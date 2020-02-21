兩週內發生三起槍擊案， 為何泰國槍支氾濫問題如此嚴重？

正當全球忙著防疫之際，泰國卻連續傳出槍擊事件，在不到兩週的時間內，一共發生三起，在一向以「和平」、「佛系」聞名的泰國，十分不尋常。

先來簡單回顧一下事件，第一起槍擊案發生於2月8日，地點在東北部的呵叻府（Nakhon Ratchasima），嫌犯是32歲的泰國軍人Jakraphanth，槍殺基地長官後，隨後又到附近的百商場場無差別射擊，造成30人死亡，50多人受傷，過程還被直撥在其個人的臉書，而最後兇嫌被趕來的警方當場擊斃。

第二起發生在2月14號情節當天，地點換成曼谷市區朱拉隆功大學附近，一名44歲的男子據悉因為與家人吵架後外出，隨身攜帶了一把改造手槍，並在街上連開40多槍，導致周邊商鋪，汽車等彈痕累累。所幸當時正值凌晨，路上行人稀少，未造成人員傷亡，而嫌犯也隨即被警方逮補。不過這件事在泰國輿論圈引起廣泛討論，倒不光是因為連續第二起的槍擊案，而是曼谷地方法院居然在收取35萬泰銖（折合新台幣33.6萬元）的保釋金後，裁定不用羈押，交保候審⋯⋯當然，這裡如果要討論泰國「人治色彩濃厚」的司法制度，又是另一個長篇故事了。

第三起，發生在2月18號，同樣在曼谷鬧區，著名的勝利紀念碑附近商圈，下午3點左右一名男子持槍闖入某牙科診所，向正接受診治的28歲女子Khuntai連開數槍，導致其當場死亡，流彈波及了附近的護士和櫃檯人員。據查兇嫌應該是死者的前夫，他尋仇行兇得逞後已逃逸，目前泰國警方正全面追緝中。

Photo Credit：AP/達志影像 2月9日，發生在泰國Termimal 21廣場的槍擊案現場，警方正引導民眾逃離。

一連三起，理由各異，但都指向一個平常我們沒什麼在注意的問題——泰國是可以合法擁槍的國家，而且取得成本並不高，槍械管制與監察制度不彰，讓泰國除了是觀光大國之外，也「榮登」東南亞槍枝犯罪率最高的國家。例如以2011年的調查來看，泰國每10萬人中就有5.3起槍殺案，同樣擁槍大國的菲律賓，每10萬人中僅0.2起。而在「每百人槍枝的擁有數量」（2007）來看，美國獨佔鰲頭沒人懷疑，100人中有88把槍枝，而泰國則是以每100人擁有15.6把排名第39（註一），也是唯一進入前百大的東南亞/東亞國家（台灣每100人中有4.6把槍，排名106）。而根據另一份數據顯示，人口約7000萬的泰國，市面上大約有1000萬支槍械流動，足見其氾濫的程度。

到底在泰國弄把槍有多容易？若有機會走一遭曼谷Sala Chalerm Krung皇家劇院旁的 Burapha Road，那裡密密麻麻聚集了80多家「正規」的槍械店，舉凡M16、AK47，或是Glock系列的手槍都可以輕鬆買到。以價格來說，最暢銷的Glock 19一把約7至8萬泰銖（折合新台幣約6.7至7.7萬元），口徑45的Colt左輪手槍，德國夜櫻系列等，大概在20萬泰銖（折合新台幣19萬元）便可取得⋯⋯這還是正規店家的價格，若是黑市私槍或其他管道的買賣——例如，透過軍方關係採購後流入市面的「私貨」，價格搞不好還更低。

顯然，幾萬塊就可以買到真槍實彈，比買隻名牌手錶還便宜。

除了價格不是問題之外，那一般民眾買槍的資格限制又是如何呢？老實說，泰國的管制也十分鬆散。在正常的情況下，只要滿足以下條件，便可堂而皇之地揍入槍店，選購你想要的武器：

年滿20歲

官方採集生物訊息（大頭照與指紋）

無犯罪紀錄

個人資料與通訊地址

銀行帳戶明細

工作證與身份證明文件

持槍許可證

上述文件看起來都不複雜。再說，畢竟泰國不是個那麼堅守「法治」的地方，很多時候花點錢便可以擺平一些無法取得的證明文件。又或者，先讓合法合規的人取得後，再轉賣給第三者的案例也屢見不鮮。畢竟，泰國對於槍枝的管理多有缺失，即便法律規定除非有特許證件，否則禁止在公共場所攜帶槍枝，然而執法的力度卻根本無法，也不會去一一盤查，因此常有耳聞，某某朋友的車上，副駕抽屜裡就放有一把xx手槍⋯⋯所以，比起同樣交通壅塞的東南亞城市如雅加達、河內、金邊、吉隆坡、馬尼拉⋯⋯曼谷路上較少聽到有汽機車亂按喇叭，知道原因了吧。

Photo Credit：Reuters/達志影像 圖為2014年，曼谷警方展示繳獲的大批軍火。

最後，也來稍微了解一下泰國人為什麼會買槍，簡單來說是為了自保，在早年公權力無法落實保障的時候，很多居民需要有基本的自衛能力，並保護自己的私有財產。這也是為什麼在申請槍枝許可證的時候，有一條很重要的參考依據便是「你到底有沒有足夠的財產」需要守護？假若你根本沒有不動產，財富又不過是個普通人家的水準，照理這張槍枝執照是不會批給你的（連個像樣的財富都沒有，是有什麼好保衛啦）。

當然，這只是按照常理判斷，在泰國，沒有什麼事是花點錢解決不了的⋯⋯

至於外國人能不能買？按照上述的條件，並未明文規範非「泰國籍」的情況下，答案應該是可以的，只要提得出所有要求的證明文件，在泰國取得槍枝，並不是一件很困難的事。

註一：在泰國，警方的槍枝不會由警局統一配置，而是由個別警員自行購買（錢當然會有國家補助特定額度），故在計算每百人擁有槍枝數量的時候，應有把正規編制的軍警持有槍械也一併計入，跟歐美的計算方式有些許不同。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊之瑜