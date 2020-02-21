烏克蘭革命六周年：反「隔離營」示威再現凜冬烈火，高官即落區調解

香港各區曾有街坊示威，要求政府封關，並反對隔離營設在民居附近，不親林鄭仍是一意孤行，並口硬地譴責所「暴徒」。烏克蘭2月20日同樣有反對隔離營的示威與堵路。6年前當日，是烏克蘭革命中最慘痛的一天。6年後的今日，政府面對民眾又會如何應對？

烏克蘭政府當地時間2月20日安排逾70人由武漢回國，並在波爾塔瓦（Poltava）地區的療養院隔離14日。附近居民指出，隔離營的排污系統與民居相連，害怕會受到感染。

數百名居民在被隔離人士抵達前，在道路設置路障，並築成人鏈阻擋車輛駛入隔離營。有人焚燒車胎及封鎖橋樑。幾百名警員在場戒備。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

隔離營鄰近民居，自然令人擔心。示威者表示，除非總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）讓自己的孩子到隔離營附近居住，否則不會讓車輛通過，又反問難道全國無其他地方或偏遠村莊，可以容納這數十人。有街坊就建議將他們送到切爾諾貝爾或國會隔離。

衛生部不但強調所有人都是健康，登機前已檢疫兩次，衛生部長更表示，為緩解民眾擔憂，願意與隔離人士一同入住隔離營兩星期。陳肇始就只懂流鱷魚淚。

恐懼是正常的，捍衛家園也是人之常情。武漢肺炎傳播性如此高，又曾出現「假陰性」檢測，當地居民仍是無法釋除疑慮，拒絕離開。

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警方及後執意清場驅散街坊，雙方互相推撞，示威者向警員投擲石塊。十多名示威者被捕，接載隔離人士的旅遊巴，亦在警員護送下抵達隔離營。

當地議員聲言會繼續抗爭，見微知著，面對一個小社區，內政部長都無怠慢，隨即到場調解。澤連斯基再三保證病毒不會擴散。本港多次示威，張建宗等問責高官死咗去邊？口口聲聲話落區對話的林鄭，又做了幾次？

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「做SHOW」也好，信口開河也好，至少民選的烏克蘭政府，至少肯（或需要）面對民眾，而不是躲在象牙塔斥責人民。誇下海口入住隔離營也是需要勇氣，香港高官敢到駿洋邨及醫院嗎？

諷刺的是，2014年的2月20日，是烏克蘭革命不能磨滅的痛。獨立廣場示威民眾遭鎮壓，更被狙擊手射擊，百多人喪生數十人失踪，逾千人受傷。憤怒群起反抗，向總統府發最後通牒。兩日後時任總統亞努科維奇逃離，革命宣告成功。

革命多年後，當地政局與民生仍存在不少問題，但至少人民得到改變的機會，重掌自己與國家的命運；也證明他們能推翻不義的政權，令後繼者引以為戒。

人民不應害怕政府，政府應該害怕人民——電影《V煞》對白

烏克蘭人學會了；相信澤連斯基亦學會了，今日絕不會想事件重演；不時吹棒《凜冬烈火》的香港人，又學會了嗎？

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責任編輯：Alex

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