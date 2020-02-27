浪漫的《想見你》，希望你也能看到：致兩位時間線重啟後被遺忘的少年

文：家安老師

時光謎題

歷經14週，2020年初最受關注的台劇《想見你》落幕了！無論你是在惡意流出片源事件、或是按耐許久，終於在電視上看完本劇，想必都對編劇的巧思——解開不斷輪迴的「Last Dance」錄音帶，迎來李子維×黃雨萱的自由感到釋懷、甚至因為官方最後釋出的彩蛋感到開心。然而，終將向前的時間線裡，仍有兩位少年被我們忘記了——而他們值得我們關注。

（以下有雷，可先收藏文章觀影後閱讀）

謝芝齊：適時的了解與輔導

：哥哥，為什麼要把獨角仙放在罐子裡呢？

：因為我要趁他最漂亮的時候，把它做成標本。

回顧整個《想見你》故事線，這段關於標本製作的對話（ep.11）竟會是後續所有慘劇的開端，就令人不禁頭皮發麻；謝宗儒（哥哥）或許從來沒想過，謝芝齊（弟弟）竟會在轉身之後殺掉家中的貓。

錯的是他們，因為他們永遠無法理解，我們在想什麼。（此處的他們只有「他」一人）

關於動物福利／動物權 或相關倫理的討論，由於文章篇幅就讓我們先擱置一邊。身為教育工作者的老師特別關注的——是謝芝齊需要的輔導與陪伴。關於家庭的失能，可以在影集《你的孩子不是你的孩子》深入探討；相對來說，本片作為輔助角色的芝齊一家人沒有太多鏡頭，但仍可明顯感受到作為班長的哥哥、以及弟弟所受到的壓力。

事實上，青少年在成長過程中不僅要承擔生理、心理及生活學習適應的壓力，還可能要面對特殊家庭環境、學校同儕競合、社會價值風氣的影響。倘若超過負荷或遭受委屈，即可能會發展出非為社會所認同之脫序失調行為或非為學校所接受之偏差逃避行為。（戰寶華，2014。）

就程度而言，偏差行為是一種「異於常態且妨害正常生活適應」的顯著行為模式（程薇，2011），但同時也會因為時空移轉、文化演進與社會情境而轉變，所以並無判定「絕對偏差」的觀點。

其實我是希望，能有那麼一個人是懂我的。——陳韻如。

但無論是在1998或是2019，本劇主角之一的陳韻如的抑鬱傾向，顯然也是身為老師、家長或是朋友的我們需要多加關懷的對象。

王詮勝：但玫瑰少年的痛，尚未遠去

感謝編劇在時空背景設定的巧思，我們可以看見，有些社會認定的「偏差行為」在2019與1998兩個時空背景下有轉變的——關於陰柔氣質、或是同性愛慾——出生於1990年代的王詮勝，在18歲的青春年華選擇跳海；相對被稱為台灣同性婚姻元年的2019年，令人不勝唏噓。是的，臺灣從2019年開始，同性別的兩人可以依照專法結婚了！不過，「歧視」尚未遠離。

你爸爸有AIDS，所以才會生出你這個AIDS GAY！——2019年4月。

2019年4月，台中雙十國中一名男同學不堪長期遭同學嘲諷外型、性傾向，從4樓跳下雙腿骨折。全案經性平調查為性霸凌，除了學生之間的衝突，校長與導師的後續處理，也引起社會大眾的關注。

關於性／別所帶來的傷，有時候不只是同齡孩子之間的戲鬧，更是來自世代之間的不理解——現今社會文化變遷快速、同時價值衝突不斷，致使學生長期缺乏「解惑」及「咨詢管道」，可能使負面情緒、莫名壓力與怪異想法日漸積累，進而讓偏差行為由小而大、由隱而顯，終至一發不可收拾。

結語：透過戲劇認識真實，認真探索改變社會

即使我們生活在陰溝裡，我們依然可以仰望星空——Oscar Wilde。

即便以愛為謎，三鳳製作在《想見你》裡選用了大量真實文本在角色的設計上。選於真實世界的事件使我們在「無菌」的世界得以好好思索，這些可能的遺憾是否能在一遍又一遍的輪迴裡改變。許多時候，過去教育只給了我們「當下」所最需要的東西，而沒有給我們面對「未來」未知、新穎事物的能力；於是許多「大人」無法理解現在孩子的需求、當今社會的變動，使得「孩子」即便在新的環境裡受教，仍受舊的規範形塑價值觀，也反覆穩固了長期性別概念僵固的主流價值。

希望有一天，這個世界會變得不一樣。不管我喜歡誰，都不再奇怪。——王詮勝。

作為教育工作者、也作為成人的老師期盼——終有一天，我們也能打破莫比烏斯環似的鏈結，將屬於孩子的自由還給下一代。這一天，終將會來到的。

註：學生偏差行為之類型整理：1.外顯違規行為（考試作弊、不做功課、欺負弱小、粗言辱罵等）、2.內隱憂困情緒（消極畏縮、敵意情緒、虐待自殘等）、3.不良習癖問題（抽煙酗酒、吸食強力膠或毒品等）、4.各類精神病徵（強迫動作、歇斯底里、躁鬱症等）。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航