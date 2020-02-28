熱愛社群網站的史蒂芬金，為何氣到打算退出臉書？

編譯：Waiting（本名劉韋廷，曾獲某文學獎，譯有某些小說，曾為某流行媒體總編輯，近日常以「出前一廷」之名於部分媒體撰寫電影相關文章。個人FB粉絲頁：史蒂芬金銀銅鐵席格）

對於史蒂芬．金（Stephen King）來說，「創作歸創作，政治歸政治」這種想法，似乎從來不在他的考量內。

他2009年的小說《穹頂之下》（Under the Dome）中，主要反派是一名利用職權做盡壞事的小鎮次席政務委員。身為民主黨長期支持者的他，曾在某次訪談中直接表示，這個反派的角色原型，正是美國前副總統錢尼（Richard Cheney），而《穹頂之下》裡的那座居民被政客操弄的小鎮，則是小布希與錢尼執政時的美國縮影。

甚至，就連在前陣子才發行中文版的《飄浮》（Elevation）裡，金也不客氣地再度點名美國總統川普（Donald Trump），透過故事中歧視同性戀的保守小鎮文化，作為了川普執政時期的社會風氣象徵。

小說已然如此，在社群網站上，他的砲火也自然更加直接、猛烈。

一直以來，金都是個熱愛社群網站的作家，總是樂於在Twitter、Facebook等處發表他對各種事物的看法。不管是他推薦的書、電影與影集，又或者是對政治與社會事件的觀點，甚至是他家的狗，都能讓人在上頭一探究竟。

有時，這樣的作法會使他因此捲入一些風波。例如前陣子環繞在奧斯卡金像獎總是偏好獎勵白人男性的相關爭論，便讓他因此遭受了不少抨擊。當時他表示，自己評論藝術的唯一準則是品質，而非創作者身分的多元化。

當這段簡短的文字引發一陣批評後，金則又在《華盛頓郵報》（The Washington Post）上撰文解釋，他所指的意思，是評斷藝術好壞這件事，不應受到創作者的種族、性別與性向所影響，若是過度強調這一點，可能會使這些作品被人視為僅是由於「政治正確」才獲得表揚，反倒侮辱了它們應得的榮耀。

此外，他甚至還在文中進一步指出，奧斯卡投票會員的組成雖然在種族與性別分布上確實有所進步，但離真正的理想卻仍有著遙遠距離，而他原本所表示的意見，則是一種理想化的看法，在那樣的理想中，遊戲規則並非控制在白人男性手中，而是機會人人均等，一個真正以藝術本身作為取決標準的世界。

圍繞在這件事的相關批評，最終由於以上的宣言因而減緩許多。不過，勇於利用社群網站表達看法的金，也並未因此就對他所關心的議題從此噤聲不語。在不久前的二月初時，他便於Twitter上聲明要退出Facebook，表示在Facebook允許刊登的政治廣告中，實在有太多令人不快的虛假信息，再加上他並不認為Facebook能妥善保護用戶隱私，因此告訴他的支持者們，若想繼續追蹤他的話，歡迎轉至Twitter平台上頭。

正如前面所說，金會做出這樣的宣言其實並不意外。早在川普仍未執政以前，他便時常透過社群平台抨擊川普的言論。到了川普上台之後，兩人更常透過Twitter隔空叫罵，而川普甚至還一度封鎖金的帳號，讓金因而看不到他在Twitter上的發言。

金在此時選擇退出Facebook的舉動，與2020年的美國總統大選應該多少有關。2019年10月，川普陣營推出了一則攻擊民主黨總統初選候選人喬．拜登（Joe Biden）的競選廣告。這則廣告由於含有刻意的錯誤訊息，被CNN拒絕播映，但卻在Facebook上大肆放送，使拜登陣營因而向Facebook提出抗議。

然而，雖然此事引發了輿論撻伐，但Facebook方面卻始終以言論自由為由，堅持不對任何政治廣告進行事實核查。到了2020年1月時，他們更表示自己不會對政治廣告鎖定特定群眾投放的做法採取任何限制，因而再度引發了一陣批評聲浪。

對於曾一度眼見透過劍橋分析（Cambridge Analytica）協助，進而使川普在社群網站上佔盡極大優勢，最終於2016年總統大選中勝選的金來說，Facebook這樣的作法自然令他難以忍受。也因為這樣，他會在這個時刻宣告離開Facebook，請用戶轉至已明確禁止任何形式的政治廣告的Twitter繼續追蹤他，自然也是一件脈絡清晰的事。

當然，金只是這一波脫離Facebook名人浪潮中的其中一個，仍有許多演員、歌手或各界名人，也都陸續加入了這個行列之中。

在這樣一個資訊爆炸的時代，關於言論自由這件事，確實變成了越來越糾結難解的問題之一。身為受眾的我們，該如何冷靜判斷自己看到的訊息是否可信，也難以避免地成為了我們所必須得學會的技能之一。從這樣的角度來看，金對於Facebook的抗議之舉，也確實是件提醒了我們得多加思考的事，不是嗎？

資料來源：Stephen King quits Facebook over concerns of ‘false information’、Stephen King: The Oscars are still rigged in favor of white people、Stephen King says Oscars are ‘rigged in favor of the white folks’

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