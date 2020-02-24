讓我們把口罩事件的「公民連攜」精神，帶回地方創生的實踐裡

武漢肺炎事件至今已整整一個月，回頭看整起疫情的發展，從中國湖北省武漢市為中心爆發，而後隨著事態嚴重而開始封城，但即使如此，早已無法阻止人群移動所帶來的擴散，許多國家的陸續確診，至今仍每日持續有確診病例出現，還有在中國的確切死亡人數也終究是個謎團，尤其是先前那一則二氧化硫濃度不尋常飆高的消息。

必須說，從2020年一開始，因為這樣事件，搞得全球人心惶惶，停工停課，可預期隨之而來對於產業的影響，百業蕭條，至今仍未見平息之勢，這絕對是今年，除了7月的東京奧運，另一個即使在未來都很難忘卻的大事，或說是一段不忍回首的夢魘。

如果要說這段不幸中的大幸，應該是與中國相比鄰的台灣，十多年前曾遭逢SARS蹂躪的悲慘餘悸仍在，因此這一次，我們有著十分強烈的危機感，從官方到民間，從事件一爆發，無不抱持無比戒慎恐懼的態度，嚴正以待這件充滿未知性的可怕病毒襲擊，尤其發揮台灣人靈活的性格，不顧WHO專家反對的進行我們的防禦工事，也因為有這樣的態度及做法，才能讓台灣至今的整體疫情，相對於周邊國家都還是在控制當中。

政府在「口罩事件」中，展現出了官民協調的能量

雖然事件仍在進行式，但如果要回顧過去這段時間最令人稱道之處，我想多數台灣人會同意，那就是一段同心協力的「口罩事件」。

當然我們都知道，從防疫的角度上來說，戴口罩不是唯一的解法，因為酒精消毒洗手殺菌，提高自身免疫力也無比重要，但因該病毒主要採飛沫傳染，因此，帶上口罩，避免出入人群稠密的地方也就顯得無比重要。所以隨著疫情蔓延，恐慌的民眾得到訊息之後，第一件事情就是衝通路，搶購口罩及相關防護消毒用具，因此讓這些平常十分容易取得的衛生用品，瞬間成為洛陽紙貴的珍貴物資。

這樣的恐慌性搶購風潮的背後，也隱藏了一個危機，那就是台灣是一個口罩的進口國，也就是雖然國內有廠商在生產，但平常我們是依賴中國進口，因此當中國自己都不夠用，台灣會不會就此斷貨，造成防疫上的一個危機以及缺口？思考這樣的解法，絕對不會是前往台灣之外的國家進行搶貨，因為隨著疫情的預期心態，口罩早已成為各國的戰略物資，如日本甚至歐洲雖然還有或，但多半已經採限制性購買模式，台灣該怎麼辦解決這個棘手的問題？

可喜的是在這個事件上，台灣政府採取積極的處理模式。

在事情爆發初期，隨即由行政院長宣布一個月內，台灣國產口罩限制出口，不僅如此，後端也著手在思考如何把不足的量補上的方法，因為必定要如此，才可能滿足國內的使用需求，包含才可能在後續推動一人限額買兩個，還有限定藥局販售等。要求國內廠商24小時不休息全力生產能解決這樣的問題嗎？似乎從需求量角度來看，還差得很遠，那該如何是好？

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在勇於任事的態度下，以經濟部工業局為核心，啟動了一次精彩的官民合作新模式，也就是在經濟部的溝通協調下，著手招集旗下各相關法人機構，包含工研院，金工中心，紡拓會等組織，並與相關的協會公會進行討論，最終號召了一群有熱心，有使命感，企業責任的跨領域業者，大夥願意放下各式手上的工作，與各路技術專家通力合作，期盼能在最短的時間內，不僅提升現有產量，更建構新的生產線，讓台灣的口罩產品能大增，讓供給能因而不虞匱乏。

這樣看似不可能的任務，最後的成果是讓通常需要半年才可能建置的產線，最後在一個月內就建置完成，投入生產行業，也預期在幾週之後，台灣的口罩月產量可以到達千萬，確實滿足非常時期之所需。

在真正的「公民連攜」中，官不是官，民也不只是民

到底是如何成就這樣驚人的效率？我想核心是來自於對於事件的危機感以及責任心。

在那個位置上，或身為關係人，如果在這節骨眼上，沒有出來做點什麼，扭轉些什麼，不僅可能會出人命，也可能造成一發不可收拾的悲慘結局，所以在這樣之下，人自然很容易團結再一起，有錢出錢，有力出力，大公無私地抱持奉獻般心情的全力以赴，這時候官是不是官，民是不是民，一點都不重要，而是大家是一個有使命的團隊，為了拯救解決口罩問題不足而聚集在一起的堅強團隊。

而這樣所展現出的態度，不就是近年來在日本地域活化領域，常常被提及的觀念「公民連攜」（Public Privite Partnership），所謂的公民，在這邊指的是官方（公）與民間（民），能否真正的建立起夥伴關係，為了地方的未來，不分彼此聯合並攜手（連攜）並進。這樣的觀念，這幾年在日本大力的被推動，並也有了若干成果，而在推動上，甚至有地方事業加政府機關，共同成立了一處以「公民連攜事業機構」為名的組織。企圖透過線上教學，合宿研修的學習方式，來讓想做一些事情的公務人員，還有有志在地方經營事業的夥伴，不僅能從中獲得所需要的知識，並可藉由人脈的媒合，建立未來為地方共同打拼的契機。

我想也許會有人問，這樣的模式與台灣過往在推動的促參（OT，BOT，ROT，BOO）有何不同？我想說的是，也許規模沒有那麼大，但關鍵還是在於彼此的心念，是不是立基在「合作」或「聯攜」這樣的起心動念上。

面對多變的光速時代，單打獨鬥以顯困難，因此，如何傑及多元多能的團隊或人群一起投入絕對是一個正確的方向，但我們捫心自問，在我們過去的經驗裡，合作是不是一直都是很困難的事情？不要說不同的公司組織之間，就連同一個單位要進行橫向統合，就是一件無比艱難的挑戰。而過往公私部門之間的合作，可能基於標案等必要行政程序所需，所以彼此之間，比較是維持一種委辦關係，也許部分公務人員基於熱心，能表現出善意，但整個法規的精神，還是呈現一種上下位，廠商業者間的關係。

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一群人有強烈危機感，就是成就「公民連攜」的第一步

回到「地方創生」範疇，當一個地方隨著少子化，高齡化，地方過疏等問題浮出檯面，隨之而來的街區高空屋率，人群逐步外移，產業真空化，真的只靠青年人返鄉創業，企業進行投資，或鼓勵都市人口移居等方式，就可以有效解決這樣的問題嗎？我想解決陳年舊症，絕對需為全面的做法，才可能有翻轉可能。

舉例而言，當民間在發展過程中，產生空間的需求，對於街區有新的想法，這時候公部門這邊的角色是多一事不如少一事，還是告訴他們法規不行，還是聽完之後告知說，理想很好，但為避免圖利廠商，所以一切還是照標案來等，還是願意向前一步，勇於任事的站在對方的立場來思考，掌握公器的我，到底可以怎樣來全力促成並協助，讓城鎮最終得以真正活絡？

這也讓我想到去年與日本地方事業專家木下齊先生一同在日本視察，所拜訪過的兩個案例。

首先是靜岡縣熱海市溫泉商店街的復甦，還記得那一天晚上參加了一場以探討公民連攜為題的聚會，在活動中一位地方的公務人員，在分享過程中，他就說了這樣的話：

「其實一開始我也不覺得他們要做的事情跟我有關，了不起就公事公辦，但當我有一天突然意識到，我自己也是市民，當我們一起合作，真的可以讓我的城市更好，更有希望，那一切就不一樣了......」

從他的這一段話，讓我更加確認到，真正建構公民連攜，多半是源自於彼此的心念是否連結，有無共同的願景目標，甚至結合成一個共同體？就像近期台灣口罩事件，當一群人有強烈危機感，認為不做會死，所以我們要攜手，這絕對是成就公民連攜的第一步。

另外，在靜岡縣的沼津市，現為INN THE PARK的自然休憩場所，也是另一個公民連攜的案例，該地最初為少年自然之家，但後續因營運不善，對於地方政府而言面臨一個頗大的問題，這時候到底是就讓它低度營運成為名副其實的蚊子館，還是乾脆閒置不用，還是可以有更積極的做法，而當地政府決定奮力一搏，首先進行場域的調查，並積極的拜會民間廠商，舉辦說明會，讓大家對於這個場所提出任何天馬行空的想法後，最後採取公開提案方式，招募到一組具有經驗的廠商，讓公園從原先閒置而賦予多元的魅力，成為目前享譽世界的森林營地。

這個案例之所以成功，除了他們找到有實力的營運團隊外，更重要是公務人員在過程中的勇於任事，願意成為平行地位的協力者，幫助他們一路排除許許多多的障礙，並在專業上報以完全的信任，而不是一個只純粹收租金，從管理思維來管考的廠商。

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回到台灣的地方現場，今年正式邁入地方創生二年，從去年3月底開始，我們可以看到全台各縣市鄉鎮，都基於業績壓力與政策使命，積極的投入向國發會進行創生提案的行動，但必須說，姑且不論投案的內容是否如實或切題，我想問的是，在台灣的地方層級是否能有更多具有危機感，勇於任事態度，尊重專業，具活化思維，還有雖然創造力差了一點，但願意真正與民間建立夥伴關係，攜手讓故鄉更好的公務員存在？

也許有，也許具有潛力，但似乎在公務體系的科層文化底下，讓他們忘卻了當初走入公門的初心與熱情。

但這一次武漢肺炎所激發的口罩合作，絕對是最佳的示範，他讓我們見識到「公民連攜」不是理想，而是可以真實的在台灣島上被實踐，畢竟面對危機瞬間成為台灣隊一直是展現台灣價值的深厚底力。當有那麼一天，公部門願意牽起民間的手，用合作發揮一加一大於二的爆發力，共同來面對解決縮小台灣所需承擔及面對的問題。

而當地方創生的被提出，是為了處理台灣社會急速變遷之下，所不預期衍伸之多項不可逆發展課題，的確，「危機感」、「自發性」及「創造力」是我認為無比重要的要項，而除此之外就是公民連攜，當民間熱情被點燃，動能隨之而起，在公門裡修行的志士們，能否也張開你溫暖的雙手，找回你的熱情。

還有，別忘了你也是市民，共同來為地方攜手打拼，非常的時代，即將縮小的台灣，必須要拿出這樣的覺悟，勇氣，台灣的未來，才會讓人有所期待。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航