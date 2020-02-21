泰國憲法法院判決：解散未來前進黨，黨魁他納通禁止參政10年

（中央社）泰國新興政黨未來前進黨黨魁他納通因為貸款給自己的黨被檢舉違法，憲法法院21日裁定解散未來前進黨，他納通等主要成員被判禁止參政10年。

泰國選舉委員會2019年12月11日要求憲法法院解散未來前進黨（Future Forward），原因是黨魁他納通（Thanathorn Jungroongruangkit）提供未來前進黨1億9100萬泰銖（約630萬美元）貸款，選委會主張，泰國政黨法規定政黨可以募款或是接受捐款，但不包括貸款，法規也禁止個人在一年內捐超過1000萬泰銖給政黨。

未來前進黨則表示，政黨法規定政黨的7種收入來源，雖然不包括貸款，但沒有禁止貸款，且他納通提供的是貸款而非捐款，所以未來前進黨並沒有違法。

未來前進黨2018年3月才成立，訴求是反對軍政府繼續執政，要建立真正的民主，未來前進黨受到廣大年輕選民支持，在2019年3月國會選舉中獲得80個眾議員席次。國會選舉後，泰國當局以各種訴訟手段對付未來前進黨。

未來前進黨2019年被指控黨的倒三角形黨徽和神祕組織光明會（Illuminati），有顛覆泰國君主立憲制的意圖，憲法法院1月判決未來前進黨沒有顛覆君主立憲制意圖，裁決不解散未來前進黨。

不過，他納通2019年12月中旬曾發起示威抗議，在曼谷市中心聚集了上千名支持者，是2014年雜衫軍抗爭後泰國最大規模的示威活動。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 2日21日未來前進黨支持者得知壞消息，失望落淚。

當權者的圖謀

泰國公共電視報導，未來前進黨在此判決前是泰國國會第三大政黨，但隨著法院判決下來，同樣擔任國會議員的該黨執委會成員會失去議員資格，而其餘該黨國會議員則是得在60日內找到其他政黨棲身。

泰國新新聞報《Khao Sod》報導，這是過去13年來第4個反軍政府政黨被同一個法院解散。

《紐約時報》報導，21日憲法法院的判決重挫了未來前進黨政治人物的未來，雖然黨魁曾說過他們可以很簡單的重新成立另一個政黨。從學生時代就從事異議活動，後來成為未來前進黨議員的Rangsiman Rome痛批，「這是泰國當權者的心機，意圖讓未來前進黨消失。」

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責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：楊之瑜



