，就是預防武漢肺炎跟預防流感還有預防感冒類似，少出入人多密閉擁擠的場所。最近這半年，如果有旅遊計畫或是大型聚會計畫，建議迴避。

其實我覺得這跟防感冒類似，感冒是這樣：

不接觸病毒、就不會感冒

不吸入病毒，就不會感冒

不小心吸入，吸入的夠少，抵抗力就好，就不會感冒

這段我在這邊看到，怎麼做可以參考。

若有社區傳播，醫療資源夠嗎？政府跟醫界有什麼安排？

只要不發生SARS時民眾搶奪物資，讓第一線的醫療人員三天才能用一個N95 ，或是發生來自中國的DDos患者攻擊，那醫療資源一定夠。簡單的來說，把社區傳播擴散範圍降到最小，醫療資源就一定夠，至於政府跟醫界一直有安排，看到《新英格蘭醫學雜誌》（NEJM）美國第一例，就已經在做無症狀傳播跟流感化的準備了。

細胞株的分離，疫苗的準備，還有跟美國申請取得Remdesivir ，甚至還有人工智慧運算模型找到可能有Indinavir等藥物，還有接下來的專責醫院等。基本上簡單說就是擴大篩檢，阻斷感染，減少個案，專責治療。

大數據找藥治療相關，可以看這邊。

這個疾病，最需要注意的族群是那些人？

2月8日新加坡總理李顯榮對武漢肺炎在新加坡的疫情發表聲明，就說，輕症不需要住院，他們就表示已經只抓年長者、孩童跟重症患者需要住院。基本上，我們要注意的也是這些人。至於吸菸跟慢性病患者當然是高風險，也要注意。其他人就是在家自我居家隔離、居家檢疫。

台灣是否要進一步跟中國禁航？

如果可以禁航最好，不過現在其實仔細看，就算是美國也是航空公司禁航，但是他們人員還是可以經過其他地過去，台灣目前已經禁止中國人的簽證。

台灣最大的問題一直是滯中有中華民國國籍的人，簡單的來說我們最大的問題是潛在有病的都是國人，我們可能要設個期限，讓這些在中國但是想回來台灣的人，可以回來。至於現在還去中國的，我也希望政府如果到時候要接在中國的公民回來，他們排序是在最後。

還能出國玩嗎？還是在台灣比較安全？

美國疾管中心對香港發布第一級旅遊警示，建議取消或延遲前往香港，提醒前往香港民眾避免與病患接觸，並多洗手。美國疾管中心也提醒在台灣、日本、新加坡、南韓、泰國與越南有社區傳播（community spread）。不過病毒感染程度並未持續或廣泛，仍未達發布旅遊警示標準。

所以要出國玩的話，中港澳當然就別去了，目前日本、新加坡、南韓、泰國跟越南都有社區傳播，基本上也建議少出遊。

要怎麼保護台灣的醫療資源？

很多人覺得這次疫情，怎麼亞洲的其他國家的防疫顢頇，但是其實台灣才是特例。我們很幸運，主事者都是在SARS有經驗的，而現在各級醫院的副院長或部長等級，當年也都是SARS的主治醫師。現在的主任或第一線的人，也是從學生時代看過SARS跟H1N1。台灣醫療界對於防衛疫情這塊，是有一定的使命感的。

此外台灣的醫療水準，可以看看這個網頁所說，越右邊品質越好，越上面醫療費用越親民，民眾可負擔，大家可以看看台灣在那裡。

當年最痛的就是和平醫院封院，引發的民眾恐慌。如果台灣社會是個有機體，這真的很像免疫上的細胞激素風暴。如果不知道這個名詞是什麼，可以參考這邊。

所以真的擔心什麼會破壞醫療資源，可能就是境內在野的縣市首長或是國會議員（或甚至是衛福部裡內部自己人員）不管是為了想要搶鋒頭也好，或是覺得自己比較強，或是希望從中獲得自己的利益，因而讓群眾開始焦慮起來，反而讓疫情擴散。

另外其實民眾恐慌也會反應在醫療人員身上，第19例其實是基層醫師非常敏銳的抓到病患，他們為了安全停業消毒，反而受到非議。SARS當年很多醫護人員都受到排擠，到今天仍然有這種事情發生。

我要說的是，大部分的醫護人員不會因為病毒兇悍而退縮。反而是民眾的莫名攻訐會讓人心寒。

醫療人員可以不爽不要做，那醫療崩潰的結果，就是讓這需要重度支持性療法的疾病，因為沒有足夠的醫療而死亡率攀高。

其實絕大多數的醫療人員，都是堅定崗位，也做好準備，平常心來面對。所有的醫療人員會為民眾守在第一線，而台灣的大家也希望跟醫療人員一起奮戰。除了注意自己的健康，降低病毒的傳播之外，更希望大家不要傳送不實訊息，也不要莫名攻訐，也拜託大家配合防疫措施。

我想民眾的珍惜與支持，以及積極配合健康管理，就是保護台灣醫療資源最好的方法了。

本文經水鏡政經學院授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航