贈送「醫療級口罩」固然係屬美意，但可能會讓你受罰？

隨著中國新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴大，轉瞬牽動全球局勢演變，中央流行疫情中心為確保我國口罩供應無虞，日前宣告管制口罩出口一個月，除造成一波搶購潮外，也意外引起不少人道與政治爭議。而口罩的管制措施，也從統一徵用、調度由超商販售，改為由健保藥局、衛生所採「實名制」方式販售，近期也衍生健保卡預約紛擾。

這場口罩風雲至今仍持續上演，就讓我們聊聊近期口罩衍生的法律議題吧！

我可以贈送別人口罩嗎？

願意無條件把自己的物品贈送給他人，是種行善助人的大愛展現，特別是在危急時贈送珍貴物資，應該值得嘉許。不過，在疫情特別險峻的這個時期，贈送口罩搞不好還會受罰，你相信嗎？

口罩依其使用用途，可區分為「醫療用」與「非醫療用」，若屬「非醫療用」口罩，多為防塵或保暖使用，不具備醫療、防疫效果，原則上僅要不至於誤導受贈者或其他消費者，且不影響其等權益，並不受規範。

但若屬於「醫療用」口罩，應當屬於《藥事法》第13條規定用於直接預防人類疾病，且非以藥理、免疫或代謝方法作用於人體，以達成其主要功能之物品，而為「醫療器材」。

行政院衛生署食品藥物管理局（衛生福利部食品藥物管理署的前身）曾於2013年7月19日以FDA器字第1020028716號函認為：「醫療器材非屬一般商品，不宜以贈送或索取試用之方式進行行銷」但並未說明緣由。且此稱「不宜」，理論上也不具有強制准否之效果，而僅屬於訓示的意義。

法律上對「不能贈送醫材」的規定是什麼？

《藥事法》第49條規定，「藥商不得買賣來源不明或無藥商許可執照者之藥品或醫療器材」，而此處所稱「藥商」，係指藥品或醫療器材販賣、製造業者（藥事法第14條）；所稱「不得買賣」，則包括不得將藥物供應非藥局、非藥商及非醫療機構（藥事法施行細則第33條前段）。

所謂「供應」，應不限於有對價之交易，即便無償也應受規範。故贈送符合規定的「醫療用」口罩，需具備「藥商」資格，且不得供應藥局、藥商或醫療機構以外之對象。

再者，《藥事法》第55條、《藥物樣品贈品管理辦法》第3、4條也規定，「藥商」若要贈送「醫療用」口罩，須事前填具申請書，詳列品名、製造廠名、產地、規格或包裝形態及數量，敘明申請理由及用途，向中央衛生主管機關申請核准，且贈送對象也限於各級衛生醫療機構、醫院診所或救濟機構作為慈善事業使用。

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法律規定不准送，但實際執行上卻有空間？

依照《藥事法》第92條規定，如果不具藥商資格而供應醫療器材予他人，可能涉及上開第49條規定之違反，可處3至200萬元罰鍰；同時，如未依法申請核准即生產製造，或將醫療用品贈送非醫療單位，也可能違反第93條第1項第3款「藥物樣品、贈品之使用及包裝違反中央衛生主管機關依第55條第2項規定所定辦法」規定，可處3至500萬元罰鍰，值得特別留意。

法律雖然嚴苛，惟該規定旨在於落實檢覈機制，俾免助長藥物及醫療器材濫用，進而危害國民健康，應具重要之公共利益；又行政罰法第18條以下，賦與行政機關裁處罰鍰時，還是會檢視違規人違反行政法上義務行為時所應受責難程度，而決定是否採行或採行至何種程度之彈性，亦足資參考。

此外，針對藥商贈送醫療器材，衛福部亦有函釋指出「有關醫療器材之贈送，如係合法之醫療器材販賣業者以行銷推廣為目的，於登記處所將已核准之醫療器材無償提供民眾，在未影響消費者健康安全，且非提供不良醫療器材、違法產品、僅供專業人員操作或需經醫事人員指示評估之醫療器材之前提下，尚無違反藥事法規定」，而放寬了醫療器材可作為行銷活動之贈品用途。

疫情漫延全球之際，贈送「醫療用」口罩固然係屬美意，但仍應特別注意相關法律規範，建議若意欲捐贈，不妨洽詢各縣市政府、醫療院所或其他社會福利機構，以免讓美意打了折扣，更不慎誤蹈法網，得不償失。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航