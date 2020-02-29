紀實漫畫《鼠族》：納粹趕他們進森林全部槍斃，我們是下一批

文／圖：亞特．史畢格曼

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相關書摘 ▶紀實漫畫《鼠族》：他舉起一隻手表示想投降，但我仍繼續開槍

書籍介紹

《鼠族》，臉譜出版

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作者：亞特．史畢格曼

譯者：宋瑛堂

全球翻譯超過30種語言

榮獲普立茲特別褒揚獎、古根漢研究獎、安古蘭國際漫畫最佳外國漫畫、艾斯納最佳視覺文學等重要獎項

《時代雜誌》1923-2005百大非虛構文學經典

與《我在伊朗長大》並列最重要也最知名的紀實漫畫

繁體中文世界缺席四十年，作者親自授權．完整手寫版首度面世。提到非虛構圖文書或紀實漫畫，一定會提到的代表作，便是亞特．ｃ史畢格曼連載於1978年至1991年的作品《鼠族》。本書為紀實漫畫經典，更是納粹大屠殺相關題材的破格之作，並於1991-1992受邀至紐約現代藝術博物館展覽。

本書細緻刻劃一位倖存者的創傷經歷，不只重現了納粹在日常生活中如何逐步進逼，更從戰後母親自殺、父親續絃、父子間的不睦……逃過大屠殺卻逃不了的家庭糾葛，向讀者展示那段歷史如何仍作用於現在。

「鼠族」一詞象徵的是希特勒與二戰德國對猶太人的輕蔑與歧視，現實世界的種族清洗在作者筆下化為貓抓老鼠的比喻，納粹如何迫害猶太人的經過，則在他與父親ㄧ次又ㄧ次的長談中重現。

是怎麼樣的應變能力，讓作者父親能倖免於難，同時又讓妻子也死裡逃生？又是怎麼樣的複雜情結，讓妻子自殺、兒子與第二任妻子皆又愛又恨，卻還是無法棄之於不顧？在歷史的洪流中，我們看見的是一名倖存者令人欽佩的生命力，同時也以兒子的視角，對這名神經質又吝嗇不已的父親既不耐煩又是同情。

看作者如何以漫畫重現極權政治的運作，也誠實描寫他眼中的父親如何既是受害者也是加害者，立體再現時代悲劇過後的歷史餘緒。

Photo Credit：臉譜

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航